Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?

·0·Sport
Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?

Shimoliy Amerika maydonlari mezbonlik qilayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining kutilmagan va sergol uchrashuvlari bilan millionlab ishqibozlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, «F» guruhining 1-turidan o‘rin olgan bahsda Yevropaning qudratli vakili Shvetsiya terma jamoasi Tunis termasini 5:1 hisobida tor-mor etgan edi. Ushbu alamli va og‘ir to‘qnashuvdan so‘ng, Tunis terma jamoasi bosh murabbiyi Sabri Lyamushi matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvdagi yirik mag‘lubiyat sabablari va jamoasining yo‘l qo‘ygan xatolari haqida kuyinganicha gapirib o‘tdi.

«Bunday darajadagi xatolarni raqib sira kechirmaydi»

Shimoliy afrikaliklar ustozi mazkur nufuzli dunyo birinchiligini bunday muvaffaqiyatsiz natija bilan boshlash butun jamoa va muxlislar uchun kutilmagan qattiq zarba bo‘lganini yashirib o‘tirmadi. U ayniqsa himoya chizig‘idagi pala-partishliklarni qattiq tanqid qildi:

  • Og‘riqli start: Sabri Lyamushi uchun mundialning ilk turidayoq darvozadan naqd 5 ta to‘p o‘tkazib yuborib, yirik hisobda tiz cho‘kish o‘ta alamli va ruhiy jihatdan og‘ir bo‘lgan.

  • Jahon darajasidagi jazo: Tajribali mutaxassis maydonda haddan tashqari ko‘p xatolarga yo‘l qo‘yilganini va Shvetsiya safidagi top-hujumchilar bunday sovg‘alarni golga aylantirishi tabiiy hol ekanini tan oldi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali «F» guruhidagi ushbu uchrashuvning bosh qahramonlari va Tunis terma jamoasining keyingi maqsadlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va rasmiy bosqich

Qayd etilgan yakuniy hisob

Tunis termasi bosh murabbiyi

Shvetsiyaning porlagan yulduzlari

Golli kombinatsiyalardagi ishtirok

Jamoalarning turnirdagi joriy holati

JCH-2026, «F» guruhi


(1-tur bahsi)

Shvetsiya — Tunis


5:1

Sabri Lyamushi


(Og‘ir zarbani qabul qildi)

• Aleksander Isak


• Viktor Dyokeresh

• Isak: 1 ta gol, 2 ta assist


• Dyokeresh: 1 ta gol, 1 ta assist

• Shvetsiya: Peshqadamga aylandi


• Tunis: Vaziyatni o‘nglashga majbur

Shved duetining dahshatli kashfiyoti

Mazkur uchrashuvda Shvetsiya terma jamoasining zafar quchishida ularning hujum chizig‘i vakillari chin ma’noda yetakchilik qilishdi. Yevropalik taniqli forvardlar — Aleksander Isak va Viktor Dyokeresh maydonda haqiqiy shou namoyish etib, bittadan gol urishga muvaffaq bo‘lishdi. Bundan tashqari, ular jamoaviy o‘yinda ham faol bo‘lib, Dyokeresh bitta natijali uzatmani amalga oshirgan bo‘lsa, Isak naqd ikki marotaba sheriklarining gol urishiga zamin yaratib berdi.

Sabri Lyamushining o‘yindan keyingi kuyingan fikrlari:

«Bu biz uchun haqiqatan ham o‘ta og‘ir va alamli mag‘lubiyat bo‘ldi. Jahon chempionati kabi nufuzli turnirni shunchalik yirik hisobdagi muvaffaqiyatsizlik bilan boshlash juda og‘riqlidir. To‘g‘risini aytish kerak, biz bugun maydonda juda ko‘p va qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ydik. Shvetsiya hujum chizig‘ida to‘p suradigan Aleksander Isak va Viktor Dyokeresh kabi jahon darajasidagi yuqori sifatli futbolchilarga qarshi bunday bo‘shliqlar berilsa, ular buni aslo kechirishmaydi va sizni jazolashadi».

Ushbu yorqin zafardan so‘ng skandinaviyaliklar guruhdagi holati hamda to‘plar nisbatini sezilarli darajada yaxshilab, yaqqol peshqadamlikni qo‘lga olishdi. Omadsizlikka uchragan Tunis jamoasi esa tushkunlikka tushmasdan, keyingi turlarda yo‘l qo‘yilgan xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda murakkab vaziyatni o‘nglash uchun bor kuchini ishga soladi.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv reportajlar, mashhur murabbiylarning taktik fikrlari va sport olamiga oid eng ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiRuben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:50Bavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 10:30Jud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladiJud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladiBugun, 10:20JCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiJCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiBugun, 09:49Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiReal Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiBugun, 09:39Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?