Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondi

·0·Sport
Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondi

Futbol boʻyicha Avstriya terma jamoasi Jahon chempionatidagi uzoq kutilgan qaytishini muvaffaqiyatli boshladi. Ralf Rangnick shogirdlari guruh bosqichining ilk turida Iordaniya ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, 28 yillik tanaffusdan keyin mundiallardagi ilk uch ochkosini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Santa-Klara shahridagi "San Francisco Bay Area Stadium" mezbonlik qilgan bahs Avstriya uchun tarixiy ahamiyatga ega edi. Jamoa oxirgi marta 1998-yilda jahonning eng nufuzli turnirida ishtirok etgan boʻlib, shuncha vaqt davomida muxlislar gʻalaba nashidasini surishmagan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, avstriyaliklar oʻyin boshidanoq tashabbusni oʻz qoʻllariga olishdi.

Uchrashuvning 20-daqiqasida Romano Schmid oʻzining kuchli zarbasi bilan hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi boʻlimda 62 foiz toʻp nazoratiga ega boʻlgan Ralf Rangnick jamoasi oʻyinni toʻliq nazorat qilayotgandek koʻringandi. Biroq, Jahon chempionatida debyut qilayotgan Iordaniya terma jamoasi osonlikcha taslim boʻlish niyatida emasligini koʻrsatdi.

Ikkinchi boʻlimdagi dramatik burilishlar

Ikkinchi boʻlim boshlanishi bilan iordaniyaliklar kutilmagan hujum tashkil etishdi. 50-daqiqada Ali Olwan jarima maydonchasi ichida boʻsh joy topdi va aniq zarba bilan muvozanatni tikladi. Bu gol Avstriya terma jamoasini biroz shoshirib qoʻydi, Marcel Sabitzer va Sasa Kalajdzic boshchiligidagi hujumlar raqibning zich himoyasini yorib oʻtishda qiynaldi.

Vaziyatni oʻzgartirish maqsadida Ralf Rangnick maydonga tajribali hujumchi Marko Arnautovicni tushirdi. Inter va Stoke Siti klublarining sobiq yulduzi 69-daqiqada gol urishga muvaffaq boʻldi, biroq VAR tizimi tekshiruvidan soʻng, hujum vaqtida Stefan Posch qoʻli bilan oʻynagani aniqlanib, gol bekor qilindi.

Shunga qaramay, Avstriyaning bosimi 76-daqiqada oʻz samarasini berdi. Marcel Sabitzer tomonidan ijro etilgan burchak zarbasi Iordaniya himoyasida tartibsizlik keltirib chiqardi va Yazan Al-Arab toʻpni oʻz darvozasiga joylab qoʻydi. Yakuniy hisobni esa tajribali Marko Arnautovic oʻyin oxirida oʻrnatib, jamoasining muhim gʻalabasini taʼminladi.

Ushbu gʻalaba Avstriya uchun J guruhida pley-off yoʻllanmasi uchun yaxshi imkoniyat yaratdi. Iordaniya esa magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, debyut oʻyinida favoritga munosib qarshilik koʻrsata olishini isbotladi. Keyingi turlarda Avstriya guruhdagi yetakchiligini mustahkamlashga harakat qiladi.

FutbolAvstriyaJahon ChempionatiMarko ArnautovicRalf Rangnick
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorTottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 15:51Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarTomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati