Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdi

·29·Sport
Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdi

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal uzoq kutilgan jarohatidan soʻng maydonga qaytdi, biroq uning qaytishi "Qizil furiya"ning Jahon chempionati startidagi muvaffaqiyatsizligini toʻsib qola olmadi. JCh-2026 guruh bosqichining ilk turida Kabo-Verdega qarshi bahs olib borgan ispanlar kutilmaganda 0:0 hisobidagi durangga imzo chekdilar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ikki oylik tanaffusdan soʻng safga qaytgan Barselona hujumchisi uchrashuvning soʻnggi 20 daqiqasida zaxiradan maydonga tushirildi. Murabbiylar shtabi 2024-yilgi "Golden Boy" sovrindori boʻlgan 19 yoshli futbolchining sogʻligʻini xavf ostiga qoʻymaslik uchun uni ehtiyotkorlik bilan oʻyinga kiritishga qaror qilishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Yamal maydonga tushishi bilan Ispaniya hujumlariga jonlilik va kreativlik olib kirgan boʻlsa-da, raqib himoyasini yorib oʻtishning imkoni boʻlmadi.

Lamine Yamalning muxlislarga murojaati

Oʻyindan soʻng Lamine Yamal ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, xotirjamlikka chorladi. "Bu bizning Jahon chempionatidagi ilk oʻyinimiz va biz bir ochko qoʻlga kiritdik. Oldimizda uzoq yoʻl borligini bilamiz, ammo maqsadimiz sari mehnat qilishda davom etamiz. Hammasi biz kutgandek boʻlishiga shubha qilmang", — deb yozdi yosh iqtidor egasi.

Shuningdek, futbolchi ogʻir jarohatdan soʻng yana yashil maydonga qaytishiga imkon bergani uchun yaratganga shukrona aytdi va qiyin davrda uni qoʻllab-quvvatlagan oilasiga minnatdorchilik bildirdi. 2025-yilgi "Oltin toʻp" soʻrovnomasida ikkinchi oʻrinni egallagan Yamalning bu soʻzlari uning nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham yetuk ekanligini koʻrsatmoqda.

Ispaniya terma jamoasidagi "Yamalga bogʻliqlik" muammosi

Mazkur bahs Ispaniya terma jamoasining jiddiy muammosini ochib berdi. Xuddi Barselona klubida boʻlgani kabi, milliy terma jamoa ham hujumda koʻproq Lamine Yamalning individual mahoratiga tayanib qolayotgani yaqqol koʻrinib qoldi. Raqiblar zich himoyalangan vaqtda, tarkibda boshqa kreativ gʻoyalar yetishmayotgani mutaxassislarni xavotirga solmoqda.

Hozirda Ispaniya joy olgan "H" guruhida vaziyat ancha chigal. Guruhning ikkinchi oʻyinida Urugvay va Saudiya Arabistoni ham 1:1 hisobida durang oʻynagan edi. Natijada, barcha toʻrt jamoa bir ochkodan jamgʻargan holda tenglikni saqlab turibdi.

Ispaniya terma jamoasining keyingi rejalari quyidagicha:

  • 22-iyun, yakshanba kuni Saudiya Arabistoniga qarshi muhim bahs;
  • 27-iyun kuni guruh bosqichining hal qiluvchi uchrashuvida Urugvayga qarshi oʻyin.
Luis de la Fuente shogirdlari pley-off yoʻllanmasini kafolatlash uchun navbatdagi turda gʻalaba qozonishlari shart. Lamine Yamalning toʻliq sport formasiga qaytishi va asosiy tarkibda maydonga tushishi Ispaniyaning turnirdagi keyingi taqdirini belgilab berishi kutilmoqda.

Lamine YamalIspaniyaJCh-2026BarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiKylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiBugun, 21:11Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiLionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiBugun, 20:52Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiCole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:38Aleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiAleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiBugun, 19:53Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi