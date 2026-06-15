Qatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan JCH-2026 guruh bosqichi o‘yinlari o‘zining kutilmagan natijalari bilan nafaqat muxlislarni hayratda qoldirmoqda, balki FIFAning umumiy reytingiga ham jiddiy o‘zgarishlar kiritmoqda. Musobaqaning 1-turi doirasida kechgan navbatdagi uchrashuvda Osiyo qit’asi vakili — Qatar terma jamoasi Yevropaning kuchli va tartibli vakili hisoblangan Shveysariyaga qarshi saf tortdi. Shiddatli va dramalarga boy o‘tgan bahsda osiyoliklar haqiqiy iroda ko‘rsatib, uchrashuvning so‘nggi soniyalarida gol urishga muvaffaq bo‘lishdi va mag‘lubiyatdan qutulib qoldilar — 1:1.
Ushbu muhim ochko Qatar terma jamoasi uchun xalqaro maydonda juda katta va kutilmagan sovg‘ani taqdim etdi.
Kuchli raqib bilan durang va reyting sakrashi
Xalqaro futbol assotsiatsiyasi (FIFA) tomonidan ishlab chiqilgan maxsus matematik formulaning o‘ziga xos sirlari bor. Unga ko‘ra, terma jamoalar o‘zidan ancha yuqori va kuchli bo‘lgan raqiblarga qarshi bahslarda ijobiy natija qayd etsa (g‘alaba yoki durang), ularga juda katta reyting ballari taqdim etiladi. Odatda, bunday muvaffaqiyat jamoalar g‘aznasiga qo‘shimcha ravishda +3 dan to +10 ballgacha taqdim etishi mumkin.
Aynan shu qoida sababli, ayni paytda dunyo reytingida yuqori — 19-o‘rinda borayotgan Shveysariya bilan durang o‘ynagan Qatar o‘z ochkolarini sezilarli darajada boyitib oldi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali ushbu durang natijadan so‘ng FIFA reytingida ro‘y bergan o‘zgarishlar va O‘zbekiston terma jamoasining ayni damdagi maqomi bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoa nomi
Uchrashuvdagi yakuniy hisob
FIFA reytingidagi yangi maqomi
Yuqorilagan pog‘onalari
O‘yingacha bo‘lgan real o‘rni (Reyting)
Qatar
(X. Lopetegi shogirdlari)
1 : 1
(Shveysariya bilan)
50-o‘rin
(Osiyo vakili)
+6 pog‘ona
(Ijobiy sakrash)
O‘zidan kuchli raqib bilan bahs
O‘zbekiston
(«Oq bo‘rilar»)
Musobaqa tafsilotlari
51-o‘rin
O‘zgarishsiz
Qatardan bir pog‘ona pastda
«Oq bo‘rilar» bir pog‘ona pastga surildi
Ispaniyalik taniqli mutaxassis Xulian Lopetegi qo‘l ostida harakat qilayotgan Qatar terma jamoasi mazkur durang evaziga FIFA jahon reytingida naqd 6 pog‘onaga yuqorilab, faxrli 50-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Mana shu keskin ko‘tarilish oqibatida, afsuski, ular bizning milliy jamoamizni ham ortda qoldirishga erishishdi. Ayni daqiqalarda yurtimiz vakillari — «Oq bo‘rilar» ushbu jadvalning 51-pog‘onasini egallab turishibdi.
Turnir hali uzoq davom etadi va umid qilamizki, hamyurtlarimiz ham navbatdagi bahslarda yorqin zafarlarni quchib, o‘z mavqelarini yanada yuqoriga ko‘tarib olishadi.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, FIFA reytingidagi kutilmagan evrilishlar, milliy terma jamoamizning xalqaro maydondagi yurishlari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…