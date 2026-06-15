Bulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadi
Butun sayyoramiz ahlini ekran qarshisiga mixlab qo‘ygan JCH-2026 musobaqasi kutilmagan dramalar va shov-shuvli natijalar bilan shiddatli tarzda davom etmoqda. Dastlabki tur bahslaridayoq grand jamoalar jiddiy qarshiliklarga uchramoqda. Masalan, bosh sovringa asosiy da’vogar hisoblangan yulduzli Braziliya terma jamoasi matonatli Marokash vakillariga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan bazo‘r qutulib qolgan bo‘lsa, tarkibida mahoratli futbolchilari bisyor bo‘lgan Turkiya kutilmaganda Avstraliyaga 0:2 hisobida tiz cho‘kdi. Mana shunday qaynoq muhitda butun o‘zbek xalqi intiqlik bilan kutayotgan tarixiy lahzalarga ham juda oz vaqt qoldi.
«Oq bo‘rilar»ning tarixiy debyuti va ingliz hakami
«K» guruhidan joy olgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi mundialdagi o‘zining ilk tarixiy uchrashuvini joriy yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 07:00 da kuchli Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Mazkur muhim to‘qnashuvni yurtdoshimiz Abduqodir Husanovga Yevropa yashil maydonlaridan juda yaxshi tanish bo‘lgan angliyalik tajribali referi Entoni Teylor boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi.
Ayni paytda xalqaro sport jamoatchiligi va taniqli ekspertlar vakillarimizning imkoniyatlari xususida o‘z fikr-mulohazalarini faol tarzda bildirishmoqda.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi o‘yinlar taqvimi va raqiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Guruh bosqichi va bosqichlar
Raqib terma jamoa nomi
Uchrashuv bo‘lib o‘tadigan sana
Toshkent vaqti bilan boshlanishi
Bahsni boshqaradigan bosh hakam
Terma jamoamizning bosh murabbiyi
1-tur uchrashuvi
Kolumbiya
18 iyun, 2026 yil
Soat 07:00 da
Entoni Teylor
(Angliya vakili)
Fabio Kannavaro
2-tur uchrashuvi
Portugaliya
23 iyun, 2026 yil
Rasmiy taqvim asosida
Xalqaro hakamlar
Fabio Kannavaro
3-tur uchrashuvi
Kongo DR
28 iyun, 2026 yil
Rasmiy taqvim asosida
Xalqaro hakamlar
Fabio Kannavaro
Qozog‘istonlik ekspertning real qarashlari va prognozlari
Qozog‘istonlik taniqli futbol mutaxassisi va tajribali funksioner Bulat Yesmagambetov «Sports24.kz» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Fabio Kannavaro shogirdlarining imkoniyatlariga ancha ehtiyotkorlik va reallik bilan baho berdi.
Bulat Yesmagambetovning milliy jamoamiz haqidagi tahliliy fikrlari:
«O‘zbekiston milliy terma jamoasining ushbu uzoq kutilgan jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganining o‘zi butun mamlakat uchun tarixiy muvaffaqiyat va haqiqiy katta bayramdir. Hozirning o‘zida mundialda kutilmagan sensatsiyalar sodir bo‘lmoqda, Avstraliyaning Turkiya ustidan qozongan g‘alabasi bunga yaqqol misoldir. Albatta, o‘zbek futbolchilari ham muxlislarini chiroyli o‘yin bilan hayratda qoldirsa, faqat xursand bo‘lamiz. Biroq, jamoa ushbu nufuzli musobaqada birinchi marotaba ishtirok etayotgani sababli, ulardan zafarlarni yoki ulkan natijalarni talab qilish bir oz qiyin. Katta tajribaga ega Kolumbiyaga qarshi bahsda ustunlik raqib tomonda bo‘ladi. Obyektiv yondashadigan bo‘lsak, O‘zbekiston terma jamoasi guruhda so‘nggi o‘rinni egallab olmaslik uchun asosan Kongo Demokratik Respublikasi vakillariga qarshi kurash olib boradi».
Eslatib o‘tamiz, afsonaviy Fabio Kannavaro boshchiligidagi futbolchilarimiz guruhdagi ikkinchi turni 23 iyun kuni kuchli Portugaliyaga qarshi o‘tkazishsa, guruh bosqichidagi so‘nggi hal qiluvchi bahs 28 iyun sanasida Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechadi. Vakillarimizga ushbu mashaqqatli va sharafli yo‘lda ulkan zafarlar tilab qolamiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, milliy terma jamoamizning tarixiy qadamlari, mashhur ekspertlarning eksklyuziv tahlillari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…