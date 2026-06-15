Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi reja

·24·Sport
Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi reja

Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatida gʻalaba qozonish uchun oʻz oʻyin uslubini tubdan oʻzgartirishga tayyorligini maʼlum qildi. Dunyoning eng iqtidorli futbolchilaridan biri hisoblangan hujumchi oʻzining himoyadagi harakatlari borasidagi tanqidlarni qabul qilib, jamoaviy muvaffaqiyat yoʻlida koʻproq mehnat qilishga vaʼda berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Mbappe Le Parisien nashriga bergan intervyusida oʻzining himoyaviy oʻyinini yangi bosqichga olib chiqish zarurligini tan olgan. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futbolda, ayniqsa 48 ta jamoa ishtirok etadigan kengaytirilgan jahon chempionatida gʻolib boʻlish uchun har bir oʻyinchi, hatto asosiy hujumchi ham mudofaada faol ishtirok etishi shart.

Himoyadagi masʼuliyat va tanqidlar

"Men himoyada yana bir qadam oldinga tashlashim kerak. Buni toʻgʻri bajarishga tayyorman, chunki nima qilib boʻlsa ham jahon kubogini qoʻlga kiritishni istayman", — dedi Kylian Mbappe. U oʻzining ukasi Ethan bilan suhbatda jamoaviy muvozanatni saqlash uchun oʻz ustida ishlashni davom ettirishini taʼkidladi. Bu bayonot koʻp yillardan buyon uning toʻpsiz harakatlanishi va himoyaga qaytmasligini tanqid qilib kelayotgan mutaxassislar uchun kutilmagan javob boʻldi.

Real Madrid safidagi dastlabki mavsumida Mbappe baʼzi muvaffaqiyatsizliklar uchun "aybdor" sifatida koʻrsatilgan edi. Biroq, taniqli murabbiy Arsene Wengerning fikricha, fransuz yulduzi Ispaniya klubiga oʻtish davrida kelib qolgan va unga nisbatan tanqidlar doim ham adolatli emas. Wengerning ishonchi komilki, jismoniy jihatdan tetik boʻlgan Mbappe jahon chempionatida dunyoning eng xavfli quroliga aylanadi.

Jamoa ichidagi muhit va qoʻllab-quvvatlash

Fransiya terma jamoasi lagerida sardorning nufuzi hamon yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Uning jamoadoshlari, jumladan Ousmane Dembele, Mbappega nisbatan bildirilayotgan tanqidlar baʼzan futbol chegarasidan chiqib ketayotganini aytib, uni himoya qilib chiqishdi. Les Bleus tarkibida u nafaqat taktik, balki hissiy yetakchi sifatida ham koʻrilmoqda.

Didier Deschamps boshchiligidagi jamoa uchun Mbappening bu qarori strategik ahamiyatga ega. Fransiya terma jamoasi Shimoliy Amerikada oʻtadigan turnirda favoritlardan biri hisoblanadi va sardorning himoyadagi yordami jamoaning umumiy mustahkamligini oshirishi kutilmoqda. Futbolchi oʻz intervyusida jamoaviy manfaatlarni shaxsiy statistikadan ustun qoʻyishini ochiq-oydin namoyish etdi.

Xulosa qilib aytganda, Kylian Mbappe oʻz karerasining yangi bosqichiga qadam qoʻymoqda. Uning Real Madrid va Fransiya terma jamoasidagi oʻyin uslubi transformatsiyasi nafaqat uning shaxsiy rivojlanishi, balki butun jamoaning 2026-yilgi mundialdagi taqdirini belgilab berishi mumkin.

Kylian MbappeFransiyaJahon ChempionatiReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiJCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiBugun, 09:49Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiReal Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiBugun, 09:39Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiKuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 08:59Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaKylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaBugun, 08:56Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaTottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?