Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok etishi kutilayotgan bir paytda, uning jamoaga keltiradigan foydasi va maydondagi daqiqalari borasidagi bahslar avj olmoqda. Koʻpchilik mutaxassislar 41 yoshli hujumchining jismoniy holati va turnir davomidagi chidamliligi Portugaliyaning gʻalaba qozonish imkoniyatlariga qanday taʼsir qilishini tahlil qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya Premer-ligasining sobiq murabbiyi, portugaliyalik mutaxassis Carlos Carvalhal Sky Sports nashriga bergan intervyusida Ronaldoning Shimoliy Amerikada oʻtadigan mundialdagi roli haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez yulduz futbolchining kuchini toʻgʻri taqsimlashi Portugaliya muvaffaqiyatining kaliti boʻlishi mumkin.
Daqiqalarni boshqarish strategiyasiCarvalhalning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldo har bir oʻyinda toʻliq 90 daqiqa harakat qilishi shart emas. "Agar mendan soʻrasangiz, murabbiy Cristianoni yaxshiroq boshqarishi mumkin deb javob beraman. Uni har bir daqiqada oʻynataverish kerak emas. Keyingi muhim bahslar uchun kuchini asrash lozimligini tushunish kerak. Balki u 60 yoki 70 daqiqa oʻynashi kifoyadir", — deydi mutaxassis.
Biroq, bu nazariyani amaliyotga tatbiq etishda futbolchining shaxsiy ambitsiyalari toʻsqinlik qilishi mumkin. Carvalhalning qoʻshimcha qilishicha, Ronaldo agar oʻzini yaxshi his qilsa, har doim maydonda qolishni va jamoasiga chempionlik yoʻlida 100 foiz yordam berishni istaydi. Bu oʻrinda futbolchi va murabbiy oʻrtasidagi oʻzaro tushunish birinchi oʻringa chiqadi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Roberto Martinez lavozimga kelganidan beri Ronaldoni doimiy ravishda qoʻllab-quvvatlab kelmoqda. Shunga qaramay, 2022-yilgi jahon chempionatida Goncalo Ramos pley-off bosqichida faxriy hujumchini zaxira oʻrindigʻiga mixlab qoʻygani bilan bogʻliq xotiralar hali ham muxlislar yodida. Martinez hozircha tarkib borasida qatʼiy qarorga kelmaganini va raqobat oʻta kuchli ekanini taʼkidlamoqda.
Ruhiy taʼsir va yetakchilikGarchi yosh oʻtayotgan boʻlsa-da, Cristiano Ronaldo soʻnggi 30 ta xalqaro uchrashuvda 25 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu uning hali ham yuqori saviyada ekanligidan dalolat beradi. Carvalhal Ronaldoning jamoa ichidagi ruhiy taʼsirini alohida eʼtirof etdi:
- Uning gʻoliblik mentalligi boshqa oʻyinchilarni olgʻa undaydi;
- Ronaldo hali ham Portugaliya uchun eng muhim figuralardan biri boʻlib qolmoqda;
- Uning tajribasi yosh futbolchilar uchun katta maktab vazifasini oʻtaydi.
…