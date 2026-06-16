Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchi
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini tubdan isloh qilish maqsadida Nyukasl yarim himoyachisi Sandro Tonali uchun kurashga qoʻshildi. Roberto De Zerbi boshchiligidagi jamoa oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng, oʻrta chiziqni kuchaytirishni oʻzining ustuvor vazifasi deb bilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem oʻtgan 2025-26-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasida oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun kurashishga majbur boʻlganidan soʻng, klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish uchun katta mablagʻ ajratishga qaror qilgan. Roberto De Zerbi jamoaning oʻyin uslubini oʻzgartirish va texnik jihatdan kuchliroq futbolchilarni jalb qilishni maqsad qilgan.
Transfer bozoridagi faollikSpurs allaqachon transfer bozorida bir qator muvaffaqiyatli yurishlarni amalga oshirdi. Jamoa tarkibiga erkin agent sifatida Andy Robertson va Marcos Senesi kelib qoʻshilgan boʻlsa, ayni damda Savinho, Jan Paul van Hecke va Joao Palhinha kabi futbolchilar bilan ham muzokaralar olib borilmoqda. Biroq Sandro Tonali transferi klubning yangi loyihasi qanchalik jiddiy ekanligini koʻrsatuvchi asosiy signal boʻlishi kutilmoqda.
Taniqli insayder Fabrizio Romano xabar berishicha, Tottenxem italiyalik yarim himoyachi uchun poygada asosiy daʼvogarlardan biriga aylangan. Nyukasl jamoasining kelasi mavsumda Yevropa musobaqalaridan chetda qolgani futbolchining kelajagi borasidagi taxminlarni yanada kuchaytirmoqda.
"Tottenxem Sandro Tonali uchun kurashga kirdi. De Zerbi uni oʻz yarim himoyasining yangi yulduzi va jamoa darajasini koʻtaradigan ideal nomzod sifatida koʻrmoqda. Spurs oʻz niyatlari jiddiy ekanligini isbotlash uchun Manchester Siti va Arsenal bilan raqobatlashishga tayyor", — deb yozadi Romano oʻzining X sahifasida.
Manchester Yunayted poygadan chiqdimi?Shu bilan birga, Manchester Yunayted klubining ushbu transfer borasidagi pozitsiyasi oʻzgargan. Goal.com nashrining yozishicha, Old Trafford klubi uzoq vaqt davomida Sandro Tonali xizmatlariga qiziqish bildirgan boʻlsa-da, ayni damda muzokaralarni toʻxtatishga qaror qilgan. Bunga futbolchining transfer narxi oʻta yuqori ekanligi sabab qilib koʻrsatilmoqda.
Roberto De Zerbi Sandro Tonali orqali jamoaning oʻrta chizigʻida kreativlik va barqarorlikni taʼminlamoqchi. Italiyalik mutaxassis ushbu transfer amalga oshsa, Tottenxem yana turnir jadvalining yuqori pogʻonalari uchun kurasha olishiga ishonmoqda. Biroq Nyukasl oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish uchun katta tovon puli talab qilishi aniq.
Yaqin haftalar ichida ushbu transfer boʻyicha yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Agar Tottenxem Sandro Tonali bilan shartnoma imzolashga muvaffaq boʻlsa, bu jamoaning yangi mavsum oldidan eng shov-shuvli xaridlaridan biriga aylanadi.
…