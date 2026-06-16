Saudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildi
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining har bir uchrashuvi millionlab muxlislarga unutilmas lahzalarni taqdim etishda davom etmoqda. Musobaqaning eng kutilmagan va qiziqarli kvartetlaridan biri bo‘lgan «H» guruhida 1-tur o‘yinlari rasman o‘z yakuniga yetdi. Guruhning ikkinchi dramatik to‘qnashuvida Osiyo qit’asi grandlaridan biri — Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi Janubiy Amerikaning mashhur va qudratli vakili bo‘lmish Urugvay terma jamoasiga qarshi saf tortdi. Shiddatli va murosasiz kechgan bahsda jamoalar 1:1 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdilar.
Mayamidagi drama: Al Amrining goli va Arauxoning javobi
Mayami shahrida joylashgan muhtasham va ko‘plab tarixiy uchrashuvlarga guvoh bo‘lgan «Hard Rock Stadium» o‘ziga xos futbol shousiga mezbonlik qildi. Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ikkala jamoaning ketma-ket xavfli hujumlari bilan boshlandi:
Osiyoliklarning kutilmagan zarbasi: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, ya’ni 41-daqiqada Saudiya Arabistoni vakili Al Amri raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi va stadionni larzaga keltirdi.
Urugvayning irodasi: Ikkinchi bo‘limda Lotin Amerikasi vakillari muvozanatni tiklash uchun bor kuchlari bilan oldinga tashlanishdi. Nihoyat, uchrashuvning so‘nggi qismida, 80-daqiqada mahoratli himoyachi Arauxo o‘zining aniq zarbasi bilan jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qolgan golga mualliflik qildi.
Quyidagi rasmiy uchrashuv tahlili jadvali orqali «JCH-2026» 1-turidan o‘rin olgan mazkur bahsning boshlang‘ich tarkiblari va guruhdagi vaziyat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va rasmiy bosqich
O‘yin o‘tkazilgan sana va stadion
Uchrashuvdagi yakuniy hisob va gol mualliflari
Saudiya Arabistoni terma jamoasining boshlang‘ich tarkibi
Urugvay terma jamoasining asosiy boshlang‘ich tarkibi
Guruhdagi 1-turning dastlabki bahsi natijasi
JCH-2026, «H» guruhi
(1-tur bahsi)
16 iyun, Mayami
«Hard Rock Stadium»
Saudiya Arabistoni — Urugvay
1:1
(Al Amri 41 — Arauxo 80)
Al Ovays, At Abdulhamid, At Tambakti, Al Amri, Al Harbi, Ash Shamat, Kanno, Al Haybari, Ad Dosari, Al Juvayr, Al Buraykan.
Muslera, Varela, Kaseres, Olivera, Vinya, Valverde, Ugarte, Bentankur, Araujo, Vinas, Nunes.
Ispaniya — Kabo-Verde
0:0
(Musobaqa debyutanti ochko oldi)
«H» guruhida to‘liq tenglik va yuqori intriga
Mazkur uchrashuvdan so‘ng ushbu kvartetda haqiqiy tenglik va kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhning dastlabki bellashuvida amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya terma jamoasi musobaqa debyutanti hisoblangan kamtargina Kabo-Verde bilan golsiz (0:0) durang o‘ynab, ilk ochkosini yo‘qotgan edi.
Shu tariqa, birinchi tur yakunlariga ko‘ra, «H» guruhidagi to‘rttala terma jamoa hisobida ham 1 ochko mavjud va keyingi pley-off bosqichi yo‘llanmasi uchun kurash mutlaqo teng imkoniyatlar ostida davom etadi. Ikkinchi turda muxlislarni yanada shiddatli va beayov bahslar kutayotgani shubhasiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq va qiziqarli yangiliklari, mundial maydonlaridan eksklyuziv tahlillar, yulduzlar ishtirokidagi golli shoular va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…