Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?
Shimoliy Amerika maydonlari mezbonlik qilayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining kutilmagan va sergol uchrashuvlari bilan millionlab ishqibozlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, «F» guruhining 1-turidan o‘rin olgan bahsda Yevropaning qudratli vakili Shvetsiya terma jamoasi Tunis termasini 5:1 hisobida tor-mor etgan edi. Ushbu alamli va og‘ir to‘qnashuvdan so‘ng, Tunis terma jamoasi bosh murabbiyi Sabri Lyamushi matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvdagi yirik mag‘lubiyat sabablari va jamoasining yo‘l qo‘ygan xatolari haqida kuyinganicha gapirib o‘tdi.
«Bunday darajadagi xatolarni raqib sira kechirmaydi»
Shimoliy afrikaliklar ustozi mazkur nufuzli dunyo birinchiligini bunday muvaffaqiyatsiz natija bilan boshlash butun jamoa va muxlislar uchun kutilmagan qattiq zarba bo‘lganini yashirib o‘tirmadi. U ayniqsa himoya chizig‘idagi pala-partishliklarni qattiq tanqid qildi:
Og‘riqli start: Sabri Lyamushi uchun mundialning ilk turidayoq darvozadan naqd 5 ta to‘p o‘tkazib yuborib, yirik hisobda tiz cho‘kish o‘ta alamli va ruhiy jihatdan og‘ir bo‘lgan.
Jahon darajasidagi jazo: Tajribali mutaxassis maydonda haddan tashqari ko‘p xatolarga yo‘l qo‘yilganini va Shvetsiya safidagi top-hujumchilar bunday sovg‘alarni golga aylantirishi tabiiy hol ekanini tan oldi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali «F» guruhidagi ushbu uchrashuvning bosh qahramonlari va Tunis terma jamoasining keyingi maqsadlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va rasmiy bosqich
Qayd etilgan yakuniy hisob
Tunis termasi bosh murabbiyi
Shvetsiyaning porlagan yulduzlari
Golli kombinatsiyalardagi ishtirok
Jamoalarning turnirdagi joriy holati
JCH-2026, «F» guruhi
(1-tur bahsi)
Shvetsiya — Tunis
5:1
Sabri Lyamushi
(Og‘ir zarbani qabul qildi)
• Aleksander Isak
• Viktor Dyokeresh
• Isak: 1 ta gol, 2 ta assist
• Dyokeresh: 1 ta gol, 1 ta assist
• Shvetsiya: Peshqadamga aylandi
• Tunis: Vaziyatni o‘nglashga majbur
Shved duetining dahshatli kashfiyoti
Mazkur uchrashuvda Shvetsiya terma jamoasining zafar quchishida ularning hujum chizig‘i vakillari chin ma’noda yetakchilik qilishdi. Yevropalik taniqli forvardlar — Aleksander Isak va Viktor Dyokeresh maydonda haqiqiy shou namoyish etib, bittadan gol urishga muvaffaq bo‘lishdi. Bundan tashqari, ular jamoaviy o‘yinda ham faol bo‘lib, Dyokeresh bitta natijali uzatmani amalga oshirgan bo‘lsa, Isak naqd ikki marotaba sheriklarining gol urishiga zamin yaratib berdi.
Sabri Lyamushining o‘yindan keyingi kuyingan fikrlari:
«Bu biz uchun haqiqatan ham o‘ta og‘ir va alamli mag‘lubiyat bo‘ldi. Jahon chempionati kabi nufuzli turnirni shunchalik yirik hisobdagi muvaffaqiyatsizlik bilan boshlash juda og‘riqlidir. To‘g‘risini aytish kerak, biz bugun maydonda juda ko‘p va qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ydik. Shvetsiya hujum chizig‘ida to‘p suradigan Aleksander Isak va Viktor Dyokeresh kabi jahon darajasidagi yuqori sifatli futbolchilarga qarshi bunday bo‘shliqlar berilsa, ular buni aslo kechirishmaydi va sizni jazolashadi».
Ushbu yorqin zafardan so‘ng skandinaviyaliklar guruhdagi holati hamda to‘plar nisbatini sezilarli darajada yaxshilab, yaqqol peshqadamlikni qo‘lga olishdi. Omadsizlikka uchragan Tunis jamoasi esa tushkunlikka tushmasdan, keyingi turlarda yo‘l qo‘yilgan xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda murakkab vaziyatni o‘nglash uchun bor kuchini ishga soladi.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv reportajlar, mashhur murabbiylarning taktik fikrlari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…