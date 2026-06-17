Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)

·15·Sport
Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)

Jahon futboli tarixida mutlaqo yangi va takrorlanmas sahifa ochildi! Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining 1-turi doirasida «K» guruhining eng kutilgan va shiddatli to‘qnashuvlaridan biri start oldi. Unda Yevropa grandi — Portugaliya milliy terma jamoasi Afrika qit’asining baquvvat va noqulay vakillaridan biri hisoblangan Kongo DR terma jamoasiga qarshi bahs olib bormoqda.

Ushbu bellashuv futbol olami afsonasi Krishtianu Ronaldu uchun chinakam tarixiy voqelikka aylandi. Boisi, portugaliyalik 5 karra «Oltin to‘p» sohibi o‘z faoliyatidagi naq 6-Jahon chempionati final bosqichida maydonga tushib, bu borada mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi. Ushbu qaynoq va hayajonli uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq yevropaliklar o‘z ustunliklarini namoyish etishni boshlab yuborishdi.

Joau Neveshdan erta gol va jamoalarning asosiy tarkiblari

Uchrashuv kutilganidek Portugaliya terma jamoasining ketma-ket xavfli hujumlari bilan boshlandi. Hali muxlislar joylariga yaxshi joylashib ulgurmasdan, bahsning bor-yo‘g‘i 6-daqiqasidayoq hisob ochildi. Portugallarning uyushtirgan chiroyli kombinatsiyasidan so‘ng, mahoratli yarim himoyachi Joau Nevesh raqib jarima maydonchasi ichida havodagi kurashda ustun kelib, boshi bilan afrikaliklar darvozasini aniq nishonga oldi va jamoasini oldinga olib chiqdi.

Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali ushbu tarixiy uchrashuvning joriy natijasi hamda ikkala terma jamoaning maydonga tushgan asosiy va kuchli tarkiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va joriy hisob

Portugaliya milliy termasi (4-3-3)

Kongo DR milliy termasi (4-4-2)

Uchrashuvning bosh qahramonlari

Musobaqa: JCH-2026


Bosqich: Guruh bosqichi, 1-tur


Joriy hisob: Portugaliya 1:0 Kongo DR

• Koshta (D), Kanselu, Araujo, Veyga, Mendesh;


• Vitinya, Joau Nevesh, Pedru Netu;


• Brunu Fernandesh, Bernardu Silva, Krishtianu Ronaldu.

• Mpasi-Nzo (D), Van-Bissaka, Tuanzebe, Kapyuadi;


• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutussami;


• Kayembe, Sedrik Bakambu, Yoan Vissa.

Krishtianu Ronaldu: Tarixda 6 ta JCHda o‘ynagan ilk futbolchi.


Joau Nevesh: 6-daqiqada kiritilgan gol muallifi.

Afrikaliklar mudofaasi yevropaliklarning bosimiga dosh bera olmadi

Portugaliya terma jamoasining bosh murabbiyi ushbu debyut uchrashuviga o‘zining eng jangovar va hujumkor tarkibini maydonga tushirdi. Mudofaa chizig‘ida Diogu Koshta darvozasini Araujo, Veyga va Mendesh kabi kuchli himoyachilar qo‘riqlayotgan bo‘lsa, hujum uchligida Ronalduga Bernardu Silva va Brunu Fernandesh kabi kreativ yulduzlar yaqindan ko‘maklashmoqda.

Kongo DR terma jamoasi tarkibida ham Angliya Premer-ligasi orqali muxlislarga yaxshi tanish bo‘lgan Aaron Van-Bissaka va Aksel Tuanzebe kabi nomlar joy olgan bo‘lishiga qaramay, ular ilk daqiqalardanoq portugallarning shiddatli va tezkor bosimi (pressing) qarshisida ojiz qolishdi. 1:0 hisobidagi ustunlikdan so‘ng ham Yevropa vakillari nazoratni o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.

Zamin sport sharhlovchilarining tezkor xulosasi:

Portugaliya terma jamoasi turnirni chinakam chempionlarga xos tarzda, juda ishonchli va tezkor gol bilan boshladi. Ronalduning maydonda bo‘lishining o‘zi jamoadoshlariga ulkan ruhiy ustunlik bag‘ishlamoqda. Kongo DR termasi esa endi katta tavakkalga qo‘l urishi va hujumga o‘tishi kutilmoqda, bu esa Ronaldu va uning sheriklariga bo‘sh hududlar yaratilishini anglatadi. Bahs soniya sayin qizib bormoqda!

Jahon chempionatidagi eng tezkor gollar, Krishtianu Ronalduning tarixiy rekordlari va «K» guruhidagi barcha o‘yinlarning eng qaynoq natijalarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

PortugalDR CongoCristiano RonaldoJoao NevesFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiLionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiBugun, 17:10Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBugun, 16:41Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiLionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiBugun, 16:31Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiCristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiBugun, 16:30Angliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqAngliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqBugun, 16:19Barselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiqBarselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiqBugun, 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati