Faqat Erling Xoland emas: Norvegiya jahon chempionatida kutilmagan natija qayd etishi mumkin

·0·Sport
Faqat Erling Xoland emas: Norvegiya jahon chempionatida kutilmagan natija qayd etishi mumkin

Norvegiya terma jamoasi 28 yillik tanaffusdan soʻng nihoyat futbol olamining eng yirik sahnasi — jahon chempionatiga qaytmoqda. Koʻpchilik bu jamoani faqat Erling Xoland bilan bogʻlasa-da, skandinaviyaliklar Shimoliy Amerikadagi turnirga nafaqat bitta yulduz, balki shakllangan va kuchli jamoaviy birlik bilan tashrif buyurishmoqda. Bu tarkib Norvegiyani musobaqaning asosiy "qora tulpor"iga aylantirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shubhasiz, Erling Xoland jamoaning asosiy quroli boʻlib qoladi. Manchester Siti hujumchisi saralash bosqichidagi barcha sakkizta oʻyinda gol urib, jami 16 ta toʻp kiritishga muvaffaq boʻldi. Uning Moldova darvozasiga beshta, Isroil bilan bahsda esa uchta gol urgani uning sayyoramizdagi eng yaxshi toʻpurarlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Biroq, zamonaviy futbolda hatto eng kuchli hujumchi ham sifatli uzatmalarsiz samaradorlik koʻrsata olmaydi.

Hujumdagi yosh iqtidorlar va yangi kuchlar

Stale Solbakken qoʻl ostidagi jamoada Xolandga koʻmaklashadigan mahoratli futbolchilar talaygina. Xususan, chap qanotda RB Leypsig klubining 21 yoshli iqtidorli vakili Antonio Nusa harakat qiladi. U raqib himoyachilarini aldab oʻtish va kutilmagan qarorlar chiqarishda juda samarali. Saralash bosqichida u oltita golda bevosita ishtirok etib, Italiya ustidan qozonilgan yirik gʻalabalarda asosiy rolni oʻynadi.

Shuningdek, zaxira oʻrindigʻida ham kuchli ijrochilar mavjud. Benfika safida Joze Mourinyo qoʻl ostida oʻzini koʻrsatayotgan 22 yoshli Andreas Schjelderup shular jumlasidan. U mavsumning ikkinchi yarmida 14 oʻyinda 10 ta golli vaziyatda qatnashdi va yanvar oyida Chempionlar ligasi doirasida Real Madrid darvozasiga dubl qayd etib, oʻz salohiyatini namoyish qildi. Mutaxassislar uni kelajakda jahon darajasidagi yulduz boʻlishini bashorat qilmoqdalar.

Taktik moslashuvchanlik va tajriba

Norvegiya hujum chizigʻining yana bir muhim boʻlagi — Atletiko Madrid hujumchisi Alexander Sorloth hisoblanadi. Garchi u markaziy hujumchi boʻlsa-da, terma jamoada koʻpincha oʻng qanotga joylashtiriladi. Boʻyi 195 sm boʻlgan bu futbolchi hujum vaqtida markazga siljib, Xoland bilan birgalikda raqib jarima maydonchasi ichida qoʻshaloq xavf tugʻdiradi. Sorloth ham saralashda sakkizta oʻyinda sakkizta samarali harakatni amalga oshirdi.

Goal.com nashri tahliliga koʻra, Norvegiya hatto "oʻlim guruhi"dan joy olgan boʻlsa-da, ularning imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Jamoa faqat Erling Xolandning individual mahoratiga tayanib qolmasdan, qanotlardagi kreativlik va taktik intizom evaziga har qanday raqibga muammo tugʻdira oladi. Skandinaviyaliklar uchun bu turnir nafaqat qaytish, balki oʻzlarining yangi oltin avlodini dunyoga tanitish imkoniyatidir.

NorvegiyaErling XolandJahon ChempionatiFutbolManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina terma jamoasi: Lionel Messi uchun soʻnggi va mukammal jahon chempionatiArgentina terma jamoasi: Lionel Messi uchun soʻnggi va mukammal jahon chempionatiBugun, 07:11Joze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchiJoze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchiBugun, 06:39Ronaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdiRonaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdiBugun, 06:33Xans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdiXans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdiBugun, 06:27Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiRus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiBugun, 06:15Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Bugun, 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi