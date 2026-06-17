Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyor
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasida katta hajmdagi xaridlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi tarkibni tubdan isloh qilish maqsadida Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Sandro Tonali nomzodini asosiy maqsad sifatida belgiladi. Ushbu transfer London klubi uchun yangi ambitsiyalar davrini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GIVEMESPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem italiyalik futbolchi uchun taxminan 80-85 million funt sterling miqdorida mablagʻ sarflashga tayyor. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, u klub tarixidagi eng qimmat xaridga aylanadi. Hozirgi rekord 2019-yilda Liondan 55 million funt evaziga sotib olingan Tangi Ndombelega tegishli boʻlib turibdi.
De Zerbi inqilobi va klub rahbariyatining vaʼdasiSoʻnggi ikki mavsumda Angliya Premer-ligasi turnir jadvalining quyi pogʻonalariga tushib ketgan Tottenxem rahbariyati muxlislarga jiddiy oʻzgarishlar vaʼda qilgan. Klub egalari hisoblangan Lyuislar oilasi Roberto De Zerbi loyihasini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini va transfer bozorida katta mablagʻ ajratilishini maʼlum qilgan. Sandro Tonali aynan De Zerbi qurayotgan yangi tizimning markaziy figurasiga aylanishi koʻzda tutilgan.
Nyukasl Yunayted hozircha oʻz yulduzi uchun 100 million funt sterling talab qilmoqda. Biroq, "Hakkalar" moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va Premer-liganing yangi xarajatlar tartibiga moslashish uchun narx borasida yon berishga majbur boʻlishi mumkin. Avvalroq Nyukasl moliyaviy balansni tiklash uchun Entoni Gordonning Barselona klubiga oʻtishiga ruxsat bergan edi.
Raqobat va transfer bozoridagi holatSandro Tonali uchun kurashda Tottenxem hozirda yetakchilik qilmoqda. Manchester Yunayted futbolchining yuqori narxi tufayli poygadan chiqqan boʻlsa-da, Arsenal va Manchester Siti hamon vaziyatni kuzatib bormoqda. Tottenxem rahbariyati futbolchini De Zerbi qoʻl ostida jamoaning asosiy yetakchisi boʻlish imkoniyati bilan oʻziga ogʻdirmoqchi.
Goal.com xabariga koʻra, Tottenxem allaqachon bir nechta transferlarni amalga oshirib ulgurdi. Jumladan, Endi Robertson va Markos Senesi erkin agent sifatida jamoaga kelib qoʻshildi. Shuningdek, Londonliklar Brayton himoyachisi Yan Pol van Xekke boʻyicha ham faol muzokaralar olib bormoqda. Tonali transferi esa ushbu yozgi kampaniyaning eng yirik va hal qiluvchi qismi boʻlishi kutilmoqda.
…