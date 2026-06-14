Germaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildi
Futbol boʻyicha 2026-yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichiga start berildi. Musobaqaning favoritlaridan biri hisoblangan Germaniya terma jamoasi debyutant Kyurasaoga qarshi bahs olib bordi va 7:1 hisobidagi oʻta yirik gʻalabani qoʻlga kiritdi. Julian Nagelsmann shogirdlari oʻyin davomida toʻliq ustunlikka ega boʻlishdi va guruh bosqichining ilk turidayoq oʻz ambitsiyalarini namoyish etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv nemislar uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi. Oʻyinning 6-daqiqasidayoq Felix Nmecha hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Borussiya Dortmund yarim himoyachisi Florian Virts bilan chiroyli kombinatsiya tashkil qilib, jarima maydonchasi tashqarisidan aniq zarba yoʻlladi. Shundan soʻng ham Germaniya bosimni kamaytmadi, biroq kutilmaganda Kyurasao vakillari hisobni tenglashtirishdi. Livano Comenencia tomonidan yoʻllangan zarba Manuel Neuer darvozasidan joy oldi va bu turnirning dastlabki syurprizlaridan biri boʻldi.
Nemis mashinasining javob zarbasiOʻtkazib yuborilgan goldan soʻng Germaniya terma jamoasi yanada faollashdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, himoyachi Nico Schlotterbeck burchakdan uzatilgan toʻpni boshi bilan darvozaga joylab, jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida Felix Nmecha jarima maydonchasi ichida yiqitildi va belgilangan penaltini Kai Havertz aniq amalga oshirib, hisobni 3:1 koʻrinishiga keltirdi.
Ikkinchi boʻlim boshlanishi bilan Jamal Musiala Joshua Kimmichning ajoyib uzatmasidan soʻng toʻrtinchi golni urdi. Bu gol Kyurasao terma jamoasining irodasini butunlay sindirdi. Oʻyin oxiriga qadar Nathaniel Brown oʻzining terma jamoadagi debyut golini nishonlagan boʻlsa, zaxiradan tushgan Deniz Undav ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Uchrashuvga yakuniy nuqtani yana oʻsha Kai Havertz qoʻydi va dublini rasmiylashtirdi.
Ushbu gʻalaba Germaniya uchun strategik jihatdan juda muhim edi. Jamoa nafaqat uch ochkoni qoʻlga kiritdi, balki toʻplar nisbati boʻyicha ham katta ustunlikka ega boʻldi. Jamal Musiala va Florian Virts kabi yosh yulduzlarning oʻyini mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Ayniqsa, yangi nomlar — Felix Nmecha va Nathaniel Brownning asosiy tarkibdagi ishonchli harakatlari Julian Nagelsmann uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratadi.
Kyurasao terma jamoasi uchun bu oʻyin katta tajriba maktabi boʻldi. Garchi magʻlubiyat yirik boʻlsa-da, Manuel Neuer darvozasiga gol urish debyutant jamoa uchun tarixiy voqea sifatida qayd etildi. Germaniya esa navbatdagi turda guruhning boshqa vakillariga qarshi jiddiyroq tayyorgarlik koʻrishini isbotladi. Mazkur gʻalaba nemis muxlislarida jamoaning chempionlik imkoniyatlariga boʻlgan ishonchni yanada oshirdi.
…