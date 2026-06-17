Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)
Jahon futboli tarixida mutlaqo yangi va takrorlanmas sahifa ochildi! Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining 1-turi doirasida «K» guruhining eng kutilgan va shiddatli to‘qnashuvlaridan biri start oldi. Unda Yevropa grandi — Portugaliya milliy terma jamoasi Afrika qit’asining baquvvat va noqulay vakillaridan biri hisoblangan Kongo DR terma jamoasiga qarshi bahs olib bormoqda.
Ushbu bellashuv futbol olami afsonasi Krishtianu Ronaldu uchun chinakam tarixiy voqelikka aylandi. Boisi, portugaliyalik 5 karra «Oltin to‘p» sohibi o‘z faoliyatidagi naq 6-Jahon chempionati final bosqichida maydonga tushib, bu borada mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi. Ushbu qaynoq va hayajonli uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq yevropaliklar o‘z ustunliklarini namoyish etishni boshlab yuborishdi.
Joau Neveshdan erta gol va jamoalarning asosiy tarkiblari
Uchrashuv kutilganidek Portugaliya terma jamoasining ketma-ket xavfli hujumlari bilan boshlandi. Hali muxlislar joylariga yaxshi joylashib ulgurmasdan, bahsning bor-yo‘g‘i 6-daqiqasidayoq hisob ochildi. Portugallarning uyushtirgan chiroyli kombinatsiyasidan so‘ng, mahoratli yarim himoyachi Joau Nevesh raqib jarima maydonchasi ichida havodagi kurashda ustun kelib, boshi bilan afrikaliklar darvozasini aniq nishonga oldi va jamoasini oldinga olib chiqdi.
Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali ushbu tarixiy uchrashuvning joriy natijasi hamda ikkala terma jamoaning maydonga tushgan asosiy va kuchli tarkiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va joriy hisob
Portugaliya milliy termasi (4-3-3)
Kongo DR milliy termasi (4-4-2)
Uchrashuvning bosh qahramonlari
• Musobaqa: JCH-2026
• Bosqich: Guruh bosqichi, 1-tur
• Joriy hisob: Portugaliya 1:0 Kongo DR
• Koshta (D), Kanselu, Araujo, Veyga, Mendesh;
• Vitinya, Joau Nevesh, Pedru Netu;
• Brunu Fernandesh, Bernardu Silva, Krishtianu Ronaldu.
• Mpasi-Nzo (D), Van-Bissaka, Tuanzebe, Kapyuadi;
• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutussami;
• Kayembe, Sedrik Bakambu, Yoan Vissa.
• Krishtianu Ronaldu: Tarixda 6 ta JCHda o‘ynagan ilk futbolchi.
• Joau Nevesh: 6-daqiqada kiritilgan gol muallifi.
Afrikaliklar mudofaasi yevropaliklarning bosimiga dosh bera olmadi
Portugaliya terma jamoasining bosh murabbiyi ushbu debyut uchrashuviga o‘zining eng jangovar va hujumkor tarkibini maydonga tushirdi. Mudofaa chizig‘ida Diogu Koshta darvozasini Araujo, Veyga va Mendesh kabi kuchli himoyachilar qo‘riqlayotgan bo‘lsa, hujum uchligida Ronalduga Bernardu Silva va Brunu Fernandesh kabi kreativ yulduzlar yaqindan ko‘maklashmoqda.
Kongo DR terma jamoasi tarkibida ham Angliya Premer-ligasi orqali muxlislarga yaxshi tanish bo‘lgan Aaron Van-Bissaka va Aksel Tuanzebe kabi nomlar joy olgan bo‘lishiga qaramay, ular ilk daqiqalardanoq portugallarning shiddatli va tezkor bosimi (pressing) qarshisida ojiz qolishdi. 1:0 hisobidagi ustunlikdan so‘ng ham Yevropa vakillari nazoratni o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
Zamin sport sharhlovchilarining tezkor xulosasi:
Portugaliya terma jamoasi turnirni chinakam chempionlarga xos tarzda, juda ishonchli va tezkor gol bilan boshladi. Ronalduning maydonda bo‘lishining o‘zi jamoadoshlariga ulkan ruhiy ustunlik bag‘ishlamoqda. Kongo DR termasi esa endi katta tavakkalga qo‘l urishi va hujumga o‘tishi kutilmoqda, bu esa Ronaldu va uning sheriklariga bo‘sh hududlar yaratilishini anglatadi. Bahs soniya sayin qizib bormoqda!
Jahon chempionatidagi eng tezkor gollar, Krishtianu Ronalduning tarixiy rekordlari va «K» guruhidagi barcha o‘yinlarning eng qaynoq natijalarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…