Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)

·19·Sport
Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)

Aralash jang san’ati (MMA) olamida bahor-yoz mavsumi qizg‘in va kutilmagan to‘qnashuvlarga boy bo‘lmoqda. Ayniqsa, dunyoning eng kuchli promousheni hisoblangan UFC va boshqa nufuzli ligalardagi janglar millionlab muxlislarni ekran qarshisiga chizmoqda. Ana shunday unutilmas va hayajonli sport voqealaridan biri AQSHning Missuri shtati, Sent-Luis shahrida bo‘lib o‘tdi. Bu yerda tashkil etilgan nufuzli «RAF-10» turniri doirasida yengil vazn toifasida UFC reytingining ikkinchi pog‘onasini band etib turgan, Armaniston hamda Rossiya sharafini himoya qiluvchi mahoratli jangchi Arman Sarukyan oktagonga ko‘tarildi.

Unga ushbu bahsda o‘zining yorqin faoliyati va yengilmas xarakteri bilan MMA tarixidan mustahkam o‘rin olgan, UFC sobiq vaqtinchalik chempioni, afsonaviy Toni Fergyuson raqiblik qildi.

Ikkinchi raunddagi texnik ustunlik va «10:0» hisobi

Har ikki sportchining muxlislari intizorlik bilan kutgan ushbu to‘qnashuv dastlabki daqiqalardanyoq Arman Sarukyanning yaqqol taktik va jismoniy ustunligi ostida boshlandi. Yosh va shiddatli armanistonlik sportchi o‘z o‘yin rejasini mukammal ijro etib, raqibiga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Natijada, bahsning ikkinchi raundida Sarukyan bosimni maksimal darajaga oshirdi va jangni muddatidan ilgari, ya’ni «10:0» hisobidagi mutlaq zafar bilan yakunladi.

Mazkur muvaffaqiyat Arman uchun «RAF» ligasi bayrog‘i ostida o‘tkazilgan yettinchi bahsdagi navbatdagi porloq g‘alaba bo‘ldi. Faxriy jangchi Toni Fergyuson esa mazkur tashkilotdagi o‘z debyutini omadsiz boshlashga majbur bo‘ldi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali har ikki jangchining so‘nggi ko‘rsatkichlari va faoliyatidagi raqamlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jangchining ismi va maqomi

Himoya qilayotgan mamlakati

«RAF-10» turniridagi natijasi

«RAF» ligasidagi janglari soni

MMAdagi oxirgi jangi va muddati

Sobiq raqiblari va qayd etilgan natija

Arman Sarukyan


(UFC reytingida 2-o‘rin)

Armaniston / Rossiya

Ikkinchi raundda muddatidan oldin g‘alaba

7 ta uchrashuv

2025 yil noyabr oyida

Den Xuker (Yangi Zelandiya) — 2-raundda taslim etilgan

Toni Fergyuson


(UFC sobiq yulduzi)

AQSH

Mag‘lubiyat (10:0)

1 ta uchrashuv (Debyut)

2024 yil avgust oyida

Maykl Keza (AQSH) — 1-raundda mag‘lub bo‘lgan

Sportchilarning oktagonga qaytishi: O‘tmishga nazar

Ta’kidlash joizki, iqtidorli Arman Sarukyan MMA professional yo‘nalishida so‘nggi bor o‘tgan 2025 yilning noyabr oyida jang qilgan edi. O‘shanda u Yangi Zelandiya vakili, xavfli hujumchi Den Xukerni xuddi bugungidek ikkinchi raundda nokautga uchratib, o‘z mavqeini mustahkamlagandi. Sent-Luisdagi g‘alaba ushbu sportchining hali ham yuqori sport formasida ekanini isbotladi.

Afsonaviy Toni Fergyuson esa uzoq davom etgan tanaffusdan so‘ng ilk bor oktagonga qadam qo‘ydi. U bundan avval 2024 yilning avgust oyida amerikalik Maykl Kezaga qarshi bahs olib borgan va birinchi raundning o‘zidayoq imkoniyatni boy berib, katta sportni vaqtinchalik tark etgan edi. Muxlislar «El Kukuy»ning qaytishidan katta natija kutishgan bo‘lsa-da, yoshlik va shiddat baribir o‘z so‘zini aytdi.

Aralash jang san’atining eng qaynoq va shov-shuvli turnirlari, Arman Sarukyan va boshqa UFC yulduzlarining eksklyuziv yangiliklari, janglar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Arman TsarukyanTony FergusonUFCAQSHSt. Louis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Darwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postDarwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postBugun, 08:32Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Bugun, 08:22Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiKarlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiBugun, 07:36Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiMarokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiBugun, 07:32Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Bugun, 07:20Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Bugun, 07:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi