Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchi

·0·Sport
Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchi

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini tubdan isloh qilish maqsadida Nyukasl yarim himoyachisi Sandro Tonali uchun kurashga qoʻshildi. Roberto De Zerbi boshchiligidagi jamoa oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng, oʻrta chiziqni kuchaytirishni oʻzining ustuvor vazifasi deb bilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem oʻtgan 2025-26-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasida oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun kurashishga majbur boʻlganidan soʻng, klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish uchun katta mablagʻ ajratishga qaror qilgan. Roberto De Zerbi jamoaning oʻyin uslubini oʻzgartirish va texnik jihatdan kuchliroq futbolchilarni jalb qilishni maqsad qilgan.

Transfer bozoridagi faollik

Spurs allaqachon transfer bozorida bir qator muvaffaqiyatli yurishlarni amalga oshirdi. Jamoa tarkibiga erkin agent sifatida Andy Robertson va Marcos Senesi kelib qoʻshilgan boʻlsa, ayni damda Savinho, Jan Paul van Hecke va Joao Palhinha kabi futbolchilar bilan ham muzokaralar olib borilmoqda. Biroq Sandro Tonali transferi klubning yangi loyihasi qanchalik jiddiy ekanligini koʻrsatuvchi asosiy signal boʻlishi kutilmoqda.

Taniqli insayder Fabrizio Romano xabar berishicha, Tottenxem italiyalik yarim himoyachi uchun poygada asosiy daʼvogarlardan biriga aylangan. Nyukasl jamoasining kelasi mavsumda Yevropa musobaqalaridan chetda qolgani futbolchining kelajagi borasidagi taxminlarni yanada kuchaytirmoqda.

"Tottenxem Sandro Tonali uchun kurashga kirdi. De Zerbi uni oʻz yarim himoyasining yangi yulduzi va jamoa darajasini koʻtaradigan ideal nomzod sifatida koʻrmoqda. Spurs oʻz niyatlari jiddiy ekanligini isbotlash uchun Manchester Siti va Arsenal bilan raqobatlashishga tayyor", — deb yozadi Romano oʻzining X sahifasida.

Manchester Yunayted poygadan chiqdimi?

Shu bilan birga, Manchester Yunayted klubining ushbu transfer borasidagi pozitsiyasi oʻzgargan. Goal.com nashrining yozishicha, Old Trafford klubi uzoq vaqt davomida Sandro Tonali xizmatlariga qiziqish bildirgan boʻlsa-da, ayni damda muzokaralarni toʻxtatishga qaror qilgan. Bunga futbolchining transfer narxi oʻta yuqori ekanligi sabab qilib koʻrsatilmoqda.

Roberto De Zerbi Sandro Tonali orqali jamoaning oʻrta chizigʻida kreativlik va barqarorlikni taʼminlamoqchi. Italiyalik mutaxassis ushbu transfer amalga oshsa, Tottenxem yana turnir jadvalining yuqori pogʻonalari uchun kurasha olishiga ishonmoqda. Biroq Nyukasl oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish uchun katta tovon puli talab qilishi aniq.

Yaqin haftalar ichida ushbu transfer boʻyicha yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Agar Tottenxem Sandro Tonali bilan shartnoma imzolashga muvaffaq boʻlsa, bu jamoaning yangi mavsum oldidan eng shov-shuvli xaridlaridan biriga aylanadi.

TottenxemSandro TonaliRoberto De ZerbiTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiLionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiBugun, 08:19Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiEron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiBugun, 08:17Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiJahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiBugun, 08:12Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiDembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiBugun, 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi