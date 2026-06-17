Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start olgan JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanoq futbol olamida kutilmagan natijalar va haqiqiy sensatsiyalar taqdim etishda davom etmoqda. Ushbu nufuzli mundialning 1-turi doirasida vakillarimizga qarshi maydonga tushadigan Janubiy Amerikaning mashhur grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasi ayni kunlarda bo‘lajak uchrashuvga jiddiy tayyorgarlik ko‘rmoqda. Uzoq kutilgan tarixiy bahs oldidan kolumbiyaliklar bosh murabbiyi Nestor Lorenso va yetakchi futbolchilar milliy terma jamoamiz sha’niga yuqori baho berib, muxlislar va o‘z shogirdlarini «Oq bo‘rilar»ni aslo kamsitmaslikka chaqirishdi.
Lorenso: «O‘zbekiston tartibli va qanday o‘ynashni biladigan kuchli jamoa»
Ma’lumki, Kolumbiya milliy terma jamoasi 2022 yilgi Qatardagi mundialni o‘tkazib yuborganidan so‘ng, bu yilgi dunyo birinchiligiga katta ishtiyoq bilan qaytishdi va bo‘lajak bahsda mutaxassislar tomonidan yaqqol favorit sifatida e’tirof etilishmoqda. Biroq jamoa ustozi Nestor Lorenso debyutant hisoblangan O‘zbekiston milliy terma jamoasini oson raqib deb hisoblovchilarni ogohlantirdi.
«Jahon chempionatining dastlabki kunlari barcha futbol jamoatchiligiga bir narsani yaqqol isbotlab berdi — bugungi kunda dunyo futbolida zaif jamoaning o‘zi qolmadi va hech bir raqibni mensimaslikka haqqimiz yo‘q. O‘zbekiston terma jamoasi oxirgi paytlarda kuchli raqiblarga qarshi juda mazmunli va chiroyli natijalar qayd etib kelmoqda. Ularda ajoyib taktik murabbiy bor, tarkibda esa yuqori saviyali va xalqaro maydonda nom qozongan to‘rt-besh nafar yulduz futbolchilar to‘p suradi. Eng muhimi, o‘zbeklar maydonda nima qilishni juda yaxshi biladigan va temirdek tartib-intizomga ega bo‘lgan shakllangan jamoadir», — deya vakillarimizni alohida ko‘kka ko‘tardi Lorenso.
Quyidagi sport tahlili jadvali orqali bo‘lajak raqibimiz Kolumbiya terma jamoasi vakillarining O‘zbekiston terma jamoasi haqida bildirgan fikrlari va bosh xavf omillari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Raqib vakillari
O‘zbekiston haqida bildirilgan ekspert xulosasi
Oq bo‘rilarning eng xavfli taktik ustunligi
JCH-2026 musobaqasining bosh haqiqati
Bosh murabbiy:
Nestor Lorenso
• Tartibli va tizimli harakat qiladigan jamoa
• Tarkibda 4-5 nafar yuqori saviyali yulduzlar bor
Hujumdan himoyaga va himoyadan hujumga juda tez o‘ta olish qobiliyati
Musobaqada kichik jamoalar yo‘q va favorit maqomi shartli
Hujumchi:
Luis Suares
• Raqibga qarshi munosib kurashish mas’uliyati yuqori
Vinger:
Karlos Gomes
• Juda tezkor va xavfli jamoa
Suares va Gomesdan e’tirof: «O‘zbekistonning qarshi hujumdagi tezligidan ehtiyot bo‘lish shart»
Jamoa bosh murabbiyining ushbu jiddiy fikrlarini Kolumbiya terma jamoasi hujumchisi Luis Suares ham to‘liq qo‘llab-quvvatladi. Uning ta’kidlashicha, mundialdagi dastlabki uchrashuvlar ushbu musobaqada favorit degan tushunchaning qanchalik nisbiy ekanini ko‘rsatmoqda. «Biz eng nufuzli dunyo birinchiligidamiz va har qanday raqibga qarshi maksimal kuch bilan munosib kurash olib borish mas’uliyatini his qilib turibmiz», — dedi forvard.
Kolumbiyaliklarning xavfli qanot hujumchisi Karlos Gomes esa O‘zbekiston milliy terma jamoasining eng asosiy taktik ustunligiga — qarshi hujumlardagi dahshatli tezligiga alohida to‘xtalib o‘tdi: «Raqibimiz juda sifatli futbol o‘ynaydi. Ular haddan tashqari tezkor jamoa hisoblanadi. Ayniqsa, hujumdan himoya fazasiga va himoyadan tezkor vayronkor hujumga o‘tishda ularga yetadigani kam. Shu sababli biz uchrashuv davomida har bir soniyada o‘ta diqqatli va ehtiyotkor bo‘lishimiz shart», — deya o‘z xavotirlarini yashirmadi Gomes.
Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:
Raqib tomonidan bildirilgan bunday fikrlar Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov boshchiligidagi yigitlarimizning xalqaro maydondagi obro‘si naqadar baland ekanligidan dalolat beradi. Kolumbiya bizni o‘rganib, hayiqayotgan bir paytda, vakillarimiz maydonda o‘zlarining eng kuchli jihatlarini ko‘rsatib, muxlislarimizga tarixiy g‘alaba taqdim eta olishlariga ishonchimiz komil!
Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir hayajonli uchrashuvi, Okean ortidan eng eksklyuziv va qaynoq sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring! Vakillarimizga bo‘lajak jangda ulkan zafarlar yor bo‘lsin!
…