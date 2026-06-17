Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashorati

·33·Sport
Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashorati

Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo oʻzining jismoniy holati va professionalizmga boʻlgan yondashuvi bilan barchani hayratda qoldirishda davom etmoqda. Koʻplab futbolchilar 35 yoshdan soʻng butsalarini mixga ilish haqida oʻylayotgan bir paytda, portugaliyalik yulduz hali uzoq vaqt maydonda toʻp surishni rejalashtirmoqda. "Manchester Yunayted"ning sobiq hujumchisi Teddi Sheringemning fikricha, Ronaldoning imkoniyatlari biz oʻylagandan ham yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Sheringem Cristiano Ronaldo hatto 50 yoshigacha professional darajada toʻp surishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Hozirda Saudiya Arabistonining "Al-Nassr" klubi sharafini himoya qilayotgan 41 yoshli hujumchi oʻzining jismoniy tayyorgarligi boʻyicha yosh futbolchilardan qolishmayotgani mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda.

Cheksiz intizom va jismoniy holat sirlari

Teddi Sheringem Ronaldoning uzoq umr koʻrishining asosiy sababi sifatida uning soʻnggi 15 yil davomida shakllantirgan shaxsiy murabbiylar jamoasi va qatʼiy tartib-intizomini koʻrsatdi. Maʼlumki, hujumchi kriyoterapiya, maxsus parhezlar va tinimsiz mashgʻulotlar orqali oʻz tanasini ideal holatda saqlab kelmoqda. Bu esa unga yuqori darajadagi raqobatga bardosh berish imkonini beradi.

"Agar uning 41 yoshdagi tanasiga qarasangiz, u hali ham juda baquvvat ekanini koʻrasiz. Har kuni ertalab turib mashgʻulotlarga borish bu yoshda qiyin, lekin undagi ishtiyoq soʻnmagan ekan, u oʻynashda davom etaveradi. Ronaldoning atrofida oʻziga xos 'yengilmaslik' muhiti bor va bu unga yana koʻp yillar maydonda boʻlish imkonini beradi", — deydi Sheringem.

Yevropaga qaytish ehtimoli va kelajak rejalari

Garchi Ronaldoning jismoniy holati aʼlo darajada boʻlsa-da, mutaxassislar uning Yevropaning kuchli ligalariga qaytishiga shubha bilan qarashmoqda. Sheringemning taʼkidlashicha, "Real Madrid", "Yuventus" va "Manchester Yunayted" kabi klublarda oʻz izini qoldirgan futbolchi uchun Yevropa sahifasi butunlay yopilgan. Hatto Joze Mourinyo "Real Madrid"ga qaytgan taqdirda ham, Ronaldoning u yerga qaytishi mantiqsiz koʻrinadi.

Hozirda Cristiano Ronaldo bor eʼtiborini Portugaliya terma jamoasi bilan 2026-yilda Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatiga qaratgan. Saudiya Arabistoni chempionati darajasi Yevropanikidek kuchli boʻlmasa-da, u yerda gol urish va oʻyin amaliyotiga ega boʻlish hujumchiga oʻz formasini saqlashga yordam bermoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cristiano Ronaldo zamonaviy sportda yosh shunchaki raqam ekanini isbotlamoqda. Agar u haqiqatan ham 50 yoshgacha maydonda qolsa, bu futbol tarixidagi mutlaqo yangi va takrorlanmas rekord boʻlib qolishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ushbu afsonaning har bir oʻyinini katta qiziqish bilan kuzatib borishmoqda.

Cristiano RonaldoFutbolAl-NassrTransferRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBugun, 16:41Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiLionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiBugun, 16:31Angliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqAngliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqBugun, 16:19Barselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiqBarselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiqBugun, 16:10Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiAvstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiBugun, 15:55Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorTottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati