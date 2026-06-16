Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildi
Okean ortidagi muazzam stadionlarda start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi millionlab o‘zbekistonlik muxlislarning qalbiga olam-olam hayajon bag‘ishlamoqda. Endilikda butun dunyo nigohi tikilgan ushbu ulug‘vor kunlarda O‘zbekiston milliy terma jamoasi dunyo birinchiligidagi o‘z yurishini Janubiy Amerikaning eng shiddatli va xavfli vakillaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘ta muhim bahs bilan boshlaydi. Ayni paytda bosh murabbiy boshchiligidagi «Oq bo‘rilar» AQSHning Atlanta shahrida o‘zlarining so‘nggi rasmiy chiziqli va taktik mashg‘ulotlarini yuqori kayfiyatda o‘tkazib bo‘lishdi va ilk uchrashuvga mezbonlik qiluvchi maftunkor Mexiko (Meksika) shahriga qarab yo‘l olishdi.
Terma jamoamiz lageridan noxush xabar: Jaloliddin Masharipov mundialni o‘tkazib yuboradi
Shunday tarixiy kunlarda milliy jamoamiz lageridan muxlislarni biroz xafa qiladigan kutilmagan yangilik kelib tushdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinganidek, jamoamizning eng tajribali va yetakchi yarimhimoyachilaridan biri Jaloliddin Masharipov jarohati sababli uzoq vaqt davomida yashil maydonda o‘yin amaliyotisiz qolib ketgan edi. U asosiy mashg‘ulotlarda ham umumiy guruh tarkibida to‘liq hajmda qatnasha olmadi.
Garchi terma jamoamizning malakali tibbiy shtabi tajribali futbolchini tezroq safga qaytarish, oyoqqa turg‘izish maqsadida barcha zarur tezkor chora-tadbirlarni ko‘rgan bo‘lsa-da, Masharipov faqatgina individual (alohida) tiklanish dasturi asosida yengil tayyorgarlik ko‘rish bilan cheklanishga majbur bo‘ldi.
Quyidagi rasmiy sport va tibbiy-tahliliy jadval orqali O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 qaydnomasidagi kutilmagan majburiy o‘zgarish, ilk raqib va tayyorgarlik manzillari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoamizning ilk raqibi
Rasmiy yig‘in va mashg‘ulotlar o‘tkazilgan shahar
Ilk tarixiy bahs bo‘lib o‘tadigan mezbon shahar
Jarohat sabab safdan chiqqan asosiy yulduz
FIFA tibbiy qo‘mitasining yakuniy xulosasi
Masharipov o‘rniga qaydnomaga kiritilgan yosh iste’dod
Kolumbiya terma jamoasi
(Shiddatli debyut uchrashuv)
Atlanta
(Amerika Qo‘shma Shtatlari)
Mexiko
(Meksika Respublikasi)
Jaloliddin Masharipov
(Tajribali yarimhimoyachi)
Masharipov sog‘lig‘i sababli JCH-2026 musobaqasida ishtirok eta olmaydi
Ruslanbek Jiyanov
(Hujumkor yarimhimoyachi)
FIFAning rasmiy qarori va Ruslanbek Jiyanovga berilgan tarixiy imkoniyat
Vaziyatga to‘liq oydinlik kiritish maqsadida, futbolchimiz o‘ta kuchli nazorat ostida topshirgan so‘nggi tibbiy tekshiruvlar va tomografiya natijalari darhol FIFA (Xalqaro futbol federatsiyasi) tibbiy qo‘mitasiga taqdim etildi. Xalqaro qo‘mita shifokorlari va ekspertlari ushbu tibbiy hujjatlarni, futbolchining sog‘lig‘i hamda jismoniy holatini chuqur o‘rganib chiqib, yakuniy xulosani berdi. Unga ko‘ra, FIFA Masharipovning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadida, uning 2026 yilgi Jahon chempionati bahslarida ishtirok eta olmasligi haqida rasmiy va qat’iy qaror chiqardi.
Yuzaga kelgan ushbu majburiy va noxush holatdan so‘ng, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati xabar berishicha, tajribali pleymeykerning o‘rniga milliy terma jamoamizning JCH-2026 uchun tasdiqlangan yakuniy rasmiy qaydnomasiga (arizasiga) yosh va shiddatli futbolchimiz Ruslanbek Jiyanov rasman kiritildi.
Sport sharhlovchilarining fikri:
Masharipovning tajribasi va maydondagi sovuqqonligi jamoamiz uchun katta yo‘qotish, albatta. Biroq Ruslanbek Jiyanov o‘zining tezkorligi va chanqoqligi bilan JCH maydonlarida kashfiyotga aylanishi mumkin. Jamoaviy ruh va «Oq bo‘rilar»ning jipsligi mana shunday og‘ir lahzalarda yanada yaqqol namoyon bo‘ladi. Yigitlarimizga Kolumbiyaga qarshi ilk uchrashuvda faqat va faqat g‘alaba tilaymiz!
Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir hayajonli soniyasi, Mexiko va Atlantadan eng eksklyuziv videoreportajlar hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…