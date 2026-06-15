Qatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdi

·42·Sport
Qatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan JCH-2026 guruh bosqichi o‘yinlari o‘zining kutilmagan natijalari bilan nafaqat muxlislarni hayratda qoldirmoqda, balki FIFAning umumiy reytingiga ham jiddiy o‘zgarishlar kiritmoqda. Musobaqaning 1-turi doirasida kechgan navbatdagi uchrashuvda Osiyo qit’asi vakili — Qatar terma jamoasi Yevropaning kuchli va tartibli vakili hisoblangan Shveysariyaga qarshi saf tortdi. Shiddatli va dramalarga boy o‘tgan bahsda osiyoliklar haqiqiy iroda ko‘rsatib, uchrashuvning so‘nggi soniyalarida gol urishga muvaffaq bo‘lishdi va mag‘lubiyatdan qutulib qoldilar — 1:1.

Ushbu muhim ochko Qatar terma jamoasi uchun xalqaro maydonda juda katta va kutilmagan sovg‘ani taqdim etdi.

Kuchli raqib bilan durang va reyting sakrashi

Xalqaro futbol assotsiatsiyasi (FIFA) tomonidan ishlab chiqilgan maxsus matematik formulaning o‘ziga xos sirlari bor. Unga ko‘ra, terma jamoalar o‘zidan ancha yuqori va kuchli bo‘lgan raqiblarga qarshi bahslarda ijobiy natija qayd etsa (g‘alaba yoki durang), ularga juda katta reyting ballari taqdim etiladi. Odatda, bunday muvaffaqiyat jamoalar g‘aznasiga qo‘shimcha ravishda +3 dan to +10 ballgacha taqdim etishi mumkin.

Aynan shu qoida sababli, ayni paytda dunyo reytingida yuqori — 19-o‘rinda borayotgan Shveysariya bilan durang o‘ynagan Qatar o‘z ochkolarini sezilarli darajada boyitib oldi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali ushbu durang natijadan so‘ng FIFA reytingida ro‘y bergan o‘zgarishlar va O‘zbekiston terma jamoasining ayni damdagi maqomi bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoa nomi

Uchrashuvdagi yakuniy hisob

FIFA reytingidagi yangi maqomi

Yuqorilagan pog‘onalari

O‘yingacha bo‘lgan real o‘rni (Reyting)

Qatar


(X. Lopetegi shogirdlari)

1 : 1


(Shveysariya bilan)

50-o‘rin


(Osiyo vakili)

+6 pog‘ona


(Ijobiy sakrash)

O‘zidan kuchli raqib bilan bahs

O‘zbekiston


(«Oq bo‘rilar»)

Musobaqa tafsilotlari

51-o‘rin

O‘zgarishsiz

Qatardan bir pog‘ona pastda

«Oq bo‘rilar» bir pog‘ona pastga surildi

Ispaniyalik taniqli mutaxassis Xulian Lopetegi qo‘l ostida harakat qilayotgan Qatar terma jamoasi mazkur durang evaziga FIFA jahon reytingida naqd 6 pog‘onaga yuqorilab, faxrli 50-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Mana shu keskin ko‘tarilish oqibatida, afsuski, ular bizning milliy jamoamizni ham ortda qoldirishga erishishdi. Ayni daqiqalarda yurtimiz vakillari — «Oq bo‘rilar» ushbu jadvalning 51-pog‘onasini egallab turishibdi.

Turnir hali uzoq davom etadi va umid qilamizki, hamyurtlarimiz ham navbatdagi bahslarda yorqin zafarlarni quchib, o‘z mavqelarini yanada yuqoriga ko‘tarib olishadi.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, FIFA reytingidagi kutilmagan evrilishlar, milliy terma jamoamizning xalqaro maydondagi yurishlari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

QatarShveytsariyaOʻzbekistonFIFAJulen Lopetegui
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiTommi Fyuri o‘zidan 50 kilogramm og‘ir raqibini mag‘lub etdiBugun, 01:55Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiKot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiBugun, 01:45Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiXavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiBugun, 01:39Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...Bugun, 00:45Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Bugun, 00:28Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?