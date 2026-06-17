Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdi
Angliya terma jamoasining asosiy yulduzlaridan biri, Chelsi klubi yetakchisi Cole Palmer kutilmaganda 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomadan tashqarida qoldi. Bu qaror futbol olamida katta bahs-munozaralarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi yuzaga kelgan vaziyatga bosiqlik va biroz kesatiq bilan yondashishga qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Terma jamoaning yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel Palmerni Shimoliy Amerikadagi turnirga olib ketmaslikka qaror qildi. Nemis mutaxassisi ushbu tanlovini boshqa ijodkor yarim himoyachilarning ayni damdagi sport formasi yaxshiroq ekani va Palmerning mavsum yakunidagi barqarorsiz oʻyinlari hamda kichik jarohatlari bilan izohladi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 11 ta gol urgan futbolchi uchun bu qaror kutilmagan zarba boʻldi.
Ayni damda Angliya terma jamoasi aʼzolari Florida shtatida 32 darajali issiqda mashgʻulotlar oʻtkazayotgan bir paytda, Cole Palmer tushkunlikka tushmaslikka harakat qilmoqda. U oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida taʼtilda tushgan suratlarini joylab, muxlislariga oʻzining ruhiy holati haqida xabar berdi.
"Bundan ham yomon boʻlishi mumkin edi"Cole Palmer Oʻrta dengiz sohillarida, xususan, Ibizada hordiq chiqarmoqda. U mashhur O Beach klubi egasi Wayne Lineker bilan birga vaqt oʻtkazayotgani aks etgan suratlar bilan boʻlishdi. Futbolchi oʻz postiga "Bundan ham yomon boʻlishi mumkin edi" (could be worse) deya izoh qoldirib, terma jamoaga chaqirilmaganiga nisbatan oʻziga xos munosabat bildirdi.
Ushbu ibora muxlislar va ekspertlar orasida turlicha talqin qilinmoqda. Baʼzilar buni professional muvaffaqiyatsizlikka nisbatan sogʻlom va ijobiy yondashuv deb baholasa, boshqalar futbolchining terma jamoa sharafini himoya qilishga boʻlgan ishtiyoqi yetarli emasligida ayblamoqda. Biroq, Palmerning xotirjamligi uning bosimdan uzoqlashish va yangi mavsum oldidan kuch yigʻishga intilayotganidan dalolat beradi.
Goal.com nashrining yozishicha, Palmer taʼtil davomida nafaqat hordiq chiqarmoqda, balki oʻzining shaxsiy "COLE'D" brendini targʻib qilish bilan ham band. Uning Instagram sahifasidagi professional fotosessiyalar va doʻstlari bilan oʻtkazayotgan vaqti uning ruhiy jihatdan tiklanish jarayonida ekanini koʻrsatadi.
Manchester Siti safidan Chelsi safiga oʻtganidan soʻng London klubining haqiqiy yetakchisiga aylangan 24 yoshli futbolchi uchun bu yoz kutilmagan dam olish davri boʻldi. Angliya terma jamoasi AQSHning nam havosida gʻalaba uchun ter toʻkayotgan bir paytda, Palmer oʻzining kutilmagan erkinligidan unumli foydalanmoqda.
…