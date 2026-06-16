Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramon
Futbol olamida kutilmagan qahramonlar paydo boʻlishi odatiy hol, biroq Julian Quinones koʻrsatayotgan natijalar hatto tajribali mutaxassislarni ham hayratda qoldirmoqda. Meksika terma jamoasi va Saudiya Arabistonining "Al-Qodisiya" klubi hujumchisi nafaqat oʻz mamlakati, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Uning 2026-yilgi Jahon chempionati ochilish oʻyinida Janubiy Afrika darvozasiga urgan goli uni tarixga muhrladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Julian Quinones Kolumbiyaning Magui Payan shahrida tugʻilgan boʻlsa-da, futbolchi sifatida Meksikada shakllandi. U Jahon chempionatlari tarixida boshqa davlat safida gol urgan ilk kolumbiyalik futbolchiga aylandi. ESPN MX nashri xabariga koʻra, Quinonesning ushbu muvaffaqiyati ortida mashaqqatli mehnat va oʻziga xos hayot yoʻli yotibdi. Meksika unga nafaqat shartnoma, balki kelajak va vatan taqdim etdi.
Yalangoyoq bolakaydan "Arslon"gachaBolaligida Julian ota-onasidan yashirincha koʻchada futbol oʻynar, hatto ovqatlanish uchun ham uyiga qaytmas edi. Uning ilk murabbiylaridan biri Sezar Valensiyaning soʻzlariga koʻra, yoshligida yalangoyoq toʻp surgani uning jismoniy holatiga ijobiy taʼsir qilgan. Bu holat uning toʻpiq qismini mustahkamlab, zarba berish texnikasini oʻziga xos tarzda shakllantirgan. Jamoadoshlari uni tezligi va chaqqonligi uchun "Pantera" deb atashgan boʻlsa, murabbiylari uni golga boʻlgan tashnaligi uchun koʻproq arslonga oʻxshatishadi.
Quinonesning Saudiya Arabistoni chempionatidagi faoliyati alohida eʼtirofga loyiq. U oʻzining sermahsul oʻyinlari bilan hatto afsonaviy Cristiano Ronaldo va dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri Erling Xoland kabi yulduzlar bilan raqobatda ustunlikka erishmoqda. Saudiya Pro-ligasida "Oltin butsa" uchun kurashda u asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrilmoqda.
Meksika terma jamoasi uchun Quinonesning topilishi haqiqiy sovgʻa boʻldi. Uning maydondagi instinkti va har qanday vaziyatdan gol chiqarish qobiliyati jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqdi. "Asteka" stadionidagi hayqiriqlar va muxlislarning mehri uning Meksikani oʻz uyi deb bilishi bejiz emasligini isbotlaydi.
Bugungi kunda Julian Quinones nafaqat Meksika futboli ramzi, balki qiyinchiliklarni yengib oʻtishning yorqin namunasidir. Uning hikoyasi Kolumbiyaning chekka qishloqlaridan boshlanib, jahon darajasidagi arenalargacha yetib keldi. Kelgusi oʻyinlarda ushbu hujumchidan yanada katta natijalar kutilmoqda, zero uning "arslonona" xarakteri toʻxtash niyatida emas.
…