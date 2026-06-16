Faqat Erling Xoland emas: Norvegiya jahon chempionatida kutilmagan natija qayd etishi mumkin
Norvegiya terma jamoasi 28 yillik tanaffusdan soʻng nihoyat futbol olamining eng yirik sahnasi — jahon chempionatiga qaytmoqda. Koʻpchilik bu jamoani faqat Erling Xoland bilan bogʻlasa-da, skandinaviyaliklar Shimoliy Amerikadagi turnirga nafaqat bitta yulduz, balki shakllangan va kuchli jamoaviy birlik bilan tashrif buyurishmoqda. Bu tarkib Norvegiyani musobaqaning asosiy "qora tulpor"iga aylantirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shubhasiz, Erling Xoland jamoaning asosiy quroli boʻlib qoladi. Manchester Siti hujumchisi saralash bosqichidagi barcha sakkizta oʻyinda gol urib, jami 16 ta toʻp kiritishga muvaffaq boʻldi. Uning Moldova darvozasiga beshta, Isroil bilan bahsda esa uchta gol urgani uning sayyoramizdagi eng yaxshi toʻpurarlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Biroq, zamonaviy futbolda hatto eng kuchli hujumchi ham sifatli uzatmalarsiz samaradorlik koʻrsata olmaydi.
Hujumdagi yosh iqtidorlar va yangi kuchlarStale Solbakken qoʻl ostidagi jamoada Xolandga koʻmaklashadigan mahoratli futbolchilar talaygina. Xususan, chap qanotda RB Leypsig klubining 21 yoshli iqtidorli vakili Antonio Nusa harakat qiladi. U raqib himoyachilarini aldab oʻtish va kutilmagan qarorlar chiqarishda juda samarali. Saralash bosqichida u oltita golda bevosita ishtirok etib, Italiya ustidan qozonilgan yirik gʻalabalarda asosiy rolni oʻynadi.
Shuningdek, zaxira oʻrindigʻida ham kuchli ijrochilar mavjud. Benfika safida Joze Mourinyo qoʻl ostida oʻzini koʻrsatayotgan 22 yoshli Andreas Schjelderup shular jumlasidan. U mavsumning ikkinchi yarmida 14 oʻyinda 10 ta golli vaziyatda qatnashdi va yanvar oyida Chempionlar ligasi doirasida Real Madrid darvozasiga dubl qayd etib, oʻz salohiyatini namoyish qildi. Mutaxassislar uni kelajakda jahon darajasidagi yulduz boʻlishini bashorat qilmoqdalar.
Taktik moslashuvchanlik va tajribaNorvegiya hujum chizigʻining yana bir muhim boʻlagi — Atletiko Madrid hujumchisi Alexander Sorloth hisoblanadi. Garchi u markaziy hujumchi boʻlsa-da, terma jamoada koʻpincha oʻng qanotga joylashtiriladi. Boʻyi 195 sm boʻlgan bu futbolchi hujum vaqtida markazga siljib, Xoland bilan birgalikda raqib jarima maydonchasi ichida qoʻshaloq xavf tugʻdiradi. Sorloth ham saralashda sakkizta oʻyinda sakkizta samarali harakatni amalga oshirdi.
Goal.com nashri tahliliga koʻra, Norvegiya hatto "oʻlim guruhi"dan joy olgan boʻlsa-da, ularning imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Jamoa faqat Erling Xolandning individual mahoratiga tayanib qolmasdan, qanotlardagi kreativlik va taktik intizom evaziga har qanday raqibga muammo tugʻdira oladi. Skandinaviyaliklar uchun bu turnir nafaqat qaytish, balki oʻzlarining yangi oltin avlodini dunyoga tanitish imkoniyatidir.
…