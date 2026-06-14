«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi

·0·Sport
«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi

Yevropa yashil maydonlarida transfer oynasi tobora qizib, grand klublar o‘rtasidagi raqobat shiddatli tus olmoqda. Ayni kunlarda yozgi transfer bozorining bosh qahramonlaridan biri sifatida yana Kataloniyaning «Barselona» klubi tilga olina boshladi. Ko‘hna qit’aning nufuzli sport nashrlari tarqatgan eng so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, «ko‘k-anorranglilar» Fransiyaning amaldagi chempioni «PSJ» tarkibida yorqin va shiddatli o‘yinlari bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortgan iqtidorli yosh vinger Bredli Barkolyani o‘z safiga qo‘shib olishni jiddiy tarzda rejalashtirmoqda.

Kataloniyaliklar nafaqat qiziqish bildirishgan, balki ushbu o‘tishni amalga oshirish uchun dastlabki rasmiy qadamni ham tashlab ulgurishgan.

PSJ 50 million yevrolik mega-taklifni rad etdi

Insayderlarning xabar berishicha, «Barselona» rahbariyati fransiyalik iste’dodli futbolchining transferi uchun Parij klubiga 50 million yevro miqdoridagi ilk rasmiy moliyaviy taklifni taqdim etgan. Biroq parijliklar rahbari Nasser Al-Xelayfi va jamoa mutasaddilari ushbu variantni qat’iy ravishda rad etishgan. Ma’lum bo‘lishicha, Parij grandi o‘z tarkibidagi kelajagi porloq yulduzni bunday mablag‘ evaziga osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas va uning transfer bahosini ancha yuqori baholamoqda.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Bredli Barkolyaning o‘tgan mavsumdagi zafari va Fransiya chempionatining yakuniy turnir jadvalidagi yetakchilar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Transfer nishoni

Futbolchining ampluasi (pozitsiyasi)

Dastlabki rasmiy taklif summasi

«PSJ» rahbariyatining qarori

Fransiya Liga 1 chempioni (O‘tgan mavsum)

Kuchli to‘rtlikka kirgan qolgan jamoalar

Bredli Barkolya

Yosh vinger


(Qanot hujumchisi)

50 million yevro

Taklifni rad etdi


(Transferni to‘xtatdi)

«PSJ» (Parij)


(Barkolya bilan birgalikda)

2-o‘rin: «Lans»


3-o‘rin: «Lill»


4-o‘rin: «Lion»

Fransiya chempioni Kataloniyaga yo‘l oladimi?

Eslatib o‘tish joizki, yakuniga yetgan mavsum Bredli Barkolya uchun juda omadli va sovrinlarga boy keldi. Iqtidorli futbolchi «PSJ» jamoasi bilan birgalikda Fransiya oliy divizioni — Liga 1 oltin medallarini qo‘lga kiritib, mamlakat chempionligini tantana qildi. O‘sha ichki birinchilikning yakuniy musobaqa jadvalida Parij klubidan keyingi o‘rinlarni mos ravishda «Lans» (ikkinchi pog‘ona), «Lill» (uchinchi pog‘ona) va «Lion» (to‘rtinchi pog‘ona) jamoalari band etgan edi. Tan olish kerak, bunday kuchli raqobat muhitida Barkolya o‘z o‘yinlari bilan ajralib turdi va aynan shu sababli «Barselona» skautlarining nazariga tushdi.

Hozircha Kataloniya klubining keyingi qadami qanday bo‘lishi noma’lum, biroq ispaniyaliklar Barkolya uchun kurashni osonlikcha to‘xtatmoqchi emaslar. Ehtimol, yaqin kunlarda «Barselona» tomonidan yangilangan va yanada jozibadorroq taklif PSJ stoliga kelib tushadi.

Yevropa futbolidagi eng qaynoq transferlar, «Barselona» va PSJ o‘rtasidagi yashirin muzokaralar, yulduzli o‘tishlar va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiManuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiBugun, 17:22Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiIslom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiBugun, 17:16«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...Bugun, 17:06«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...Bugun, 16:00O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiO‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiBugun, 15:49Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Bugun, 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?