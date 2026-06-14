«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi
Yevropa yashil maydonlarida transfer oynasi tobora qizib, grand klublar o‘rtasidagi raqobat shiddatli tus olmoqda. Ayni kunlarda yozgi transfer bozorining bosh qahramonlaridan biri sifatida yana Kataloniyaning «Barselona» klubi tilga olina boshladi. Ko‘hna qit’aning nufuzli sport nashrlari tarqatgan eng so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, «ko‘k-anorranglilar» Fransiyaning amaldagi chempioni «PSJ» tarkibida yorqin va shiddatli o‘yinlari bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortgan iqtidorli yosh vinger Bredli Barkolyani o‘z safiga qo‘shib olishni jiddiy tarzda rejalashtirmoqda.
Kataloniyaliklar nafaqat qiziqish bildirishgan, balki ushbu o‘tishni amalga oshirish uchun dastlabki rasmiy qadamni ham tashlab ulgurishgan.
PSJ 50 million yevrolik mega-taklifni rad etdi
Insayderlarning xabar berishicha, «Barselona» rahbariyati fransiyalik iste’dodli futbolchining transferi uchun Parij klubiga 50 million yevro miqdoridagi ilk rasmiy moliyaviy taklifni taqdim etgan. Biroq parijliklar rahbari Nasser Al-Xelayfi va jamoa mutasaddilari ushbu variantni qat’iy ravishda rad etishgan. Ma’lum bo‘lishicha, Parij grandi o‘z tarkibidagi kelajagi porloq yulduzni bunday mablag‘ evaziga osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas va uning transfer bahosini ancha yuqori baholamoqda.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Bredli Barkolyaning o‘tgan mavsumdagi zafari va Fransiya chempionatining yakuniy turnir jadvalidagi yetakchilar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Transfer nishoni
Futbolchining ampluasi (pozitsiyasi)
Dastlabki rasmiy taklif summasi
«PSJ» rahbariyatining qarori
Fransiya Liga 1 chempioni (O‘tgan mavsum)
Kuchli to‘rtlikka kirgan qolgan jamoalar
Bredli Barkolya
Yosh vinger
(Qanot hujumchisi)
50 million yevro
Taklifni rad etdi
(Transferni to‘xtatdi)
«PSJ» (Parij)
(Barkolya bilan birgalikda)
• 2-o‘rin: «Lans»
• 3-o‘rin: «Lill»
• 4-o‘rin: «Lion»
Fransiya chempioni Kataloniyaga yo‘l oladimi?
Eslatib o‘tish joizki, yakuniga yetgan mavsum Bredli Barkolya uchun juda omadli va sovrinlarga boy keldi. Iqtidorli futbolchi «PSJ» jamoasi bilan birgalikda Fransiya oliy divizioni — Liga 1 oltin medallarini qo‘lga kiritib, mamlakat chempionligini tantana qildi. O‘sha ichki birinchilikning yakuniy musobaqa jadvalida Parij klubidan keyingi o‘rinlarni mos ravishda «Lans» (ikkinchi pog‘ona), «Lill» (uchinchi pog‘ona) va «Lion» (to‘rtinchi pog‘ona) jamoalari band etgan edi. Tan olish kerak, bunday kuchli raqobat muhitida Barkolya o‘z o‘yinlari bilan ajralib turdi va aynan shu sababli «Barselona» skautlarining nazariga tushdi.
Hozircha Kataloniya klubining keyingi qadami qanday bo‘lishi noma’lum, biroq ispaniyaliklar Barkolya uchun kurashni osonlikcha to‘xtatmoqchi emaslar. Ehtimol, yaqin kunlarda «Barselona» tomonidan yangilangan va yanada jozibadorroq taklif PSJ stoliga kelib tushadi.
Yevropa futbolidagi eng qaynoq transferlar, «Barselona» va PSJ o‘rtasidagi yashirin muzokaralar, yulduzli o‘tishlar va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…