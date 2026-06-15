Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi reja
Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatida gʻalaba qozonish uchun oʻz oʻyin uslubini tubdan oʻzgartirishga tayyorligini maʼlum qildi. Dunyoning eng iqtidorli futbolchilaridan biri hisoblangan hujumchi oʻzining himoyadagi harakatlari borasidagi tanqidlarni qabul qilib, jamoaviy muvaffaqiyat yoʻlida koʻproq mehnat qilishga vaʼda berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Mbappe Le Parisien nashriga bergan intervyusida oʻzining himoyaviy oʻyinini yangi bosqichga olib chiqish zarurligini tan olgan. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futbolda, ayniqsa 48 ta jamoa ishtirok etadigan kengaytirilgan jahon chempionatida gʻolib boʻlish uchun har bir oʻyinchi, hatto asosiy hujumchi ham mudofaada faol ishtirok etishi shart.
Himoyadagi masʼuliyat va tanqidlar"Men himoyada yana bir qadam oldinga tashlashim kerak. Buni toʻgʻri bajarishga tayyorman, chunki nima qilib boʻlsa ham jahon kubogini qoʻlga kiritishni istayman", — dedi Kylian Mbappe. U oʻzining ukasi Ethan bilan suhbatda jamoaviy muvozanatni saqlash uchun oʻz ustida ishlashni davom ettirishini taʼkidladi. Bu bayonot koʻp yillardan buyon uning toʻpsiz harakatlanishi va himoyaga qaytmasligini tanqid qilib kelayotgan mutaxassislar uchun kutilmagan javob boʻldi.
Real Madrid safidagi dastlabki mavsumida Mbappe baʼzi muvaffaqiyatsizliklar uchun "aybdor" sifatida koʻrsatilgan edi. Biroq, taniqli murabbiy Arsene Wengerning fikricha, fransuz yulduzi Ispaniya klubiga oʻtish davrida kelib qolgan va unga nisbatan tanqidlar doim ham adolatli emas. Wengerning ishonchi komilki, jismoniy jihatdan tetik boʻlgan Mbappe jahon chempionatida dunyoning eng xavfli quroliga aylanadi.
Jamoa ichidagi muhit va qoʻllab-quvvatlashFransiya terma jamoasi lagerida sardorning nufuzi hamon yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Uning jamoadoshlari, jumladan Ousmane Dembele, Mbappega nisbatan bildirilayotgan tanqidlar baʼzan futbol chegarasidan chiqib ketayotganini aytib, uni himoya qilib chiqishdi. Les Bleus tarkibida u nafaqat taktik, balki hissiy yetakchi sifatida ham koʻrilmoqda.
Didier Deschamps boshchiligidagi jamoa uchun Mbappening bu qarori strategik ahamiyatga ega. Fransiya terma jamoasi Shimoliy Amerikada oʻtadigan turnirda favoritlardan biri hisoblanadi va sardorning himoyadagi yordami jamoaning umumiy mustahkamligini oshirishi kutilmoqda. Futbolchi oʻz intervyusida jamoaviy manfaatlarni shaxsiy statistikadan ustun qoʻyishini ochiq-oydin namoyish etdi.
Xulosa qilib aytganda, Kylian Mbappe oʻz karerasining yangi bosqichiga qadam qoʻymoqda. Uning Real Madrid va Fransiya terma jamoasidagi oʻyin uslubi transformatsiyasi nafaqat uning shaxsiy rivojlanishi, balki butun jamoaning 2026-yilgi mundialdagi taqdirini belgilab berishi mumkin.
…