Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi

·49·Sport
Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi

2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida Germaniya milliy terma jamoasi ilk turni juda ishonchli g‘alaba bilan boshladi. “E” guruhidan o‘rin olgan Germaniya — Kyurasao uchrashuvi 7:1 hisobida nemislar foydasiga yakunlandi.

Xyustondagi “Xyuston Stedium”da bo‘lib o‘tgan bahsda Germaniya terma jamoasi raqib darvozasiga yettita to‘p kiritib, o‘zining hujum salohiyatini namoyish etdi. Kyurasao esa bir bor javob qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.

Uchrashuvning 6-daqiqasida Feliks Nmecha hisobni ochdi. Erta urilgan gol Germaniyaga o‘yinni nazorat qilish va raqibga bosimni oshirish imkonini berdi. Biroq Kyurasao ham tezda javob topdi. 21-daqiqada Livano Komeninsiya gol urib, hisobni tenglashtirdi.

Shundan keyin Germaniya tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi. 38-daqiqada Niko Shlotterbek jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin Kay Xavers ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi. U 45-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qildi va tanaffusgacha Germaniya 3:1 hisobida ustunlikka ega bo‘ldi.

Ikkinchi bo‘limda nemislar sur’atni pasaytirmadi. Aksincha, raqib himoyasiga bosimni yanada kuchaytirdi. 47-daqiqada Jamol Musiala navbatdagi golni kiritdi. Uning golidan keyin uchrashuv taqdiri amalda hal bo‘ldi.

68-daqiqada Nataniel Braun hisobni yanada yiriklashtirdi. 78-daqiqada Deniz Undav ham o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, Germaniyaning oltinchi goliga mualliflik qildi. Uchrashuvdagi yakuniy nuqtani esa 88-daqiqada Kay Xavers qo‘ydi. Shu tariqa, hujumchi dubl qayd etdi va o‘yin 7:1 hisobida yakunlandi.

Germaniya ushbu g‘alaba orqali guruh bosqichini juda kuchli start bilan boshladi. Jamoa nafaqat uch ochkoni qo‘lga kiritdi, balki to‘plar nisbati borasida ham katta ustunlikka ega bo‘ldi. Bunday natija keyingi turlarda guruhdagi vaziyatga jiddiy ta’sir qilishi mumkin.

Kyurasao uchun esa bu bahs og‘ir sinov bo‘ldi. Jamoa birinchi bo‘limda hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, keyin Germaniyaning yuqori sur’ati va individual mahoratiga dosh bera olmadi. Shunga qaramay, Komeninsiya tomonidan kiritilgan gol Kyurasao uchun tarixiy va yodda qolarli lahza bo‘lib qoladi.

Guruh bosqichining 2-turida Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi maydonga tushadi. Kyurasao esa Ekvador bilan kuch sinashadi. Nemislar navbatdagi bahsda ham g‘alaba qozonib, pley-offga chiqish masalasini ancha yengillashtirishga harakat qiladi.

Kyurasao uchun esa keyingi o‘yin juda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar jamoa guruhda kurashni davom ettirishni istasa, Ekvadorga qarshi uchrashuvda ijobiy natija qayd etishi kerak bo‘ladi.

Germaniya esa Kyurasaoga qarshi o‘yinda mundialga jiddiy niyat bilan kelganini ko‘rsatdi. Yettita gol, turli futbolchilarning samaradorligi va hujumdagi faollik nemis muxlislariga katta ishonch bag‘ishladi.

GermaniyaKurasaoHyustonJeymal MusialaKay Xaverts
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildiGermaniya JCh-2026ni yirik gʻalaba bilan boshladi: Kyurasao tor-mor etildiKecha, 18:53Joze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaJoze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaKecha, 18:20«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordiKecha, 18:07Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiManuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiKecha, 17:22Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiIslom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiKecha, 17:16«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...Kecha, 17:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?