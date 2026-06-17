Lionel Scaloni Rodrigo De Paulning MLSga oʻtish qarorini qoʻllab-quvvatladi
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni yarim himoyachi Rodrigo De Paulning Madridning Atletiko Madrid klubidan AQSHning Inter Miami jamoasiga koʻchib oʻtish borasidagi kutilmagan qaroriga munosabat bildirdi. Koʻplab muxlislar va ekspertlar ushbu transferni futbolchining faoliyatidagi pasayish sifatida baholagan boʻlsa-da, murabbiy oʻyinchining darajasi ligaga bogʻliq emasligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionligini qoʻlga kiritgan mutaxassis uchun futbolchining qaysi chempionatda toʻp surishi emas, balki maydondagi harakatlari va jismoniy holati birlamchi ahamiyatga ega. Lionel Scaloni Rodrigo De Paulning MLSdagi oʻyinidan qoniqish hosil qilayotganini va uning terma jamoadagi oʻrni hamon mustahkam ekanini bildirib oʻtdi.
Sifat va barqarorlik masalasi"Bizni futbolchilarimiz qaysi ligada oʻynashi qiziqtirmaydi, biz uchun ularning koʻrsatkichlari muhim. Rodrigo juda yuqori saviyada oʻyin namoyish etmoqda. U maydonga tushganida oʻzining mahoratini toʻliq koʻrsata olyapti", — deya murabbiyning soʻzlaridan iqtibos keltirmoqda ESPN nashri.
Shunga qaramay, murabbiy De Paulga xotirjamlikka berilmaslik kerakligi haqida ogohlantirish bergan. Scalonining fikricha, futbolchi butun 90 daqiqa davomida diqqatni jamlashi shart. Oʻyin davomidagi tanaffuslarda ham murabbiy shogirdiga boʻshashmaslik kerakligini, u faqat maksimal konsentratsiya bilan oʻyin taqdirini hal qila olishini uqtirgan.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Rodrigo De Paul Lionel Messi bilan bir jamoada harakat qilib, Argentina terma jamoasining soʻnggi uchrashuvlarida eng yaxshi oʻyinchilardan biri boʻlib turibdi. U nafaqat hujumlarni tashkil qilishda, balki himoyaviy harakatlarda ham faollik koʻrsatmoqda. Xususan, uning uzatmalari aniqligi 92 foizni tashkil etgani va koʻplab yakkakurashlarda gʻolib chiqqani mutaxassislar eʼtirofiga sabab boʻldi.
Yarim himoyadagi raqobatArgentina terma jamoasi yarim himoya chizigʻida hozirda kuchli raqobat shakllangan. Lionel Scaloni nafaqat De Paul, balki Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister va sobiq MLS yulduzi Thiago Almada kabi futbolchilarning ham oʻyinidan mamnun. Ushbu toʻrtlik terma jamoaning markaziy qismida barqarorlikni taʼminlamoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Lionel Messi va Rodrigo De Paulning bir klubda toʻp surishi qiziqarli voqelikdir. MLS darajasi yil sayin oshib borayotgani va u yerga top-darajadagi yulduzlar yoʻl olayotgani, hatto Argentina kabi grand jamoalar murabbiylarini ham ushbu ligaga jiddiy qarashga majbur qilmoqda.
…