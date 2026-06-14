Joze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqda
Madridning «Real» klubi atrofidagi murabbiylik o‘zgarishlari va shov-shuvli xabarlar jahon sporti nashrlarining bosh mavzusiga aylanib ulgurdi. Santyago Bernabeuga ikkinchi bor najotkor sifatida qaytayotgan mashhur portugaliyalik mutaxassis Joze Mourino «qirollik klubi»da yangi davrni boshlash uchun yeng shimarib kirishgan. «Sports.kz» portalining nufuzli tashqi manbalarga tayanib xabar berishicha, madridliklarning sobiq yulduzi Sami Xedira yana jamoa bag‘riga qaytish arafasida turibdi. Biroq bu gal germaniyalik sobiq futbolchi yashil maydonda to‘p surish uchun emas, balki Mourinoning murabbiylar shtabidan joy olib, uning o‘ng qo‘liga aylanish uchun taklif etilmoqda.
Joze Mourinoning Madriddagi yangi beshligi
Ispaniyaning mashhur va ishonchli «AS» nashri tarqatgan insaydlarga qaraganda, «Omadli» (The Special One) laqabli Joze Mourino Madridda o‘zi bilan birga ishlaydigan yangi murabbiylar guruhini tuzib bo‘lgan va unda kimlar bo‘lishini deyarli aniqlashtirgan. Mazkur yangi shtab jami besh nafar o‘ta ishonchli va tajribali mutaxassisdan tashkil topishi kutilmoqda. Portugaliyalik murabbiy ushbu beshlik tarkibiga, albatta, klub ichki muhitini, an’analarini va madridlik muxlislar xarakterini besh qo‘lday biladigan «Real»ning sobiq futbolchilaridan birini qo‘shishni maqsad qilgan edi. Bu o‘rin uchun dastlab «qirollik klubi»ning afsonaviy himoyachisi Pepe nomzodi ko‘rib chiqilgandi. Biroq portugaliyalik sobiq himoyachi ushbu taklifga aniq javob bermasdan, bilvosita bu tanlov boshqa bir nomzod foydasiga hal bo‘lishiga ishora qilgan.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Sami Xediraning «Real»dagi faoliyati va Joze Mourinoning yangi murabbiylik shtabi rejalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Murabbiylar shtabi rahbari
Jamoaga taklif etilayotgan assistent
Xediraning «Real»dagi sobiq maqomi
Uning klubdagi faoliyat yillari
Murabbiylik shtabining umumiy tarkibi
Ilgari ushbu rol uchun ko‘rib chiqilgan nomzod
Joze Mourino
(Bosh murabbiy)
Sami Xedira
(Bosh yordamchi)
Germaniyalik sobiq tajribali yarimhimoyachi
2010 – 2015 yillar
5 nafar ishonchli mutaxassisdan iborat
Pepe
(Portugaliyalik sobiq himoyachi)
Xedira bilan faol muzokaralar boshlandi
Ayni kunlarda Joze Mourino o‘zining sobiq shogirdi Sami Xedira bilan juda qizg‘in va faol muzokaralar olib bormoqda. Insayderlarning fikriga ko‘ra, sobiq yarimhimoyachi Mourino o‘z yangi loyihasida izlayotgan zamonaviy, taktik bilimga ega va futbolchilar bilan til topisha oladigan mutaxassis talablariga (profiliga) yuz foiz mos keladi.
Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, Sami Xedira 2010 yildan 2015 yilga qadar aynan «Real Madrid» sharafini himoya qilgan va aynan Mourino davrida jamoaning asosiy fishqalaridan biri bo‘lgan. Ispaniyadagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng u Turinning «Yuventus» klubiga ko‘chib o‘tgan va o‘zining boy karyerasini 2021 yilda Germaniyaning «Gerta» jamoasida rasman yakunlagan edi. Endilikda ushbu mahorat sohibi Madridga murabbiy sifatida zafarlar quchish uchun qaytayotgani mahalliy muxlislarni ham hayajonga solmoqda.
Madridning «Real» klubidagi eng so‘nggi yangiliklar, Joze Mourinoning yangi davrdagi ilk qadamlari, transfer bozoridagi shov-shuvlar va jahon futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…