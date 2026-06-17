Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?

·0·Sport
Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok etishi kutilayotgan bir paytda, uning jamoaga keltiradigan foydasi va maydondagi daqiqalari borasidagi bahslar avj olmoqda. Koʻpchilik mutaxassislar 41 yoshli hujumchining jismoniy holati va turnir davomidagi chidamliligi Portugaliyaning gʻalaba qozonish imkoniyatlariga qanday taʼsir qilishini tahlil qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya Premer-ligasining sobiq murabbiyi, portugaliyalik mutaxassis Carlos Carvalhal Sky Sports nashriga bergan intervyusida Ronaldoning Shimoliy Amerikada oʻtadigan mundialdagi roli haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez yulduz futbolchining kuchini toʻgʻri taqsimlashi Portugaliya muvaffaqiyatining kaliti boʻlishi mumkin.

Daqiqalarni boshqarish strategiyasi

Carvalhalning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldo har bir oʻyinda toʻliq 90 daqiqa harakat qilishi shart emas. "Agar mendan soʻrasangiz, murabbiy Cristianoni yaxshiroq boshqarishi mumkin deb javob beraman. Uni har bir daqiqada oʻynataverish kerak emas. Keyingi muhim bahslar uchun kuchini asrash lozimligini tushunish kerak. Balki u 60 yoki 70 daqiqa oʻynashi kifoyadir", — deydi mutaxassis.

Biroq, bu nazariyani amaliyotga tatbiq etishda futbolchining shaxsiy ambitsiyalari toʻsqinlik qilishi mumkin. Carvalhalning qoʻshimcha qilishicha, Ronaldo agar oʻzini yaxshi his qilsa, har doim maydonda qolishni va jamoasiga chempionlik yoʻlida 100 foiz yordam berishni istaydi. Bu oʻrinda futbolchi va murabbiy oʻrtasidagi oʻzaro tushunish birinchi oʻringa chiqadi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Roberto Martinez lavozimga kelganidan beri Ronaldoni doimiy ravishda qoʻllab-quvvatlab kelmoqda. Shunga qaramay, 2022-yilgi jahon chempionatida Goncalo Ramos pley-off bosqichida faxriy hujumchini zaxira oʻrindigʻiga mixlab qoʻygani bilan bogʻliq xotiralar hali ham muxlislar yodida. Martinez hozircha tarkib borasida qatʼiy qarorga kelmaganini va raqobat oʻta kuchli ekanini taʼkidlamoqda.

Ruhiy taʼsir va yetakchilik

Garchi yosh oʻtayotgan boʻlsa-da, Cristiano Ronaldo soʻnggi 30 ta xalqaro uchrashuvda 25 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu uning hali ham yuqori saviyada ekanligidan dalolat beradi. Carvalhal Ronaldoning jamoa ichidagi ruhiy taʼsirini alohida eʼtirof etdi:

  • Uning gʻoliblik mentalligi boshqa oʻyinchilarni olgʻa undaydi;
  • Ronaldo hali ham Portugaliya uchun eng muhim figuralardan biri boʻlib qolmoqda;
  • Uning tajribasi yosh futbolchilar uchun katta maktab vazifasini oʻtaydi.
Yakunda hamma narsa Roberto Martinezning jasoratiga va Ronaldoning oʻzgarayotgan futbol realligini qanchalik qabul qilishiga bogʻliq boʻladi. Portugaliya terma jamoasi jahon chempioni boʻlishni maqsad qilgan ekan, har bir futbolchi, hatto u Cristiano Ronaldo boʻlsa ham, jamoaviy manfaatlar yoʻlida oʻz rolini qayta koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJCh-2026FutbolRoberto Martinez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarTomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarBugun, 14:58Jamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiJamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiBugun, 14:58Neymar mashgʻulotlarga qaytdi: Braziliya terma jamoasi yulduzi jarohatidan tiklanmoqdaNeymar mashgʻulotlarga qaytdi: Braziliya terma jamoasi yulduzi jarohatidan tiklanmoqdaBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati