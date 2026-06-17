Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdi

·53·Sport
Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasini aslo kamsitmaslikka chaqirdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start olgan JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanoq futbol olamida kutilmagan natijalar va haqiqiy sensatsiyalar taqdim etishda davom etmoqda. Ushbu nufuzli mundialning 1-turi doirasida vakillarimizga qarshi maydonga tushadigan Janubiy Amerikaning mashhur grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasi ayni kunlarda bo‘lajak uchrashuvga jiddiy tayyorgarlik ko‘rmoqda. Uzoq kutilgan tarixiy bahs oldidan kolumbiyaliklar bosh murabbiyi Nestor Lorenso va yetakchi futbolchilar milliy terma jamoamiz sha’niga yuqori baho berib, muxlislar va o‘z shogirdlarini «Oq bo‘rilar»ni aslo kamsitmaslikka chaqirishdi.

Lorenso: «O‘zbekiston tartibli va qanday o‘ynashni biladigan kuchli jamoa»

Ma’lumki, Kolumbiya milliy terma jamoasi 2022 yilgi Qatardagi mundialni o‘tkazib yuborganidan so‘ng, bu yilgi dunyo birinchiligiga katta ishtiyoq bilan qaytishdi va bo‘lajak bahsda mutaxassislar tomonidan yaqqol favorit sifatida e’tirof etilishmoqda. Biroq jamoa ustozi Nestor Lorenso debyutant hisoblangan O‘zbekiston milliy terma jamoasini oson raqib deb hisoblovchilarni ogohlantirdi.

«Jahon chempionatining dastlabki kunlari barcha futbol jamoatchiligiga bir narsani yaqqol isbotlab berdi — bugungi kunda dunyo futbolida zaif jamoaning o‘zi qolmadi va hech bir raqibni mensimaslikka haqqimiz yo‘q. O‘zbekiston terma jamoasi oxirgi paytlarda kuchli raqiblarga qarshi juda mazmunli va chiroyli natijalar qayd etib kelmoqda. Ularda ajoyib taktik murabbiy bor, tarkibda esa yuqori saviyali va xalqaro maydonda nom qozongan to‘rt-besh nafar yulduz futbolchilar to‘p suradi. Eng muhimi, o‘zbeklar maydonda nima qilishni juda yaxshi biladigan va temirdek tartib-intizomga ega bo‘lgan shakllangan jamoadir», — deya vakillarimizni alohida ko‘kka ko‘tardi Lorenso.

Quyidagi sport tahlili jadvali orqali bo‘lajak raqibimiz Kolumbiya terma jamoasi vakillarining O‘zbekiston terma jamoasi haqida bildirgan fikrlari va bosh xavf omillari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Raqib vakillari

O‘zbekiston haqida bildirilgan ekspert xulosasi

Oq bo‘rilarning eng xavfli taktik ustunligi

JCH-2026 musobaqasining bosh haqiqati

Bosh murabbiy:


Nestor Lorenso

• Tartibli va tizimli harakat qiladigan jamoa


• Tarkibda 4-5 nafar yuqori saviyali yulduzlar bor

Hujumdan himoyaga va himoyadan hujumga juda tez o‘ta olish qobiliyati

Musobaqada kichik jamoalar yo‘q va favorit maqomi shartli

Hujumchi:


Luis Suares

• Raqibga qarshi munosib kurashish mas’uliyati yuqori

Vinger:


Karlos Gomes

• Juda tezkor va xavfli jamoa

Suares va Gomesdan e’tirof: «O‘zbekistonning qarshi hujumdagi tezligidan ehtiyot bo‘lish shart»

Jamoa bosh murabbiyining ushbu jiddiy fikrlarini Kolumbiya terma jamoasi hujumchisi Luis Suares ham to‘liq qo‘llab-quvvatladi. Uning ta’kidlashicha, mundialdagi dastlabki uchrashuvlar ushbu musobaqada favorit degan tushunchaning qanchalik nisbiy ekanini ko‘rsatmoqda. «Biz eng nufuzli dunyo birinchiligidamiz va har qanday raqibga qarshi maksimal kuch bilan munosib kurash olib borish mas’uliyatini his qilib turibmiz», — dedi forvard.

Kolumbiyaliklarning xavfli qanot hujumchisi Karlos Gomes esa O‘zbekiston milliy terma jamoasining eng asosiy taktik ustunligiga — qarshi hujumlardagi dahshatli tezligiga alohida to‘xtalib o‘tdi: «Raqibimiz juda sifatli futbol o‘ynaydi. Ular haddan tashqari tezkor jamoa hisoblanadi. Ayniqsa, hujumdan himoya fazasiga va himoyadan tezkor vayronkor hujumga o‘tishda ularga yetadigani kam. Shu sababli biz uchrashuv davomida har bir soniyada o‘ta diqqatli va ehtiyotkor bo‘lishimiz shart», — deya o‘z xavotirlarini yashirmadi Gomes.

Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:

Raqib tomonidan bildirilgan bunday fikrlar Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov boshchiligidagi yigitlarimizning xalqaro maydondagi obro‘si naqadar baland ekanligidan dalolat beradi. Kolumbiya bizni o‘rganib, hayiqayotgan bir paytda, vakillarimiz maydonda o‘zlarining eng kuchli jihatlarini ko‘rsatib, muxlislarimizga tarixiy g‘alaba taqdim eta olishlariga ishonchimiz komil!

Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir hayajonli uchrashuvi, Okean ortidan eng eksklyuziv va qaynoq sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring! Vakillarimizga bo‘lajak jangda ulkan zafarlar yor bo‘lsin!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Denisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildiDenisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildiBugun, 07:12Kannavaro: Jahon chempionatida har bir o‘yindan zavq olamiz...Kannavaro: Jahon chempionatida har bir o‘yindan zavq olamiz...Bugun, 06:54Avstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiAvstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 06:45O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 06:27Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiAbbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiBugun, 06:02JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...Bugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...