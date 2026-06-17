Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyor

·0·Sport
Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyor

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasida katta hajmdagi xaridlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi tarkibni tubdan isloh qilish maqsadida Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Sandro Tonali nomzodini asosiy maqsad sifatida belgiladi. Ushbu transfer London klubi uchun yangi ambitsiyalar davrini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GIVEMESPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem italiyalik futbolchi uchun taxminan 80-85 million funt sterling miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, u klub tarixidagi eng qimmat xaridga aylanadi. Hozirgi rekord 2019-yilda Liondan 55 million funt evaziga sotib olingan Tangi Ndombelega tegishli boʻlib turibdi.

De Zerbi inqilobi va klub rahbariyatining vaʼdasi

Soʻnggi ikki mavsumda Angliya Premer-ligasi turnir jadvalining quyi pogʻonalariga tushib ketgan Tottenxem rahbariyati muxlislarga jiddiy oʻzgarishlar vaʼda qilgan. Klub egalari hisoblangan Lyuislar oilasi Roberto De Zerbi loyihasini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini va transfer bozorida katta mablagʻ ajratilishini maʼlum qilgan. Sandro Tonali aynan De Zerbi qurayotgan yangi tizimning markaziy figurasiga aylanishi koʻzda tutilgan.

Nyukasl Yunayted hozircha oʻz yulduzi uchun 100 million funt sterling talab qilmoqda. Biroq, "Hakkalar" moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va Premer-liganing yangi xarajatlar tartibiga moslashish uchun narx borasida yon berishga majbur boʻlishi mumkin. Avvalroq Nyukasl moliyaviy balansni tiklash uchun Entoni Gordonning Barselona klubiga oʻtishiga ruxsat bergan edi.

Raqobat va transfer bozoridagi holat

Sandro Tonali uchun kurashda Tottenxem hozirda yetakchilik qilmoqda. Manchester Yunayted futbolchining yuqori narxi tufayli poygadan chiqqan boʻlsa-da, Arsenal va Manchester Siti hamon vaziyatni kuzatib bormoqda. Tottenxem rahbariyati futbolchini De Zerbi qoʻl ostida jamoaning asosiy yetakchisi boʻlish imkoniyati bilan oʻziga ogʻdirmoqchi.

Goal.com xabariga koʻra, Tottenxem allaqachon bir nechta transferlarni amalga oshirib ulgurdi. Jumladan, Endi Robertson va Markos Senesi erkin agent sifatida jamoaga kelib qoʻshildi. Shuningdek, Londonliklar Brayton himoyachisi Yan Pol van Xekke boʻyicha ham faol muzokaralar olib bormoqda. Tonali transferi esa ushbu yozgi kampaniyaning eng yirik va hal qiluvchi qismi boʻlishi kutilmoqda.

TottenxemSandro TonaliNyukaslAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiAvstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiBugun, 15:55Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarTomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati