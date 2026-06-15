Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindi

·199·Sport
Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindi

Butun dunyo futbol ishqibozlarining nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bir pallada, millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan navbatdagi ulkan to‘qnashuv boshlanish arafasida turibdi. JCH-2026 musobaqasining guruh bosqich 1-turidan o‘rin olgan, Yevropaning amaldagi qiroli hisoblangan qudratli Ispaniya hamda Afrika qit’asining tish-tirnog‘i bilan qurollangan shiddatli vakili Kabo-Verde terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv start olishga shay holatga keltirildi. Futbol olamida katta qiziqish uyg‘otayotgan mazkur qiziqarli va murosasiz bellashuv boshlanishidan avval har ikki terma jamoa ustozlari maydonga tushadigan eng kuchli va asosiy tarkib futbolchilari nomini rasman e’lon qilishdi.

«Qizil furiya»ning dahshatli tarkibi va Toshkent vaqti

Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oluvchi ushbu shiddatli to‘qnashuvda ispaniyaliklar bosh murabbiyi Luis de la Fuente maydonga haqiqiy yulduzli va jangovar tarkibni tashlamoqda. Jamoaning yaqin o‘tmishdagi porloq yutuqlarini munosib himoya qilish uchun maydon markazida va hujum chizig‘ida dunyoning eng qimmatbaho hamda iqtidorli futbolchilari joy olishgan. Afrika vakillari esa o‘zining tajribali va jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan yetakchi o‘yinchilari bilan Yevropa grandiga kutilmagan syurpriz yoki sovg‘a tayyorlash ishtiyoqida yashil maydonga tushib kelishmoqda.

Quyida «JCH-2026» 1-turidan o‘rin olgan mazkur bahs uchun terma jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

JCH-2026. 1-tur
Ispaniya – Kabo-Verde
Ispaniya: Simon, Kubarsi, Lyaport, Kukurelya, Liorente, Ruis, Rodri, Pedri, Gavi, Torres, Oyarsabal.
Kabo-Verde: Vozinya, Lopes, Borjesh, Lopesh Kabral, Moreyra, Mendesh, Duarte, Arkanju, Lenini, Kabral, Livramento.

Maydonda haqiqiy jang va katta intriga

Ushbu uchrashuv oldidan futbol ekspertlari Ispaniyani yaqqol favorit sifatida baholashayotgan bo‘lsa-da, Kabo-Verdening matonatli va intizomli jamoa ekani bahsning juda og‘ir va shiddatli kechishidan dalolat bermoqda. Ayniqsa, «qizil furiya» tarkibida maydon markazini nazorat qiluvchi Rodri, Pedri va Gavi triosining ilk daqiqalardan joy olgani Madrid va Barselona muxlislarini birdek xursand qildi. Hujum chizig‘ida esa Ferran Torres va Oyarsabal raqib himoyasini yorib o‘tishga harakat qilishadi. Bizni soat 21:00 dan boshlab haqiqiy futbol shousi va kutilmagan dramalar kutmoqda!

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv reportajlar, yulduz futbolchilarning golli shoulari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

IspaniyaKabo-VerdeLuis de la FuenteToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiXarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiBugun, 15:35Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiBugun, 15:32“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:25Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiHarry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadiBugun, 14:52Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaNyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?