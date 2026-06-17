Koloskov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqishiga katta umid bildirdi
Shimoliy Amerika qit’asining uch yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi butun sayyoramizda haqiqiy futbol bayrami shukuhini taqdim etmoqda. Tarixda ilk marotaba 48 ta eng kuchli milliy terma jamoa ishtirokida o‘tayotgan ushbu olamshumul mundialda tarixiy debyutini amalga oshirayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi "K" guruhidan joy olgan bo‘lib, pley-off yo‘llanmasi uchun Kolumbiya, Portugaliya hamda Kongo Demokratik Respublikasi vakillariga qarshi chin manoda hayot-mamot janglarida maydonga tushadi. Ertaga start oladigan Kolumbiyaga qarshi dastlabki o‘ta muhim bahs oldidan xalqaro maydondagi taniqli va tajribali mutaxassislar vakillarimizning imkoniyatlari xususida o‘zlarining iliq va salmoqli fikrlarini bildirishda davom etmoqdalar.
Koloskov: «O‘zbekistonda kuchli futbol maktabi va boy an’analar mavjud»
Rossiya futbol ittifoqining faxriy prezidenti, xalqaro futbol olamida katta obro‘-e’tiborga ega bo‘lgan ekspert Vyacheslav Koloskov milliy terma jamoamizning ushbu nufuzli musobaqadagi ishtiroki va salohiyati haqida to‘xtalar ekan, yurtimiz futboliga juda yuqori baho berdi. Mutaxassisning ta’kidlashicha, o‘zbek futboli o‘zining boy tarixi va shakllangan tizimiga ega.
"Agar bugungi kunda Kabo-Verde, Avstraliya yoki Yangi Zelandiya kabi terma jamoalar jahon chempionatining oliy sahnasida bemalol to‘p surayotgan ekan, nima uchun boy an’analarga ega bo‘lgan O‘zbekiston ham buyuk forumda o‘z darajasini ko‘rsata olmasligi kerak? Zero, O‘zbekistonda nafaqat Osiyoda, balki dunyoda nom qozongan "Paxtakor" kabi kuchli futbol akademiyasi va maktabi mavjud. Jamoa tarkibida o‘z maktabining ko‘plab iqtidorli tarbiyalanuvchilari jamlangani quvonarli hol", — deya yurtimizdagi tizimli rivojlanishni e’tirof etdi faxriy prezident.
Quyidagi tahliliy ma’lumotlar jadvali orqali JCH-2026 musobaqasining tarixiy formati, vakillarimiz joy olgan "K" guruhi tarkibi va Vyacheslav Koloskovning ekspertlik xulosasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa mezbonlari va formati
O‘zbekiston joy olgan "K" guruhi raqiblari
Yurtimiz futbolining bosh ustunligi
Ekspertning bo‘lajak o‘yinlardan kutayotgan bosh umidi
AQSH, Kanada va Meksika
• Tarixda ilk bor 48 ta jamoa
• Millionlar diqqat markazida
• Kolumbiya
• Portugaliya
• Kongo DR
"Paxtakor" kabi kuchli futbol maktabi va o‘z tarbiyalanuvchilarining ko‘pligi
O‘zbekiston terma jamoasining pley-off yo‘llanmasi uchun oxirigacha kurasha olishi
Ortiqcha bosimsiz maqsad sari: Pley-off yo‘llanmasi real vazifa
Vyacheslav Koloskov so‘zida davom etar ekan, muxlislarni va futbolchilarni ortiqcha ruhiy bosimdan xalos qilish kerakligini ham eslatib o‘tdi. Uning fikricha, debyutant jamoadan dastlabki turnirdayoq aqlbovar qilmas katta sensatsiyalarni kutmaslik lozim, biroq tarkib va ichki kuch vakillarimizga yuqori maqsadlarni qo‘yishga to‘liq imkon beradi.
Tajribali rahbar o‘zbek futbolining bugungi salohiyatiga ishonishini va "Oq bo‘rilar" guruh bosqichidagi kuchli raqiblarga munosib qarshilik ko‘rsatib, keyingi bosqich — pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun oxirigacha jang qila olishiga umid bildirdi. Bu esa o‘z navbatida futbolchilarimizga qo‘shimcha kuch va motivatsiya bag‘ishlashi aniq.
Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:
Rossiya futboli faxriysining ushbu so‘zlari yigitlarimizga bo‘lgan xalqaro hurmatning yaqqol namunasidir. Kolumbiya va Portugaliya kabi nomdor raqiblar qarshisida qo‘rqmasdan, o‘zimizning mahalliy maktab an’analari va jamoaviy fidoiylikka tayansak, Eldor Shomurodov boshchiligidagi jamoamiz pley-off yo‘lida muxlislarimizga unutilmas quvonchli lahzalarni taqdim eta oladi. Bo‘lajak tarixiy bahsda vatandoshlarimizga faqat va faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilaymiz!
Milliy terma jamoamizning JCH-2026 stadionlaridagi har bir tarixiy uchrashuvi, Mexiko, Nyu-York va Vankuverdan eng eksklyuziv sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…