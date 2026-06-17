Lionel Messi Miroslav Klose rekordini takrorladi: Argentinalik yulduzdan navbatdagi moʻjiza

·0·Sport
Lionel Messi Miroslav Klose rekordini takrorladi: Argentinalik yulduzdan navbatdagi moʻjiza

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jaxon chempionati-2026 saralash bahslari doirasida Jazoirga qarshi kechgan oʻyinda (3:0) tarixiy natijani qayd etdi. Kansas City shahrida oʻtgan uchrashuvda "Inter Miami" hujumchisi raqib darvozasiga uchta gol urib, xet-trik muallifiga aylandi. Bu natija orqali u mundiallar tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida peshqadamlik qilayotgan Miroslav Klose bilan tenglashib oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kelasi hafta 39 yoshni qarshi oladigan Lionel Messi maydonda hamon yuqori darajadagi oʻyin namoyish etmoqda. ESPN nashriga bergan intervyusida futbolchi oʻzining bunday uzoq vaqt davomida yuqori sport formasida qolishi sirlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, u hozirda tennis afsonasi Rafael Nadal haqidagi hujjatli serialni tomosha qilmoqda va undan katta motivatsiya olmoqda.

Rafael Nadal va cheksiz ishtiyoq

"Men hozir oʻyindan zavq olyapman, maydonda oʻzimni juda baxtli his qilyapman. Futbol oʻynashni bolaligimdan beri sevaman va har doim borimni berishga harakat qilaman. Hozirda Rafael Nadal haqidagi serialni koʻryapmiz va men oʻzimni unga oʻxshataman — u kabi bor kuchimni berishga va qilayotgan ishimdan zavqlanishga intilaman", — dedi Messi oʻyindan soʻng.

Ushbu xet-trik Messini germaniyalik Miroslav Klose bilan bir qatorga olib chiqdi. Shuningdek, ushbu roʻyxatda braziliyalik Ronaldo va oʻsha kuni oʻz hisobiga ikkita gol yozdirib qoʻygan Kylian Mbappe ham bor. Biroq, Argentina terma jamoasi sardori rekordlarga ortiqcha eʼtibor bermasligini, ular shunchaki statistika ekanini taʼkidladi.

Zamonaviy futbol va qiyin gʻalaba

Garchi hisob yirik koʻrinish olgan boʻlsa-da, Messi Jazoirga qarshi bahs oson kechmaganini tan oldi. Uning fikricha, hozirgi kunda xalqaro maydonda kuchsiz jamoaning oʻzi qolmagan. Ayniqsa, birinchi boʻlimda toʻp nazoratini ushlab turish Argentina uchun qiyinchilik tugʻdirganini qayd etdi.

"Jazoirda dinamik va sifatli futbolchilar bor. Biz oʻyinni nazorat qilishga urindik, lekin toʻpga egalik qilishda muammolarga duch keldik. Bu Jaxon chempionati barcha jamoalar juda yaxshi tayyorgarlik koʻrganini koʻrsatmoqda. Hech kim gʻalabani shunchaki qoʻshqoʻllab topshirib qoʻymaydi", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Lionel Messi oʻzining terma jamoadagi uzoq va mashaqqatli yoʻlini ham esga oldi. Qatardagi 2022-yilgi gʻalaba va Amerika Kubogidagi muvaffaqiyatlardan soʻng, Argentinada futbolga boʻlgan qarash butunlay oʻzgarganini va jamoa Lionel Scaloni qoʻl ostida oltin davrni boshdan kechirayotganini eʼtirof etdi.

Lionel MessiArgentinaJaxon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane haqida kutilmagan eʼtirof: Sobiq murabbiy futbolchi haqidagi xatoni ochiqladiHarry Kane haqida kutilmagan eʼtirof: Sobiq murabbiy futbolchi haqidagi xatoni ochiqladiBugun, 14:16Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)Odil Ahmedov JCH-2026 dagi o‘yinlarimiz uchun taxminini bildirdi (video)Bugun, 13:52O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?O‘zbekiston — Kolumbiya o‘yinini qaysi telekanal orqali ko‘rish mumkin?Bugun, 13:14Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?Messi Jahon chempionati ilk o‘yinidayoq maydondan chetlatilishi kerakmidi?Bugun, 12:37Fabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizFabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizBugun, 11:33Sobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdiSobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdiBugun, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati