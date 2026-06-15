Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi
2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida Germaniya milliy terma jamoasi ilk turni juda ishonchli g‘alaba bilan boshladi. “E” guruhidan o‘rin olgan Germaniya — Kyurasao uchrashuvi 7:1 hisobida nemislar foydasiga yakunlandi.
Xyustondagi “Xyuston Stedium”da bo‘lib o‘tgan bahsda Germaniya terma jamoasi raqib darvozasiga yettita to‘p kiritib, o‘zining hujum salohiyatini namoyish etdi. Kyurasao esa bir bor javob qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
Uchrashuvning 6-daqiqasida Feliks Nmecha hisobni ochdi. Erta urilgan gol Germaniyaga o‘yinni nazorat qilish va raqibga bosimni oshirish imkonini berdi. Biroq Kyurasao ham tezda javob topdi. 21-daqiqada Livano Komeninsiya gol urib, hisobni tenglashtirdi.
Shundan keyin Germaniya tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi. 38-daqiqada Niko Shlotterbek jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin Kay Xavers ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi. U 45-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qildi va tanaffusgacha Germaniya 3:1 hisobida ustunlikka ega bo‘ldi.
Ikkinchi bo‘limda nemislar sur’atni pasaytirmadi. Aksincha, raqib himoyasiga bosimni yanada kuchaytirdi. 47-daqiqada Jamol Musiala navbatdagi golni kiritdi. Uning golidan keyin uchrashuv taqdiri amalda hal bo‘ldi.
68-daqiqada Nataniel Braun hisobni yanada yiriklashtirdi. 78-daqiqada Deniz Undav ham o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, Germaniyaning oltinchi goliga mualliflik qildi. Uchrashuvdagi yakuniy nuqtani esa 88-daqiqada Kay Xavers qo‘ydi. Shu tariqa, hujumchi dubl qayd etdi va o‘yin 7:1 hisobida yakunlandi.
Germaniya ushbu g‘alaba orqali guruh bosqichini juda kuchli start bilan boshladi. Jamoa nafaqat uch ochkoni qo‘lga kiritdi, balki to‘plar nisbati borasida ham katta ustunlikka ega bo‘ldi. Bunday natija keyingi turlarda guruhdagi vaziyatga jiddiy ta’sir qilishi mumkin.
Kyurasao uchun esa bu bahs og‘ir sinov bo‘ldi. Jamoa birinchi bo‘limda hisobni tenglashtirgan bo‘lsa-da, keyin Germaniyaning yuqori sur’ati va individual mahoratiga dosh bera olmadi. Shunga qaramay, Komeninsiya tomonidan kiritilgan gol Kyurasao uchun tarixiy va yodda qolarli lahza bo‘lib qoladi.
Guruh bosqichining 2-turida Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi maydonga tushadi. Kyurasao esa Ekvador bilan kuch sinashadi. Nemislar navbatdagi bahsda ham g‘alaba qozonib, pley-offga chiqish masalasini ancha yengillashtirishga harakat qiladi.
Kyurasao uchun esa keyingi o‘yin juda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar jamoa guruhda kurashni davom ettirishni istasa, Ekvadorga qarshi uchrashuvda ijobiy natija qayd etishi kerak bo‘ladi.
Germaniya esa Kyurasaoga qarshi o‘yinda mundialga jiddiy niyat bilan kelganini ko‘rsatdi. Yettita gol, turli futbolchilarning samaradorligi va hujumdagi faollik nemis muxlislariga katta ishonch bag‘ishladi.
…