Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashorati
Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo oʻzining jismoniy holati va professionalizmga boʻlgan yondashuvi bilan barchani hayratda qoldirishda davom etmoqda. Koʻplab futbolchilar 35 yoshdan soʻng butsalarini mixga ilish haqida oʻylayotgan bir paytda, portugaliyalik yulduz hali uzoq vaqt maydonda toʻp surishni rejalashtirmoqda. "Manchester Yunayted"ning sobiq hujumchisi Teddi Sheringemning fikricha, Ronaldoning imkoniyatlari biz oʻylagandan ham yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Sheringem Cristiano Ronaldo hatto 50 yoshigacha professional darajada toʻp surishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Hozirda Saudiya Arabistonining "Al-Nassr" klubi sharafini himoya qilayotgan 41 yoshli hujumchi oʻzining jismoniy tayyorgarligi boʻyicha yosh futbolchilardan qolishmayotgani mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda.
Cheksiz intizom va jismoniy holat sirlariTeddi Sheringem Ronaldoning uzoq umr koʻrishining asosiy sababi sifatida uning soʻnggi 15 yil davomida shakllantirgan shaxsiy murabbiylar jamoasi va qatʼiy tartib-intizomini koʻrsatdi. Maʼlumki, hujumchi kriyoterapiya, maxsus parhezlar va tinimsiz mashgʻulotlar orqali oʻz tanasini ideal holatda saqlab kelmoqda. Bu esa unga yuqori darajadagi raqobatga bardosh berish imkonini beradi.
"Agar uning 41 yoshdagi tanasiga qarasangiz, u hali ham juda baquvvat ekanini koʻrasiz. Har kuni ertalab turib mashgʻulotlarga borish bu yoshda qiyin, lekin undagi ishtiyoq soʻnmagan ekan, u oʻynashda davom etaveradi. Ronaldoning atrofida oʻziga xos 'yengilmaslik' muhiti bor va bu unga yana koʻp yillar maydonda boʻlish imkonini beradi", — deydi Sheringem.
Yevropaga qaytish ehtimoli va kelajak rejalariGarchi Ronaldoning jismoniy holati aʼlo darajada boʻlsa-da, mutaxassislar uning Yevropaning kuchli ligalariga qaytishiga shubha bilan qarashmoqda. Sheringemning taʼkidlashicha, "Real Madrid", "Yuventus" va "Manchester Yunayted" kabi klublarda oʻz izini qoldirgan futbolchi uchun Yevropa sahifasi butunlay yopilgan. Hatto Joze Mourinyo "Real Madrid"ga qaytgan taqdirda ham, Ronaldoning u yerga qaytishi mantiqsiz koʻrinadi.
Hozirda Cristiano Ronaldo bor eʼtiborini Portugaliya terma jamoasi bilan 2026-yilda Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatiga qaratgan. Saudiya Arabistoni chempionati darajasi Yevropanikidek kuchli boʻlmasa-da, u yerda gol urish va oʻyin amaliyotiga ega boʻlish hujumchiga oʻz formasini saqlashga yordam bermoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cristiano Ronaldo zamonaviy sportda yosh shunchaki raqam ekanini isbotlamoqda. Agar u haqiqatan ham 50 yoshgacha maydonda qolsa, bu futbol tarixidagi mutlaqo yangi va takrorlanmas rekord boʻlib qolishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ushbu afsonaning har bir oʻyinini katta qiziqish bilan kuzatib borishmoqda.
…