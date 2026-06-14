Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)
Aralash jang san’ati (MMA) olamida bahor-yoz mavsumi qizg‘in va kutilmagan to‘qnashuvlarga boy bo‘lmoqda. Ayniqsa, dunyoning eng kuchli promousheni hisoblangan UFC va boshqa nufuzli ligalardagi janglar millionlab muxlislarni ekran qarshisiga chizmoqda. Ana shunday unutilmas va hayajonli sport voqealaridan biri AQSHning Missuri shtati, Sent-Luis shahrida bo‘lib o‘tdi. Bu yerda tashkil etilgan nufuzli «RAF-10» turniri doirasida yengil vazn toifasida UFC reytingining ikkinchi pog‘onasini band etib turgan, Armaniston hamda Rossiya sharafini himoya qiluvchi mahoratli jangchi Arman Sarukyan oktagonga ko‘tarildi.
Unga ushbu bahsda o‘zining yorqin faoliyati va yengilmas xarakteri bilan MMA tarixidan mustahkam o‘rin olgan, UFC sobiq vaqtinchalik chempioni, afsonaviy Toni Fergyuson raqiblik qildi.
Ikkinchi raunddagi texnik ustunlik va «10:0» hisobi
Har ikki sportchining muxlislari intizorlik bilan kutgan ushbu to‘qnashuv dastlabki daqiqalardanyoq Arman Sarukyanning yaqqol taktik va jismoniy ustunligi ostida boshlandi. Yosh va shiddatli armanistonlik sportchi o‘z o‘yin rejasini mukammal ijro etib, raqibiga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Natijada, bahsning ikkinchi raundida Sarukyan bosimni maksimal darajaga oshirdi va jangni muddatidan ilgari, ya’ni «10:0» hisobidagi mutlaq zafar bilan yakunladi.
Mazkur muvaffaqiyat Arman uchun «RAF» ligasi bayrog‘i ostida o‘tkazilgan yettinchi bahsdagi navbatdagi porloq g‘alaba bo‘ldi. Faxriy jangchi Toni Fergyuson esa mazkur tashkilotdagi o‘z debyutini omadsiz boshlashga majbur bo‘ldi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali har ikki jangchining so‘nggi ko‘rsatkichlari va faoliyatidagi raqamlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Jangchining ismi va maqomi
Himoya qilayotgan mamlakati
«RAF-10» turniridagi natijasi
«RAF» ligasidagi janglari soni
MMAdagi oxirgi jangi va muddati
Sobiq raqiblari va qayd etilgan natija
Arman Sarukyan
(UFC reytingida 2-o‘rin)
Armaniston / Rossiya
Ikkinchi raundda muddatidan oldin g‘alaba
7 ta uchrashuv
2025 yil noyabr oyida
Den Xuker (Yangi Zelandiya) — 2-raundda taslim etilgan
Toni Fergyuson
(UFC sobiq yulduzi)
Mag‘lubiyat (10:0)
1 ta uchrashuv (Debyut)
2024 yil avgust oyida
Maykl Keza (AQSH) — 1-raundda mag‘lub bo‘lgan
Sportchilarning oktagonga qaytishi: O‘tmishga nazar
Ta’kidlash joizki, iqtidorli Arman Sarukyan MMA professional yo‘nalishida so‘nggi bor o‘tgan 2025 yilning noyabr oyida jang qilgan edi. O‘shanda u Yangi Zelandiya vakili, xavfli hujumchi Den Xukerni xuddi bugungidek ikkinchi raundda nokautga uchratib, o‘z mavqeini mustahkamlagandi. Sent-Luisdagi g‘alaba ushbu sportchining hali ham yuqori sport formasida ekanini isbotladi.
Afsonaviy Toni Fergyuson esa uzoq davom etgan tanaffusdan so‘ng ilk bor oktagonga qadam qo‘ydi. U bundan avval 2024 yilning avgust oyida amerikalik Maykl Kezaga qarshi bahs olib borgan va birinchi raundning o‘zidayoq imkoniyatni boy berib, katta sportni vaqtinchalik tark etgan edi. Muxlislar «El Kukuy»ning qaytishidan katta natija kutishgan bo‘lsa-da, yoshlik va shiddat baribir o‘z so‘zini aytdi.
Aralash jang san’atining eng qaynoq va shov-shuvli turnirlari, Arman Sarukyan va boshqa UFC yulduzlarining eksklyuziv yangiliklari, janglar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…