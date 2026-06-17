Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondi
Futbol boʻyicha Avstriya terma jamoasi Jahon chempionatidagi uzoq kutilgan qaytishini muvaffaqiyatli boshladi. Ralf Rangnick shogirdlari guruh bosqichining ilk turida Iordaniya ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, 28 yillik tanaffusdan keyin mundiallardagi ilk uch ochkosini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Santa-Klara shahridagi "San Francisco Bay Area Stadium" mezbonlik qilgan bahs Avstriya uchun tarixiy ahamiyatga ega edi. Jamoa oxirgi marta 1998-yilda jahonning eng nufuzli turnirida ishtirok etgan boʻlib, shuncha vaqt davomida muxlislar gʻalaba nashidasini surishmagan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, avstriyaliklar oʻyin boshidanoq tashabbusni oʻz qoʻllariga olishdi.
Uchrashuvning 20-daqiqasida Romano Schmid oʻzining kuchli zarbasi bilan hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi boʻlimda 62 foiz toʻp nazoratiga ega boʻlgan Ralf Rangnick jamoasi oʻyinni toʻliq nazorat qilayotgandek koʻringandi. Biroq, Jahon chempionatida debyut qilayotgan Iordaniya terma jamoasi osonlikcha taslim boʻlish niyatida emasligini koʻrsatdi.
Ikkinchi boʻlimdagi dramatik burilishlarIkkinchi boʻlim boshlanishi bilan iordaniyaliklar kutilmagan hujum tashkil etishdi. 50-daqiqada Ali Olwan jarima maydonchasi ichida boʻsh joy topdi va aniq zarba bilan muvozanatni tikladi. Bu gol Avstriya terma jamoasini biroz shoshirib qoʻydi, Marcel Sabitzer va Sasa Kalajdzic boshchiligidagi hujumlar raqibning zich himoyasini yorib oʻtishda qiynaldi.
Vaziyatni oʻzgartirish maqsadida Ralf Rangnick maydonga tajribali hujumchi Marko Arnautovicni tushirdi. Inter va Stoke Siti klublarining sobiq yulduzi 69-daqiqada gol urishga muvaffaq boʻldi, biroq VAR tizimi tekshiruvidan soʻng, hujum vaqtida Stefan Posch qoʻli bilan oʻynagani aniqlanib, gol bekor qilindi.
Shunga qaramay, Avstriyaning bosimi 76-daqiqada oʻz samarasini berdi. Marcel Sabitzer tomonidan ijro etilgan burchak zarbasi Iordaniya himoyasida tartibsizlik keltirib chiqardi va Yazan Al-Arab toʻpni oʻz darvozasiga joylab qoʻydi. Yakuniy hisobni esa tajribali Marko Arnautovic oʻyin oxirida oʻrnatib, jamoasining muhim gʻalabasini taʼminladi.
Ushbu gʻalaba Avstriya uchun J guruhida pley-off yoʻllanmasi uchun yaxshi imkoniyat yaratdi. Iordaniya esa magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, debyut oʻyinida favoritga munosib qarshilik koʻrsata olishini isbotladi. Keyingi turlarda Avstriya guruhdagi yetakchiligini mustahkamlashga harakat qiladi.
…