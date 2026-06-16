Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramon

·0·Sport
Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramon

Futbol olamida kutilmagan qahramonlar paydo boʻlishi odatiy hol, biroq Julian Quinones koʻrsatayotgan natijalar hatto tajribali mutaxassislarni ham hayratda qoldirmoqda. Meksika terma jamoasi va Saudiya Arabistonining "Al-Qodisiya" klubi hujumchisi nafaqat oʻz mamlakati, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Uning 2026-yilgi Jahon chempionati ochilish oʻyinida Janubiy Afrika darvozasiga urgan goli uni tarixga muhrladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Julian Quinones Kolumbiyaning Magui Payan shahrida tugʻilgan boʻlsa-da, futbolchi sifatida Meksikada shakllandi. U Jahon chempionatlari tarixida boshqa davlat safida gol urgan ilk kolumbiyalik futbolchiga aylandi. ESPN MX nashri xabariga koʻra, Quinonesning ushbu muvaffaqiyati ortida mashaqqatli mehnat va oʻziga xos hayot yoʻli yotibdi. Meksika unga nafaqat shartnoma, balki kelajak va vatan taqdim etdi.

Yalangoyoq bolakaydan "Arslon"gacha

Bolaligida Julian ota-onasidan yashirincha koʻchada futbol oʻynar, hatto ovqatlanish uchun ham uyiga qaytmas edi. Uning ilk murabbiylaridan biri Sezar Valensiyaning soʻzlariga koʻra, yoshligida yalangoyoq toʻp surgani uning jismoniy holatiga ijobiy taʼsir qilgan. Bu holat uning toʻpiq qismini mustahkamlab, zarba berish texnikasini oʻziga xos tarzda shakllantirgan. Jamoadoshlari uni tezligi va chaqqonligi uchun "Pantera" deb atashgan boʻlsa, murabbiylari uni golga boʻlgan tashnaligi uchun koʻproq arslonga oʻxshatishadi.

Quinonesning Saudiya Arabistoni chempionatidagi faoliyati alohida eʼtirofga loyiq. U oʻzining sermahsul oʻyinlari bilan hatto afsonaviy Cristiano Ronaldo va dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri Erling Xoland kabi yulduzlar bilan raqobatda ustunlikka erishmoqda. Saudiya Pro-ligasida "Oltin butsa" uchun kurashda u asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrilmoqda.

Meksika terma jamoasi uchun Quinonesning topilishi haqiqiy sovgʻa boʻldi. Uning maydondagi instinkti va har qanday vaziyatdan gol chiqarish qobiliyati jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqdi. "Asteka" stadionidagi hayqiriqlar va muxlislarning mehri uning Meksikani oʻz uyi deb bilishi bejiz emasligini isbotlaydi.

Bugungi kunda Julian Quinones nafaqat Meksika futboli ramzi, balki qiyinchiliklarni yengib oʻtishning yorqin namunasidir. Uning hikoyasi Kolumbiyaning chekka qishloqlaridan boshlanib, jahon darajasidagi arenalargacha yetib keldi. Kelgusi oʻyinlarda ushbu hujumchidan yanada katta natijalar kutilmoqda, zero uning "arslonona" xarakteri toʻxtash niyatida emas.

Julian QuinonesCristiano RonaldoMeksikaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiArsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiBugun, 11:59Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBugun, 11:13Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiRossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi