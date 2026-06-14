Vitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdi
Portugaliya milliy terma jamoasining yetakchi yarimhimoyachilaridan biri Vitinya Jahon chempionati oldidan jamoasining imkoniyatlari haqida fikr bildirdi. “PSJ” futbolchisi mundialda Portugaliyadan katta natija kutilayotganini tan oldi, ammo jamoani turnirning asosiy favoriti sifatida ko‘rmasligini ta’kidladi.
A Bola nashri keltirgan ma’lumotga ko‘ra, Vitinya Portugaliya terma jamoasining tarkibiy salohiyati juda yuqori ekanini aytdi. Uning fikricha, jamoada dunyoning eng kuchli klublarida to‘p surayotgan futbolchilar ko‘p va bu Portugaliyani har qanday raqib uchun xavfli jamoaga aylantiradi.
“Portugaliya — eng yuqori darajadagi jamoa. Milliy jamoada dunyoning eng kuchli klublarida o‘ynaydigan ko‘plab ajoyib futbolchilar bor”, — dedi Vitinya.
Darhaqiqat, Roberto Martines boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi hozirgi kunda Yevropaning eng kuchli tarkiblaridan biriga ega. Jamoada tajribali futbolchilar bilan birga yuqori darajadagi yosh yulduzlar ham bor. Krishtianu Ronaldu, Bernardu Silva, Brunu Fernandesh, Rafael Leau, Joau Feliks, Ruben Diash, Vitinya kabi futbolchilar har qanday turnirda katta maqsadlar uchun kurashish imkonini beradi.
Shu bilan birga, Vitinya jamoa atrofidagi kutilmalarga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. U Portugaliya chempionlik uchun da’vogarlar qatorida ekanini yashirmadi, ammo mundialda asosiy favorit maqomi boshqa jamoalarda bo‘lishi mumkinligini ham qayd etdi.
“Biz chempionlik uchun da’vogarmiz, ammo asosiy favorit emasmiz. Mundialda o‘z salohiyatimizni to‘liq namoyon qilishimiz kerak”, — dedi yarimhimoyachi.
Bu fikr Portugaliya jamoasining turnirga qanday ruhiyatda kelayotganini ko‘rsatadi. Bir tomondan, tarkib juda kuchli, maqsadlar katta va muxlislar chempionlik haqida o‘ylashga haqli. Ikkinchi tomondan, Jahon chempionatida faqat nomlar bilan g‘alaba qozonib bo‘lmaydi. Bu musobaqada har bir o‘yin alohida sinov, har bir xato esa juda qimmatga tushishi mumkin.
Portugaliya uchun guruh bosqichi ham oson bo‘lmaydi. Roberto Martines shogirdlari O‘zbekiston, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalari bilan bir guruhdan joy olgan. Qog‘ozda Portugaliya guruh favoriti sifatida ko‘rinishi mumkin, ammo har bir raqibning o‘ziga xos kuchli jihatlari bor.
Kolumbiya texnik va jismoniy jihatdan kuchli jamoa hisoblanadi. Kongo DR afrikacha atletizm, tezlik va kurashchanlik bilan xavf tug‘dirishi mumkin. O‘zbekiston esa Jahon chempionatida ilk bor ishtirok etayotgan bo‘lsa-da, kuchli intizom, yosh iqtidorlar va katta motivatsiyaga ega jamoa sifatida maydonga chiqadi.
Portugaliya guruhdagi ilk uchrashuvini 17 iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o‘tkazadi. Bu o‘yin jamoa uchun turnirdagi start nuqtasi bo‘ladi. Katta musobaqalarda birinchi o‘yin natijasi jamoaning keyingi ruhiyatiga jiddiy ta’sir qiladi. Shu sababli Portugaliya ilk bahsda ishonchli o‘yin ko‘rsatishga harakat qiladi.
Vitinyaning so‘zlarida esa ortiqcha balandparvozlik emas, balki real baholash bor. U Portugaliyaning kuchiga ishonadi, ammo raqiblarni mensimaslik xato bo‘lishini yaxshi tushunadi. Jahon chempionatida chempion bo‘lish uchun faqat yulduzli tarkib emas, balki barqarorlik, intizom, jamoaviylik va hal qiluvchi lahzalarda sovuqqonlik ham kerak.
Portugaliya so‘nggi yillarda yirik turnirlarda doimo yuqori maqsadlar bilan ishtirok etib kelmoqda. Yevropa chempionatida g‘oliblik tajribasi, Millatlar ligasidagi muvaffaqiyat va dunyo futbolidagi yulduzlar avlodi bu jamoaga katta ishonch beradi. Ammo Jahon chempionati — alohida bosqich. Bu yerda har bir raqib bor kuchini sarflaydi.
O‘zbekiston muxlislari uchun esa Portugaliyaning ushbu guruhda ishtirok etishi alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Chunki milliy terma jamoamiz tarixda ilk bor mundial sahnasiga chiqadi va guruh bosqichida aynan shunday yulduzli jamoalarga qarshi kuch sinashadi. Vitinya aytganidek, Portugaliya o‘z salohiyatini to‘liq ko‘rsatishga intilsa, O‘zbekiston ham o‘z tarixiy imkoniyatidan maksimal foydalanishga harakat qiladi.
Mundialda favoritlar ko‘p, ammo chempionlik yo‘lida har bir jamoa o‘zini maydonda isbotlashi kerak. Vitinyaning fikri Portugaliyada ishonch borligini, biroq haddan tashqari xotirjamlik yo‘qligini anglatadi. Bu esa katta turnir oldidan jamoa uchun muhim jihat.
Endi barcha e’tibor maydonga qaratiladi. Portugaliya o‘z yulduzlari bilan chempionlik sari yurishni boshlaydi, raqiblar esa bu jamoaga qarshi maksimal kuch bilan o‘ynaydi. Vitinya va sheriklari uchun eng asosiy vazifa — gapda emas, maydonda o‘z darajasini ko‘rsatish.
…