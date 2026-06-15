Sarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi

·20·Sport
Sarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi

Italiya A Seriyasi va Yevropa futboli olamida navbatdagi yirik va kutilmagan murabbiylik rokirovkasi sodir bo‘ldi. O‘zining taktik inqiloblari va hujumkor o‘yin uslubi bilan dong‘ qozongan mashhur mutaxassis Mauritsio Sarri Bergamoning «Atalanta» klubi bilan rasman shartnoma imzoladi. Klub rahbariyati bilan olib borilgan muvaffaqiyatli muzokaralardan so‘ng, 67 yoshli tajribali strategiya ustasi jamoa boshqaruvini o‘z qo‘liga oldi. Tajribali mutaxassis Bergamo grandi tepasida kutilgan natijalarni taqdim eta olmagan Raffaele Palladinoning o‘rnini egalladi.

Sarrining «Latsio»dagi mavsumi va Italiya kubogi finali

Tajribali murabbiy Mauritsio Sarri o‘tgan mavsumda Rimning «Latsio» klubini boshqarib, poytaxtliklar bilan bir qator shiddatli bahslarni o‘tkazgan edi. Uning boshqaruvida rimliklar Italiya A Seriyasining 38 ta uchrashuvida qatnashib, o‘z hisoblariga 54 ochko yozib qo‘yishgan va mavsumni turnir jadvalining 9-pog‘onasida yakunlashgan edi.

Shuningdek, Sarri Rim klubi bilan Italiya Kubogi musobaqasida haqiqiy iroda ko‘rsatib, bosh sovrin uchun kechgan hal qiluvchi final bosqichiga qadar yetib borgan. Biroq, Milanning qudratli «Inter» klubiga qarshi kechgan o‘ta shiddatli bahsda rimliklar 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan kifoyalanishgan edi.

Quyidagi rasmiy tahliliy sport jadvali orqali «Atalanta»ning yangi bosh murabbiyi Mauritsio Sarri va jamoalarning o‘tgan mavsumdagi yakuniy ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jamoaning yangi bosh murabbiyi

Mutaxassisning yoshi

Almashtirilgan sobiq murabbiy

«Latsio»ning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichi

«Atalanta»ning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichi

Yangi mavsumdagi bosh maqsad

Mauritsio Sarri


(Taktika ustasi)

67 yoshda

Raffaele Palladino

9-o‘rin


(38 o‘yin, 54 ochko, Kubok finalchisi)

7-o‘rin


(38 o‘yin, 59 ochko)

A Seriyada kuchli to‘rtlikka kirish va Yevrokuboklar

Bergamoda yangi davr va ulkan maqsadlar

O‘z navbatida, Bergamoning «Atalanta» klubi ham o‘tgan ichki birinchilik mavsumini yomon o‘tkazmadi. Bergamoliklar ichki chempionatning 38 ta turida maydonga tushib, jami 59 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘lishdi va Italiya A Seriyasini 7-pog‘onada yakunlab, yevrokuboklar yo‘llanmasini naqd qilishgan edi.

Endilikda klub rahbariyati tajribali Mauritsio Sarri qo‘l ostida jamoani yanada yuqori cho‘qqilarga olib chiqishni, kuchli to‘rtlikdan joy olib, Chempionlar Ligasi yo‘llanmasi uchun jiddiy kurashishni maqsad qilgan. Muxlislar Bergamoda Sarrining mashhur «Sarribol» (tezkor va qisqa paslarga asoslangan hujumkor futbol) uslubi qayta tiklanishini intiqlik bilan kutishmoqda.

Italiya A Seriyasining eng qaynoq transfer yangiliklari, Mauritsio Sarrining Bergamodagi yangi taktik yurishlari, «Atalanta» jamoasi hayotidan eksklyuziv reportajlar va Yevropa futboliga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Maurizio SarriAtalantaLazioInter Milan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBraziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:53Maurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiMaurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:11Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiXarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiBugun, 15:35Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiIspaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 15:33Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiBugun, 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi