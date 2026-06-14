Germaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildi

·31·Sport
Germaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildi

Futbol boʻyicha 2026-yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichiga start berildi. Musobaqaning favoritlaridan biri hisoblangan Germaniya terma jamoasi debyutant Kyurasaoga qarshi bahs olib bordi va 7:1 hisobidagi oʻta yirik gʻalabani qoʻlga kiritdi. Julian Nagelsmann shogirdlari oʻyin davomida toʻliq ustunlikka ega boʻlishdi va guruh bosqichining ilk turidayoq oʻz ambitsiyalarini namoyish etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv nemislar uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi. Oʻyinning 6-daqiqasidayoq Felix Nmecha hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Borussiya Dortmund yarim himoyachisi Florian Virts bilan chiroyli kombinatsiya tashkil qilib, jarima maydonchasi tashqarisidan aniq zarba yoʻlladi. Shundan soʻng ham Germaniya bosimni kamaytmadi, biroq kutilmaganda Kyurasao vakillari hisobni tenglashtirishdi. Livano Comenencia tomonidan yoʻllangan zarba Manuel Neuer darvozasidan joy oldi va bu turnirning dastlabki syurprizlaridan biri boʻldi.

Nemis mashinasining javob zarbasi

Oʻtkazib yuborilgan goldan soʻng Germaniya terma jamoasi yanada faollashdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, himoyachi Nico Schlotterbeck burchakdan uzatilgan toʻpni boshi bilan darvozaga joylab, jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Felix Nmecha jarima maydonchasi ichida yiqitildi va belgilangan penaltini Kai Havertz aniq amalga oshirib, hisobni 3:1 koʻrinishiga keltirdi.

Ikkinchi boʻlim boshlanishi bilan Jamal Musiala Joshua Kimmichning ajoyib uzatmasidan soʻng toʻrtinchi golni urdi. Bu gol Kyurasao terma jamoasining irodasini butunlay sindirdi. Oʻyin oxiriga qadar Nathaniel Brown oʻzining terma jamoadagi debyut golini nishonlagan boʻlsa, zaxiradan tushgan Deniz Undav ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Uchrashuvga yakuniy nuqtani yana oʻsha Kai Havertz qoʻydi va dublini rasmiylashtirdi.

Ushbu gʻalaba Germaniya uchun strategik jihatdan juda muhim edi. Jamoa nafaqat uch ochkoni qoʻlga kiritdi, balki toʻplar nisbati boʻyicha ham katta ustunlikka ega boʻldi. Jamal Musiala va Florian Virts kabi yosh yulduzlarning oʻyini mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Ayniqsa, yangi nomlar — Felix Nmecha va Nathaniel Brownning asosiy tarkibdagi ishonchli harakatlari Julian Nagelsmann uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratadi.

Kyurasao terma jamoasi uchun bu oʻyin katta tajriba maktabi boʻldi. Garchi magʻlubiyat yirik boʻlsa-da, Manuel Neuer darvozasiga gol urish debyutant jamoa uchun tarixiy voqea sifatida qayd etildi. Germaniya esa navbatdagi turda guruhning boshqa vakillariga qarshi jiddiyroq tayyorgarlik koʻrishini isbotladi. Mazkur gʻalaba nemis muxlislarida jamoaning chempionlik imkoniyatlariga boʻlgan ishonchni yanada oshirdi.

GermaniyaJCh-2026FutbolKai HavertzJamal Musiala
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiGermaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 19:04Joze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaJoze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaKecha, 18:20«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordiKecha, 18:07Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiManuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiKecha, 17:22Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiIslom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiKecha, 17:16«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...Kecha, 17:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?