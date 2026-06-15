Sarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Italiya A Seriyasi va Yevropa futboli olamida navbatdagi yirik va kutilmagan murabbiylik rokirovkasi sodir bo‘ldi. O‘zining taktik inqiloblari va hujumkor o‘yin uslubi bilan dong‘ qozongan mashhur mutaxassis Mauritsio Sarri Bergamoning «Atalanta» klubi bilan rasman shartnoma imzoladi. Klub rahbariyati bilan olib borilgan muvaffaqiyatli muzokaralardan so‘ng, 67 yoshli tajribali strategiya ustasi jamoa boshqaruvini o‘z qo‘liga oldi. Tajribali mutaxassis Bergamo grandi tepasida kutilgan natijalarni taqdim eta olmagan Raffaele Palladinoning o‘rnini egalladi.
Sarrining «Latsio»dagi mavsumi va Italiya kubogi finali
Tajribali murabbiy Mauritsio Sarri o‘tgan mavsumda Rimning «Latsio» klubini boshqarib, poytaxtliklar bilan bir qator shiddatli bahslarni o‘tkazgan edi. Uning boshqaruvida rimliklar Italiya A Seriyasining 38 ta uchrashuvida qatnashib, o‘z hisoblariga 54 ochko yozib qo‘yishgan va mavsumni turnir jadvalining 9-pog‘onasida yakunlashgan edi.
Shuningdek, Sarri Rim klubi bilan Italiya Kubogi musobaqasida haqiqiy iroda ko‘rsatib, bosh sovrin uchun kechgan hal qiluvchi final bosqichiga qadar yetib borgan. Biroq, Milanning qudratli «Inter» klubiga qarshi kechgan o‘ta shiddatli bahsda rimliklar 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan kifoyalanishgan edi.
Quyidagi rasmiy tahliliy sport jadvali orqali «Atalanta»ning yangi bosh murabbiyi Mauritsio Sarri va jamoalarning o‘tgan mavsumdagi yakuniy ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Jamoaning yangi bosh murabbiyi
Mutaxassisning yoshi
Almashtirilgan sobiq murabbiy
«Latsio»ning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichi
«Atalanta»ning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichi
Yangi mavsumdagi bosh maqsad
Mauritsio Sarri
(Taktika ustasi)
67 yoshda
Raffaele Palladino
9-o‘rin
(38 o‘yin, 54 ochko, Kubok finalchisi)
7-o‘rin
(38 o‘yin, 59 ochko)
A Seriyada kuchli to‘rtlikka kirish va Yevrokuboklar
Bergamoda yangi davr va ulkan maqsadlar
O‘z navbatida, Bergamoning «Atalanta» klubi ham o‘tgan ichki birinchilik mavsumini yomon o‘tkazmadi. Bergamoliklar ichki chempionatning 38 ta turida maydonga tushib, jami 59 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘lishdi va Italiya A Seriyasini 7-pog‘onada yakunlab, yevrokuboklar yo‘llanmasini naqd qilishgan edi.
Endilikda klub rahbariyati tajribali Mauritsio Sarri qo‘l ostida jamoani yanada yuqori cho‘qqilarga olib chiqishni, kuchli to‘rtlikdan joy olib, Chempionlar Ligasi yo‘llanmasi uchun jiddiy kurashishni maqsad qilgan. Muxlislar Bergamoda Sarrining mashhur «Sarribol» (tezkor va qisqa paslarga asoslangan hujumkor futbol) uslubi qayta tiklanishini intiqlik bilan kutishmoqda.
Italiya A Seriyasining eng qaynoq transfer yangiliklari, Mauritsio Sarrining Bergamodagi yangi taktik yurishlari, «Atalanta» jamoasi hayotidan eksklyuziv reportajlar va Yevropa futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…