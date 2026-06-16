Saudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildi

·0·Sport
Saudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildi

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining har bir uchrashuvi millionlab muxlislarga unutilmas lahzalarni taqdim etishda davom etmoqda. Musobaqaning eng kutilmagan va qiziqarli kvartetlaridan biri bo‘lgan «H» guruhida 1-tur o‘yinlari rasman o‘z yakuniga yetdi. Guruhning ikkinchi dramatik to‘qnashuvida Osiyo qit’asi grandlaridan biri — Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi Janubiy Amerikaning mashhur va qudratli vakili bo‘lmish Urugvay terma jamoasiga qarshi saf tortdi. Shiddatli va murosasiz kechgan bahsda jamoalar 1:1 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdilar.

Mayamidagi drama: Al Amrining goli va Arauxoning javobi

Mayami shahrida joylashgan muhtasham va ko‘plab tarixiy uchrashuvlarga guvoh bo‘lgan «Hard Rock Stadium» o‘ziga xos futbol shousiga mezbonlik qildi. Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ikkala jamoaning ketma-ket xavfli hujumlari bilan boshlandi:

  • Osiyoliklarning kutilmagan zarbasi: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, ya’ni 41-daqiqada Saudiya Arabistoni vakili Al Amri raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi va stadionni larzaga keltirdi.

  • Urugvayning irodasi: Ikkinchi bo‘limda Lotin Amerikasi vakillari muvozanatni tiklash uchun bor kuchlari bilan oldinga tashlanishdi. Nihoyat, uchrashuvning so‘nggi qismida, 80-daqiqada mahoratli himoyachi Arauxo o‘zining aniq zarbasi bilan jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qolgan golga mualliflik qildi.

Quyidagi rasmiy uchrashuv tahlili jadvali orqali «JCH-2026» 1-turidan o‘rin olgan mazkur bahsning boshlang‘ich tarkiblari va guruhdagi vaziyat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va rasmiy bosqich

O‘yin o‘tkazilgan sana va stadion

Uchrashuvdagi yakuniy hisob va gol mualliflari

Saudiya Arabistoni terma jamoasining boshlang‘ich tarkibi

Urugvay terma jamoasining asosiy boshlang‘ich tarkibi

Guruhdagi 1-turning dastlabki bahsi natijasi

JCH-2026, «H» guruhi


(1-tur bahsi)

16 iyun, Mayami


«Hard Rock Stadium»

Saudiya Arabistoni — Urugvay


1:1


(Al Amri 41 — Arauxo 80)

Al Ovays, At Abdulhamid, At Tambakti, Al Amri, Al Harbi, Ash Shamat, Kanno, Al Haybari, Ad Dosari, Al Juvayr, Al Buraykan.

Muslera, Varela, Kaseres, Olivera, Vinya, Valverde, Ugarte, Bentankur, Araujo, Vinas, Nunes.

Ispaniya — Kabo-Verde


0:0


(Musobaqa debyutanti ochko oldi)

«H» guruhida to‘liq tenglik va yuqori intriga

Mazkur uchrashuvdan so‘ng ushbu kvartetda haqiqiy tenglik va kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhning dastlabki bellashuvida amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya terma jamoasi musobaqa debyutanti hisoblangan kamtargina Kabo-Verde bilan golsiz (0:0) durang o‘ynab, ilk ochkosini yo‘qotgan edi.

Shu tariqa, birinchi tur yakunlariga ko‘ra, «H» guruhidagi to‘rttala terma jamoa hisobida ham 1 ochko mavjud va keyingi pley-off bosqichi yo‘llanmasi uchun kurash mutlaqo teng imkoniyatlar ostida davom etadi. Ikkinchi turda muxlislarni yanada shiddatli va beayov bahslar kutayotgani shubhasiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq va qiziqarli yangiliklari, mundial maydonlaridan eksklyuziv tahlillar, yulduzlar ishtirokidagi golli shoular va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildiEron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildiBugun, 05:38Lamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdiLamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdiBugun, 22:13Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaEnzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaBugun, 21:30Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBelgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBugun, 20:59Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaFeyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaBugun, 20:35Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi