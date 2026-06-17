Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdi

·95·Sport
Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdi

Angliya terma jamoasining asosiy yulduzlaridan biri, Chelsi klubi yetakchisi Cole Palmer kutilmaganda 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomadan tashqarida qoldi. Bu qaror futbol olamida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi yuzaga kelgan vaziyatga bosiqlik va biroz kesatiq bilan yondashishga qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Terma jamoaning yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel Palmerni Shimoliy Amerikadagi turnirga olib ketmaslikka qaror qildi. Nemis mutaxassisi ushbu tanlovini boshqa ijodkor yarim himoyachilarning ayni damdagi sport formasi yaxshiroq ekani va Palmerning mavsum yakunidagi barqarorsiz oʻyinlari hamda kichik jarohatlari bilan izohladi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 11 ta gol urgan futbolchi uchun bu qaror kutilmagan zarba boʻldi.

Ayni damda Angliya terma jamoasi aʼzolari Florida shtatida 32 darajali issiqda mashgʻulotlar oʻtkazayotgan bir paytda, Cole Palmer tushkunlikka tushmaslikka harakat qilmoqda. U oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida taʼtilda tushgan suratlarini joylab, muxlislariga oʻzining ruhiy holati haqida xabar berdi.

"Bundan ham yomon boʻlishi mumkin edi"

Cole Palmer Oʻrta dengiz sohillarida, xususan, Ibizada hordiq chiqarmoqda. U mashhur O Beach klubi egasi Wayne Lineker bilan birga vaqt oʻtkazayotgani aks etgan suratlar bilan boʻlishdi. Futbolchi oʻz postiga "Bundan ham yomon boʻlishi mumkin edi" (could be worse) deya izoh qoldirib, terma jamoaga chaqirilmaganiga nisbatan oʻziga xos munosabat bildirdi.

Ushbu ibora muxlislar va ekspertlar orasida turlicha talqin qilinmoqda. Baʼzilar buni professional muvaffaqiyatsizlikka nisbatan sogʻlom va ijobiy yondashuv deb baholasa, boshqalar futbolchining terma jamoa sharafini himoya qilishga boʻlgan ishtiyoqi yetarli emasligida ayblamoqda. Biroq, Palmerning xotirjamligi uning bosimdan uzoqlashish va yangi mavsum oldidan kuch yigʻishga intilayotganidan dalolat beradi.

Goal.com nashrining yozishicha, Palmer taʼtil davomida nafaqat hordiq chiqarmoqda, balki oʻzining shaxsiy "COLE'D" brendini targʻib qilish bilan ham band. Uning Instagram sahifasidagi professional fotosessiyalar va doʻstlari bilan oʻtkazayotgan vaqti uning ruhiy jihatdan tiklanish jarayonida ekanini koʻrsatadi.

Manchester Siti safidan Chelsi safiga oʻtganidan soʻng London klubining haqiqiy yetakchisiga aylangan 24 yoshli futbolchi uchun bu yoz kutilmagan dam olish davri boʻldi. Angliya terma jamoasi AQSHning nam havosida gʻalaba uchun ter toʻkayotgan bir paytda, Palmer oʻzining kutilmagan erkinligidan unumli foydalanmoqda.

Cole PalmerAngliyaJahon ChempionatiChelsiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiKylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiBugun, 21:11Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiLionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiBugun, 20:52Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiLamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 20:34Aleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiAleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiBugun, 19:53Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi