Bulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadi

·0·Sport
Bulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadi

Butun sayyoramiz ahlini ekran qarshisiga mixlab qo‘ygan JCH-2026 musobaqasi kutilmagan dramalar va shov-shuvli natijalar bilan shiddatli tarzda davom etmoqda. Dastlabki tur bahslaridayoq grand jamoalar jiddiy qarshiliklarga uchramoqda. Masalan, bosh sovringa asosiy da’vogar hisoblangan yulduzli Braziliya terma jamoasi matonatli Marokash vakillariga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan bazo‘r qutulib qolgan bo‘lsa, tarkibida mahoratli futbolchilari bisyor bo‘lgan Turkiya kutilmaganda Avstraliyaga 0:2 hisobida tiz cho‘kdi. Mana shunday qaynoq muhitda butun o‘zbek xalqi intiqlik bilan kutayotgan tarixiy lahzalarga ham juda oz vaqt qoldi.

«Oq bo‘rilar»ning tarixiy debyuti va ingliz hakami

«K» guruhidan joy olgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi mundialdagi o‘zining ilk tarixiy uchrashuvini joriy yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 07:00 da kuchli Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Mazkur muhim to‘qnashuvni yurtdoshimiz Abduqodir Husanovga Yevropa yashil maydonlaridan juda yaxshi tanish bo‘lgan angliyalik tajribali referi Entoni Teylor boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi.

Ayni paytda xalqaro sport jamoatchiligi va taniqli ekspertlar vakillarimizning imkoniyatlari xususida o‘z fikr-mulohazalarini faol tarzda bildirishmoqda.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi o‘yinlar taqvimi va raqiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Guruh bosqichi va bosqichlar

Raqib terma jamoa nomi

Uchrashuv bo‘lib o‘tadigan sana

Toshkent vaqti bilan boshlanishi

Bahsni boshqaradigan bosh hakam

Terma jamoamizning bosh murabbiyi

1-tur uchrashuvi

Kolumbiya

18 iyun, 2026 yil

Soat 07:00 da

Entoni Teylor


(Angliya vakili)

Fabio Kannavaro

2-tur uchrashuvi

Portugaliya

23 iyun, 2026 yil

Rasmiy taqvim asosida

Xalqaro hakamlar

Fabio Kannavaro

3-tur uchrashuvi

Kongo DR

28 iyun, 2026 yil

Rasmiy taqvim asosida

Xalqaro hakamlar

Fabio Kannavaro

Qozog‘istonlik ekspertning real qarashlari va prognozlari

Qozog‘istonlik taniqli futbol mutaxassisi va tajribali funksioner Bulat Yesmagambetov «Sports24.kz» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Fabio Kannavaro shogirdlarining imkoniyatlariga ancha ehtiyotkorlik va reallik bilan baho berdi.

Bulat Yesmagambetovning milliy jamoamiz haqidagi tahliliy fikrlari:

«O‘zbekiston milliy terma jamoasining ushbu uzoq kutilgan jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganining o‘zi butun mamlakat uchun tarixiy muvaffaqiyat va haqiqiy katta bayramdir. Hozirning o‘zida mundialda kutilmagan sensatsiyalar sodir bo‘lmoqda, Avstraliyaning Turkiya ustidan qozongan g‘alabasi bunga yaqqol misoldir. Albatta, o‘zbek futbolchilari ham muxlislarini chiroyli o‘yin bilan hayratda qoldirsa, faqat xursand bo‘lamiz. Biroq, jamoa ushbu nufuzli musobaqada birinchi marotaba ishtirok etayotgani sababli, ulardan zafarlarni yoki ulkan natijalarni talab qilish bir oz qiyin. Katta tajribaga ega Kolumbiyaga qarshi bahsda ustunlik raqib tomonda bo‘ladi. Obyektiv yondashadigan bo‘lsak, O‘zbekiston terma jamoasi guruhda so‘nggi o‘rinni egallab olmaslik uchun asosan Kongo Demokratik Respublikasi vakillariga qarshi kurash olib boradi».

Eslatib o‘tamiz, afsonaviy Fabio Kannavaro boshchiligidagi futbolchilarimiz guruhdagi ikkinchi turni 23 iyun kuni kuchli Portugaliyaga qarshi o‘tkazishsa, guruh bosqichidagi so‘nggi hal qiluvchi bahs 28 iyun sanasida Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechadi. Vakillarimizga ushbu mashaqqatli va sharafli yo‘lda ulkan zafarlar tilab qolamiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, milliy terma jamoamizning tarixiy qadamlari, mashhur ekspertlarning eksklyuziv tahlillari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!Bugun, 05:45Siril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiSiril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiBugun, 04:25Josh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdiJosh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdiBugun, 04:16Shon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdiShon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdiBugun, 04:10Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiMaurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiBugun, 02:33O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiO‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiBugun, 02:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?