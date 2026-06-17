Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdi
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal uzoq kutilgan jarohatidan soʻng maydonga qaytdi, biroq uning qaytishi "Qizil furiya"ning Jahon chempionati startidagi muvaffaqiyatsizligini toʻsib qola olmadi. JCh-2026 guruh bosqichining ilk turida Kabo-Verdega qarshi bahs olib borgan ispanlar kutilmaganda 0:0 hisobidagi durangga imzo chekdilar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ikki oylik tanaffusdan soʻng safga qaytgan Barselona hujumchisi uchrashuvning soʻnggi 20 daqiqasida zaxiradan maydonga tushirildi. Murabbiylar shtabi 2024-yilgi "Golden Boy" sovrindori boʻlgan 19 yoshli futbolchining sogʻligʻini xavf ostiga qoʻymaslik uchun uni ehtiyotkorlik bilan oʻyinga kiritishga qaror qilishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Yamal maydonga tushishi bilan Ispaniya hujumlariga jonlilik va kreativlik olib kirgan boʻlsa-da, raqib himoyasini yorib oʻtishning imkoni boʻlmadi.
Lamine Yamalning muxlislarga murojaatiOʻyindan soʻng Lamine Yamal ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, xotirjamlikka chorladi. "Bu bizning Jahon chempionatidagi ilk oʻyinimiz va biz bir ochko qoʻlga kiritdik. Oldimizda uzoq yoʻl borligini bilamiz, ammo maqsadimiz sari mehnat qilishda davom etamiz. Hammasi biz kutgandek boʻlishiga shubha qilmang", — deb yozdi yosh iqtidor egasi.
Shuningdek, futbolchi ogʻir jarohatdan soʻng yana yashil maydonga qaytishiga imkon bergani uchun yaratganga shukrona aytdi va qiyin davrda uni qoʻllab-quvvatlagan oilasiga minnatdorchilik bildirdi. 2025-yilgi "Oltin toʻp" soʻrovnomasida ikkinchi oʻrinni egallagan Yamalning bu soʻzlari uning nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham yetuk ekanligini koʻrsatmoqda.
Ispaniya terma jamoasidagi "Yamalga bogʻliqlik" muammosiMazkur bahs Ispaniya terma jamoasining jiddiy muammosini ochib berdi. Xuddi Barselona klubida boʻlgani kabi, milliy terma jamoa ham hujumda koʻproq Lamine Yamalning individual mahoratiga tayanib qolayotgani yaqqol koʻrinib qoldi. Raqiblar zich himoyalangan vaqtda, tarkibda boshqa kreativ gʻoyalar yetishmayotgani mutaxassislarni xavotirga solmoqda.
Hozirda Ispaniya joy olgan "H" guruhida vaziyat ancha chigal. Guruhning ikkinchi oʻyinida Urugvay va Saudiya Arabistoni ham 1:1 hisobida durang oʻynagan edi. Natijada, barcha toʻrt jamoa bir ochkodan jamgʻargan holda tenglikni saqlab turibdi.
Ispaniya terma jamoasining keyingi rejalari quyidagicha:
- 22-iyun, yakshanba kuni Saudiya Arabistoniga qarshi muhim bahs;
- 27-iyun kuni guruh bosqichining hal qiluvchi uchrashuvida Urugvayga qarshi oʻyin.
…