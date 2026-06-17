Lionel Scaloni Rodrigo De Paulning MLSga oʻtish qarorini qoʻllab-quvvatladi

·0·Sport
Lionel Scaloni Rodrigo De Paulning MLSga oʻtish qarorini qoʻllab-quvvatladi

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni yarim himoyachi Rodrigo De Paulning Madridning Atletiko Madrid klubidan AQSHning Inter Miami jamoasiga koʻchib oʻtish borasidagi kutilmagan qaroriga munosabat bildirdi. Koʻplab muxlislar va ekspertlar ushbu transferni futbolchining faoliyatidagi pasayish sifatida baholagan boʻlsa-da, murabbiy oʻyinchining darajasi ligaga bogʻliq emasligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionligini qoʻlga kiritgan mutaxassis uchun futbolchining qaysi chempionatda toʻp surishi emas, balki maydondagi harakatlari va jismoniy holati birlamchi ahamiyatga ega. Lionel Scaloni Rodrigo De Paulning MLSdagi oʻyinidan qoniqish hosil qilayotganini va uning terma jamoadagi oʻrni hamon mustahkam ekanini bildirib oʻtdi.

Sifat va barqarorlik masalasi

"Bizni futbolchilarimiz qaysi ligada oʻynashi qiziqtirmaydi, biz uchun ularning koʻrsatkichlari muhim. Rodrigo juda yuqori saviyada oʻyin namoyish etmoqda. U maydonga tushganida oʻzining mahoratini toʻliq koʻrsata olyapti", — deya murabbiyning soʻzlaridan iqtibos keltirmoqda ESPN nashri.

Shunga qaramay, murabbiy De Paulga xotirjamlikka berilmaslik kerakligi haqida ogohlantirish bergan. Scalonining fikricha, futbolchi butun 90 daqiqa davomida diqqatni jamlashi shart. Oʻyin davomidagi tanaffuslarda ham murabbiy shogirdiga boʻshashmaslik kerakligini, u faqat maksimal konsentratsiya bilan oʻyin taqdirini hal qila olishini uqtirgan.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Rodrigo De Paul Lionel Messi bilan bir jamoada harakat qilib, Argentina terma jamoasining soʻnggi uchrashuvlarida eng yaxshi oʻyinchilardan biri boʻlib turibdi. U nafaqat hujumlarni tashkil qilishda, balki himoyaviy harakatlarda ham faollik koʻrsatmoqda. Xususan, uning uzatmalari aniqligi 92 foizni tashkil etgani va koʻplab yakkakurashlarda gʻolib chiqqani mutaxassislar eʼtirofiga sabab boʻldi.

Yarim himoyadagi raqobat

Argentina terma jamoasi yarim himoya chizigʻida hozirda kuchli raqobat shakllangan. Lionel Scaloni nafaqat De Paul, balki Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister va sobiq MLS yulduzi Thiago Almada kabi futbolchilarning ham oʻyinidan mamnun. Ushbu toʻrtlik terma jamoaning markaziy qismida barqarorlikni taʼminlamoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Lionel Messi va Rodrigo De Paulning bir klubda toʻp surishi qiziqarli voqelikdir. MLS darajasi yil sayin oshib borayotgani va u yerga top-darajadagi yulduzlar yoʻl olayotgani, hatto Argentina kabi grand jamoalar murabbiylarini ham ushbu ligaga jiddiy qarashga majbur qilmoqda.

ArgentinaLionel ScaloniRodrigo De PaulInter MiamiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi JCh-2026ni rekord bilan boshladi: Argentina Jazoirni magʻlub etdiLionel Messi JCh-2026ni rekord bilan boshladi: Argentina Jazoirni magʻlub etdiBugun, 03:15Erling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladiErling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladiBugun, 00:12Cherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdiCherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdiBugun, 23:47Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 21:47Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Bugun, 21:37Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiKylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiBugun, 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi