Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindi
Butun dunyo futbol ishqibozlarining nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bir pallada, millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan navbatdagi ulkan to‘qnashuv boshlanish arafasida turibdi. JCH-2026 musobaqasining guruh bosqich 1-turidan o‘rin olgan, Yevropaning amaldagi qiroli hisoblangan qudratli Ispaniya hamda Afrika qit’asining tish-tirnog‘i bilan qurollangan shiddatli vakili Kabo-Verde terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv start olishga shay holatga keltirildi. Futbol olamida katta qiziqish uyg‘otayotgan mazkur qiziqarli va murosasiz bellashuv boshlanishidan avval har ikki terma jamoa ustozlari maydonga tushadigan eng kuchli va asosiy tarkib futbolchilari nomini rasman e’lon qilishdi.
«Qizil furiya»ning dahshatli tarkibi va Toshkent vaqti
Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oluvchi ushbu shiddatli to‘qnashuvda ispaniyaliklar bosh murabbiyi Luis de la Fuente maydonga haqiqiy yulduzli va jangovar tarkibni tashlamoqda. Jamoaning yaqin o‘tmishdagi porloq yutuqlarini munosib himoya qilish uchun maydon markazida va hujum chizig‘ida dunyoning eng qimmatbaho hamda iqtidorli futbolchilari joy olishgan. Afrika vakillari esa o‘zining tajribali va jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan yetakchi o‘yinchilari bilan Yevropa grandiga kutilmagan syurpriz yoki sovg‘a tayyorlash ishtiyoqida yashil maydonga tushib kelishmoqda.
Quyida «JCH-2026» 1-turidan o‘rin olgan mazkur bahs uchun terma jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
JCH-2026. 1-tur
Ispaniya – Kabo-Verde
Ispaniya: Simon, Kubarsi, Lyaport, Kukurelya, Liorente, Ruis, Rodri, Pedri, Gavi, Torres, Oyarsabal.
Kabo-Verde: Vozinya, Lopes, Borjesh, Lopesh Kabral, Moreyra, Mendesh, Duarte, Arkanju, Lenini, Kabral, Livramento.
Maydonda haqiqiy jang va katta intriga
Ushbu uchrashuv oldidan futbol ekspertlari Ispaniyani yaqqol favorit sifatida baholashayotgan bo‘lsa-da, Kabo-Verdening matonatli va intizomli jamoa ekani bahsning juda og‘ir va shiddatli kechishidan dalolat bermoqda. Ayniqsa, «qizil furiya» tarkibida maydon markazini nazorat qiluvchi Rodri, Pedri va Gavi triosining ilk daqiqalardan joy olgani Madrid va Barselona muxlislarini birdek xursand qildi. Hujum chizig‘ida esa Ferran Torres va Oyarsabal raqib himoyasini yorib o‘tishga harakat qilishadi. Bizni soat 21:00 dan boshlab haqiqiy futbol shousi va kutilmagan dramalar kutmoqda!
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv reportajlar, yulduz futbolchilarning golli shoulari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…