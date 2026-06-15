Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildi

·0·Sport
Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida millionlab insonlar nigohi ostida shiddatli va murosasiz kechayotgan JCH-2026 musobaqasi nafaqat gollarga boy o‘yinlari, balki maydon atrofidagi qiziqarli bahs-munozaralar bilan ham sport olamining diqqat markazida turibdi. «Lolalar yurti» milliy terma jamoasi sardori va mudofaa chizig‘i yetakchisi Virgil van Deyk dunyo birinchiligi bahslarida joriy etilgan yangi qoidalar va o‘yin davomidagi majburiy suv ichish tanaffuslari borasida o‘z noroziligini ochiq-oydin bildirib o‘tdi. Mashhur himoyachining ushbu shov-shuvli fikrlarini Buyuk Britaniyaning nufuzli «BBC» nashri keng jamoatchilikka taqdim etdi.

«Reklama uchun o‘yinning to‘xtatilishi muxlislarga yoqmayapti»

Niderlandiyaliklar sardorining ta’kidlashicha, uchrashuv qizg‘in pallasiga kirgan vaqtda tijoriy maqsadlarda o‘yin sur’atining sun’iy ravishda buzilishi futbolning jozibasiga jiddiy putur yetkazmoqda.

  • Muxlislar noroziligi: Van Deykning fikriga ko‘ra, uchrashuvlarni ekran qarshisida kuzatib borayotgan oddiy va betaraf futbol ishqibozlari uchun ham har safar ichimlik ichish bahonasida tijoriy roliklarning qo‘yib yuborilishi noqulayliklar tug‘dirmoqda.

  • Individual yondashuv: Tajribali futbolchi ushbu majburiy tanaffuslarni butunlay bekor qilish lozimligini, agar zarurat tug‘ilsa, har bir bahs o‘tkazilayotgan hududning ob-havo sharoitidan kelib chiqib, alohida qaror qabul qilish to‘g‘riroq bo‘lishini istamoqda.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Virgil van Deykning debyut uchrashuvidagi qahramonligi va uning mundialdagi yangi tartibga munosabati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va rasmiy bosqich

Niderlandiyaning ilk bahsi va hisob

Van Deykning o‘yindagi qahramonligi

Qo‘lga kiritilgan shaxsiy unvon

Tanqid qilingan asosiy jihat

Bayonotni tarqatgan rasmiy manba

JCH-2026, «F» guruhi


(1-tur uchrashuvi)

Niderlandiya — Yaponiya


2:2

Uchrashuvda hisobni ochgan ilk gol muallifi

O‘yinning eng yaxshi futbolchisi


(MVP maqomi)

Ichimliklar uchun reklama tanaffuslari

BBC xalqaro nashri

Maydonda haqiqiy sardor va o‘yinning eng yaxshisi

Tanqidiy fikrlariga qaramay, Virgil van Deykning o‘zi yashil maydonda haqiqiy yetakchilik fazilatlarini namoyish etishda davom etmoqda. Eslatib o‘tamiz, «F» guruhidagi ilk to‘qnashuvda Niderlandiya terma jamoasi Osiyo grandi Yaponiya vakillari bilan 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekkan edi. Aynan mazkur shiddatli bahsda vakillarini oldinga boshlagan Virgil van Deyk raqib darvozasini aniq nishonga olib, uchrashuvda hisobni ochuvchi go‘zal golga mualliflik qildi. Uchrashuv yakunida esa ko‘rsatgan yuqori saviyadagi mahorati evaziga tashkilotchilar tomonidan bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb e’tirof etildi.

Virgil van Deykning mundialdagi tanaffuslar haqidagi bayonoti:

«Men hozirga qadar JCH-2026 doirasida bo‘lib o‘tgan deyarli barcha uchrashuvlarni diqqat bilan tomosha qilib bordim. To‘g‘risini aytsam, har safar ichimlik uchun majburiy tanaffus e’lon qilinib, reklamalar boshlanib ketganda, bu holat menga unchalik xush yoqmadi. Televizor qarshisida o‘tirib, shunchaki chiroyli futboldan zavq olmoqchi bo‘lgan betaraf tomoshabinlar uchun ham bunday tez-tez to‘xtab qolishlar yoqimli emas, deb hisoblayman. Albatta, mening fikrimcha, bu tanaffuslarni butunlay bekor qilish maqsadga muvofiq bo‘lardi. Biroq, ob-havo va sharoitlarni inobatga olgan holda, har bir o‘yinni alohida vaziyat sifatida ko‘rib chiqish kerak».

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlarida yuz berayotgan kutilmagan o‘zgarishlar, yulduz futbolchilarning eksklyuziv bayonotlari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiArman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiBugun, 12:17Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBarselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBugun, 12:11Pedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiPedro Porro Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladi: Real Madrid va Siti umidlari puchga chiqdiBugun, 11:35Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiLuis de la Fuente Kabo-Verde bilan bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 11:25Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiRuben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?