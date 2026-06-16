Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildi

·0·Sport
Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildi

Okean ortidagi muazzam stadionlarda start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi millionlab o‘zbekistonlik muxlislarning qalbiga olam-olam hayajon bag‘ishlamoqda. Endilikda butun dunyo nigohi tikilgan ushbu ulug‘vor kunlarda O‘zbekiston milliy terma jamoasi dunyo birinchiligidagi o‘z yurishini Janubiy Amerikaning eng shiddatli va xavfli vakillaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘ta muhim bahs bilan boshlaydi. Ayni paytda bosh murabbiy boshchiligidagi «Oq bo‘rilar» AQSHning Atlanta shahrida o‘zlarining so‘nggi rasmiy chiziqli va taktik mashg‘ulotlarini yuqori kayfiyatda o‘tkazib bo‘lishdi va ilk uchrashuvga mezbonlik qiluvchi maftunkor Mexiko (Meksika) shahriga qarab yo‘l olishdi.

Terma jamoamiz lageridan noxush xabar: Jaloliddin Masharipov mundialni o‘tkazib yuboradi

Shunday tarixiy kunlarda milliy jamoamiz lageridan muxlislarni biroz xafa qiladigan kutilmagan yangilik kelib tushdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinganidek, jamoamizning eng tajribali va yetakchi yarimhimoyachilaridan biri Jaloliddin Masharipov jarohati sababli uzoq vaqt davomida yashil maydonda o‘yin amaliyotisiz qolib ketgan edi. U asosiy mashg‘ulotlarda ham umumiy guruh tarkibida to‘liq hajmda qatnasha olmadi.

Garchi terma jamoamizning malakali tibbiy shtabi tajribali futbolchini tezroq safga qaytarish, oyoqqa turg‘izish maqsadida barcha zarur tezkor chora-tadbirlarni ko‘rgan bo‘lsa-da, Masharipov faqatgina individual (alohida) tiklanish dasturi asosida yengil tayyorgarlik ko‘rish bilan cheklanishga majbur bo‘ldi.

Quyidagi rasmiy sport va tibbiy-tahliliy jadval orqali O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 qaydnomasidagi kutilmagan majburiy o‘zgarish, ilk raqib va tayyorgarlik manzillari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoamizning ilk raqibi

Rasmiy yig‘in va mashg‘ulotlar o‘tkazilgan shahar

Ilk tarixiy bahs bo‘lib o‘tadigan mezbon shahar

Jarohat sabab safdan chiqqan asosiy yulduz

FIFA tibbiy qo‘mitasining yakuniy xulosasi

Masharipov o‘rniga qaydnomaga kiritilgan yosh iste’dod

Kolumbiya terma jamoasi


(Shiddatli debyut uchrashuv)

Atlanta


(Amerika Qo‘shma Shtatlari)

Mexiko


(Meksika Respublikasi)

Jaloliddin Masharipov


(Tajribali yarimhimoyachi)

Masharipov sog‘lig‘i sababli JCH-2026 musobaqasida ishtirok eta olmaydi

Ruslanbek Jiyanov


(Hujumkor yarimhimoyachi)

FIFAning rasmiy qarori va Ruslanbek Jiyanovga berilgan tarixiy imkoniyat

Vaziyatga to‘liq oydinlik kiritish maqsadida, futbolchimiz o‘ta kuchli nazorat ostida topshirgan so‘nggi tibbiy tekshiruvlar va tomografiya natijalari darhol FIFA (Xalqaro futbol federatsiyasi) tibbiy qo‘mitasiga taqdim etildi. Xalqaro qo‘mita shifokorlari va ekspertlari ushbu tibbiy hujjatlarni, futbolchining sog‘lig‘i hamda jismoniy holatini chuqur o‘rganib chiqib, yakuniy xulosani berdi. Unga ko‘ra, FIFA Masharipovning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadida, uning 2026 yilgi Jahon chempionati bahslarida ishtirok eta olmasligi haqida rasmiy va qat’iy qaror chiqardi.

Yuzaga kelgan ushbu majburiy va noxush holatdan so‘ng, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati xabar berishicha, tajribali pleymeykerning o‘rniga milliy terma jamoamizning JCH-2026 uchun tasdiqlangan yakuniy rasmiy qaydnomasiga (arizasiga) yosh va shiddatli futbolchimiz Ruslanbek Jiyanov rasman kiritildi.

Sport sharhlovchilarining fikri:

Masharipovning tajribasi va maydondagi sovuqqonligi jamoamiz uchun katta yo‘qotish, albatta. Biroq Ruslanbek Jiyanov o‘zining tezkorligi va chanqoqligi bilan JCH maydonlarida kashfiyotga aylanishi mumkin. Jamoaviy ruh va «Oq bo‘rilar»ning jipsligi mana shunday og‘ir lahzalarda yanada yaqqol namoyon bo‘ladi. Yigitlarimizga Kolumbiyaga qarshi ilk uchrashuvda faqat va faqat g‘alaba tilaymiz!

Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir hayajonli soniyasi, Mexiko va Atlantadan eng eksklyuziv videoreportajlar hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiWilliam Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiBugun, 17:52Ruben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyiRuben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyiBugun, 17:36Manchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildiManchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildiBugun, 17:34Nani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyorNani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyorBugun, 17:17Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaTom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaBugun, 16:16Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Bugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi