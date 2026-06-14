Joze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqda

·0·Sport
Joze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqda

Madridning «Real» klubi atrofidagi murabbiylik o‘zgarishlari va shov-shuvli xabarlar jahon sporti nashrlarining bosh mavzusiga aylanib ulgurdi. Santyago Bernabeuga ikkinchi bor najotkor sifatida qaytayotgan mashhur portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino «qirollik klubi»da yangi davrni boshlash uchun yeng shimarib kirishgan. «Sports.kz» portalining nufuzli tashqi manbalarga tayanib xabar berishicha, madridliklarning sobiq yulduzi Sami Xedira yana jamoa bag‘riga qaytish arafasida turibdi. Biroq bu gal germaniyalik sobiq futbolchi yashil maydonda to‘p surish uchun emas, balki Mourinoning murabbiylar shtabidan joy olib, uning o‘ng qo‘liga aylanish uchun taklif etilmoqda.

Joze Mourinoning Madriddagi yangi beshligi

Ispaniyaning mashhur va ishonchli «AS» nashri tarqatgan insaydlarga qaraganda, «Omadli» (The Special One) laqabli Joze Mourino Madridda o‘zi bilan birga ishlaydigan yangi murabbiylar guruhini tuzib bo‘lgan va unda kimlar bo‘lishini deyarli aniqlashtirgan. Mazkur yangi shtab jami besh nafar o‘ta ishonchli va tajribali mutaxassisdan tashkil topishi kutilmoqda. Portugaliyalik murabbiy ushbu beshlik tarkibiga, albatta, klub ichki muhitini, an’analarini va madridlik muxlislar xarakterini besh qo‘lday biladigan «Real»ning sobiq futbolchilaridan birini qo‘shishni maqsad qilgan edi. Bu o‘rin uchun dastlab «qirollik klubi»ning afsonaviy himoyachisi Pepe nomzodi ko‘rib chiqilgandi. Biroq portugaliyalik sobiq himoyachi ushbu taklifga aniq javob bermasdan, bilvosita bu tanlov boshqa bir nomzod foydasiga hal bo‘lishiga ishora qilgan.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Sami Xediraning «Real»dagi faoliyati va Joze Mourinoning yangi murabbiylik shtabi rejalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Murabbiylar shtabi rahbari

Jamoaga taklif etilayotgan assistent

Xediraning «Real»dagi sobiq maqomi

Uning klubdagi faoliyat yillari

Murabbiylik shtabining umumiy tarkibi

Ilgari ushbu rol uchun ko‘rib chiqilgan nomzod

Joze Mourino


(Bosh murabbiy)

Sami Xedira


(Bosh yordamchi)

Germaniyalik sobiq tajribali yarimhimoyachi

2010 – 2015 yillar

5 nafar ishonchli mutaxassisdan iborat

Pepe


(Portugaliyalik sobiq himoyachi)

Xedira bilan faol muzokaralar boshlandi

Ayni kunlarda Joze Mourino o‘zining sobiq shogirdi Sami Xedira bilan juda qizg‘in va faol muzokaralar olib bormoqda. Insayderlarning fikriga ko‘ra, sobiq yarimhimoyachi Mourino o‘z yangi loyihasida izlayotgan zamonaviy, taktik bilimga ega va futbolchilar bilan til topisha oladigan mutaxassis talablariga (profiliga) yuz foiz mos keladi.

Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, Sami Xedira 2010 yildan 2015 yilga qadar aynan «Real Madrid» sharafini himoya qilgan va aynan Mourino davrida jamoaning asosiy fishqalaridan biri bo‘lgan. Ispaniyadagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng u Turinning «Yuventus» klubiga ko‘chib o‘tgan va o‘zining boy karyerasini 2021 yilda Germaniyaning «Gerta» jamoasida rasman yakunlagan edi. Endilikda ushbu mahorat sohibi Madridga murabbiy sifatida zafarlar quchish uchun qaytayotgani mahalliy muxlislarni ham hayajonga solmoqda.

Madridning «Real» klubidagi eng so‘nggi yangiliklar, Joze Mourinoning yangi davrdagi ilk qadamlari, transfer bozoridagi shov-shuvlar va jahon futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordiBugun, 18:07Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiManuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiBugun, 17:22Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiIslom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiBugun, 17:16«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...Bugun, 17:06«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...Bugun, 16:00O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiO‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiBugun, 15:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?