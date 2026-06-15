Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida millionlab insonlar nigohi ostida shiddatli va murosasiz kechayotgan JCH-2026 musobaqasi nafaqat gollarga boy o‘yinlari, balki maydon atrofidagi qiziqarli bahs-munozaralar bilan ham sport olamining diqqat markazida turibdi. «Lolalar yurti» milliy terma jamoasi sardori va mudofaa chizig‘i yetakchisi Virgil van Deyk dunyo birinchiligi bahslarida joriy etilgan yangi qoidalar va o‘yin davomidagi majburiy suv ichish tanaffuslari borasida o‘z noroziligini ochiq-oydin bildirib o‘tdi. Mashhur himoyachining ushbu shov-shuvli fikrlarini Buyuk Britaniyaning nufuzli «BBC» nashri keng jamoatchilikka taqdim etdi.
«Reklama uchun o‘yinning to‘xtatilishi muxlislarga yoqmayapti»
Niderlandiyaliklar sardorining ta’kidlashicha, uchrashuv qizg‘in pallasiga kirgan vaqtda tijoriy maqsadlarda o‘yin sur’atining sun’iy ravishda buzilishi futbolning jozibasiga jiddiy putur yetkazmoqda.
Muxlislar noroziligi: Van Deykning fikriga ko‘ra, uchrashuvlarni ekran qarshisida kuzatib borayotgan oddiy va betaraf futbol ishqibozlari uchun ham har safar ichimlik ichish bahonasida tijoriy roliklarning qo‘yib yuborilishi noqulayliklar tug‘dirmoqda.
Individual yondashuv: Tajribali futbolchi ushbu majburiy tanaffuslarni butunlay bekor qilish lozimligini, agar zarurat tug‘ilsa, har bir bahs o‘tkazilayotgan hududning ob-havo sharoitidan kelib chiqib, alohida qaror qabul qilish to‘g‘riroq bo‘lishini istamoqda.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Virgil van Deykning debyut uchrashuvidagi qahramonligi va uning mundialdagi yangi tartibga munosabati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va rasmiy bosqich
Niderlandiyaning ilk bahsi va hisob
Van Deykning o‘yindagi qahramonligi
Qo‘lga kiritilgan shaxsiy unvon
Tanqid qilingan asosiy jihat
Bayonotni tarqatgan rasmiy manba
JCH-2026, «F» guruhi
(1-tur uchrashuvi)
Niderlandiya — Yaponiya
2:2
Uchrashuvda hisobni ochgan ilk gol muallifi
O‘yinning eng yaxshi futbolchisi
(MVP maqomi)
Ichimliklar uchun reklama tanaffuslari
BBC xalqaro nashri
Maydonda haqiqiy sardor va o‘yinning eng yaxshisi
Tanqidiy fikrlariga qaramay, Virgil van Deykning o‘zi yashil maydonda haqiqiy yetakchilik fazilatlarini namoyish etishda davom etmoqda. Eslatib o‘tamiz, «F» guruhidagi ilk to‘qnashuvda Niderlandiya terma jamoasi Osiyo grandi Yaponiya vakillari bilan 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekkan edi. Aynan mazkur shiddatli bahsda vakillarini oldinga boshlagan Virgil van Deyk raqib darvozasini aniq nishonga olib, uchrashuvda hisobni ochuvchi go‘zal golga mualliflik qildi. Uchrashuv yakunida esa ko‘rsatgan yuqori saviyadagi mahorati evaziga tashkilotchilar tomonidan bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb e’tirof etildi.
Virgil van Deykning mundialdagi tanaffuslar haqidagi bayonoti:
«Men hozirga qadar JCH-2026 doirasida bo‘lib o‘tgan deyarli barcha uchrashuvlarni diqqat bilan tomosha qilib bordim. To‘g‘risini aytsam, har safar ichimlik uchun majburiy tanaffus e’lon qilinib, reklamalar boshlanib ketganda, bu holat menga unchalik xush yoqmadi. Televizor qarshisida o‘tirib, shunchaki chiroyli futboldan zavq olmoqchi bo‘lgan betaraf tomoshabinlar uchun ham bunday tez-tez to‘xtab qolishlar yoqimli emas, deb hisoblayman. Albatta, mening fikrimcha, bu tanaffuslarni butunlay bekor qilish maqsadga muvofiq bo‘lardi. Biroq, ob-havo va sharoitlarni inobatga olgan holda, har bir o‘yinni alohida vaziyat sifatida ko‘rib chiqish kerak».
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlarida yuz berayotgan kutilmagan o‘zgarishlar, yulduz futbolchilarning eksklyuziv bayonotlari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…