O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?
Jahon chempionatining debyut uchrashuvida milliy terma jamoamizga qarshi maydonga tushadigan Kolumbiya terma jamoasi futbol olamida o‘z orqasidan katta tarix va kuchli tarkibni ergashtirib yurgan grandlardan biridir. 2014 va 2018 yillardagi «Mundial»lar orqali muxlislarga juda yaxshi tanish bo‘lgan tajribali yulduzlar hamon ushbu jamoaning asosiy poydevori va suyagi hisoblanishadi. Ularning aksariyati faoliyatidagi uchinchi Jahon chempionatida ishtirok etish uchun Shimoliy Amerika yashil maydonlariga yetib kelishgan.
Jamoa taktik jihatdan ancha pishiq shakllangan bo‘lib, ularning asosiy o‘yini mashhur «o‘ninchi raqam» pozitsiyasi va jamoa sardori atrofida qurilgan.
Jeyms Rodriges yetakchiligi va «Bavariya» yulduzining holati
Kolumbiya milliy terma jamoasining maydondagi bosh figurasi va haqiqiy dirijori — bu shubhasiz Jeyms Rodrigesdir. Bosh murabbiy tomonidan tanlangan 4-2-3-1 taktik sxemasi aynan Rodrigesning kreativ harakatlariga moslashtirilgan. Qanotlarda esa jamoaning eng katta quroli va asosiy gol mashinasi — Luis Dias harakat qiladi. Qiziqarli jihati shundaki, Germaniyaning «Bavariya» klubida ajoyib va yorqin mavsumni o‘tkazgan 29 yoshli vinger terma jamoa libosida hozircha klubdagidek yuqori darajadagi mazmunli o‘yinni namoyish eta olmayapti.
Mundial saralashi esa jamoa uchun ancha og‘ir va kutilmagan natijalarga boy o‘tdi. Kolumbiyaliklar saralash davomida kuchli Braziliyani 2:1 hisobida taslim etishdi va 2024 yilgi Amerika kubogi finalidagi mag‘lubiyat uchun Argentinadan munosib revansh olishdi. Biroq kutilmaganda Boliviyadan uchralgan (0:1) mag‘lubiyatdan so‘ng jamoada ichki inqiroz boshlanib, 6 o‘yinlik g‘alabasiz seriya ularni turnirdan quruq qolish xavfi ostiga qo‘ydi. Faqatgina so‘nggi turlarda Boliviya va Venesuela ustidan qozonilgan yirik zafarlar ularga JCH yo‘llanmasini taqdim etdi. Mart oyidagi Fransiya va Xorvatiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlaridagi omadsizlik esa muxlislarda hali ham xavotir uyg‘otmoqda.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasining ilk raqibi bo‘lmish Kolumbiyaning taktik sxemasi, murabbiylar shtabi va e’tibor qaratish lozim bo‘lgan asosiy yulduzlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Taxminiy tarkib (4-2-3-1)
Murabbiy: Nestor Lorenso
Asosiy yulduz: Luis Dias
Kimni kuzatish kerak va yashirin qahramon
• Darvozabon: Vargas
• Himoya: Munos, Sanches, Lukumi, Moxika
• Yarim himoya: Rios, Lerma
• Hujum orti: Arias, Rodriges, Dias
• Hujumchi: Suares
• 60 yoshda, sobiq «Suindon» himoyachisi.
• Bosh murabbiy sifatida 1-Mundiali.
• Xose Pekermanning sodiq shogirdi.
• 1990 yilgi JCHda Argentinada o‘ynagan.
• 29 yoshda, «Bavariya» (Germaniya) vingeri.
• Sobiq «Liverpul» futbolchisi.
• Kolumbiyaning eng xavfli gol manbasi.
• 2021 yilgi Amerika kubogi to‘purari.
• Andres Gomes (24 yosh): «Vasko da Gama» hujumchisi, tezkor va xavfli.
• Jefferson Lerma: «Kristal Pelas» vakili, maydondagi qora ishlarni bajaruvchi «muharrik».
Murabbiylik maktabi: Pekermanning «bolasi» Nestor Lorenso
Kolumbiya milliy terma jamoasi boshqaruvida 60 yoshli tajribali mutaxassis Nestor Lorenso turibdi. Bu uning faoliyatidagi beshinchi Jahon chempionati bo‘lsa-da, ilk bor bosh murabbiy sifatida qatnashmoqda. U 1990 yilda futbolchi sifatida Argentina tarkibida Mundialda qatnashgan, murabbiy sifatida esa uzoq yillar davomida afsonaviy Xose Pekermanning yordamchisi bo‘lib ishlagan (2006 yilda Argentinada, 2014 va 2018 yillarda Kolumbiyada). Lorenso o‘zining murabbiylik faoliyatida Pekermanning o‘rni beqiyos ekanini shunday xotirlaydi:
«Xose men uchun nafaqat ustoz, balki xuddi otadek qadrdon inson bo‘lgan. Murabbiylik litsenziyasini qo‘lga kiritgan ilk kunlarimdayoq u meni milliy jamoaning murabbiylar shtabiga taklif etgandi. U meni juda yoshligimdan, “Argentinos Xuniors” klubining o‘rinbosarlari tarkibida o‘ynab yurgan paytlarimdan beri yaxshi tanirdi».
Bolaligi og‘ir kechgan yangi yulduz va maydon «muharriki»
Kolumbiya tarkibida Luis Diasdan tashqari muxlislar alohida diqqat qaratishi lozim bo‘lgan yangi nom — Andres Gomesdir. «Vasko da Gama» klubining 24 yoshli hujumchisi terma jamoadagi debyutidayoq Meksika darvozasiga g‘alaba golini urib, o‘zini ko‘rsatishga ulgurdi. Uning bolalik yillari juda mashaqqatli va xavfli muhitda o‘tgan:
«Bolalik davrim juda og‘ir kechgan. Ko‘z o‘ngimda nechta do‘stlarim o‘ldirib ketildi, ko‘plari esa jinoyat ko‘chasiga kirib, noto‘g‘ri yo‘llardan ketdi. Ammo bizning oilamizni mana shunday muhitdan faqat futbol qutqarib qoldi, biz hamisha futbol bilan nafas oldik», — deydi yosh yulduz.
Shuningdek, jamoada ko‘zga tashlanmaydigan, ammo maydon markazida eng og‘ir ishlarni bajaradigan Jefferson Lerma bor. «Kristal Pelas» vakili bo‘lgan ushbu futbolchi Richard Rios bilan birgalikda markazda muvozanatni ushlab turadi. Rios ijodkorlik va hujumkorlik uchun javobgar bo‘lsa, Lermaning vazifasi raqib hujumlarini buzish va bo‘sh hududlarni yopishdan iborat.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Kolumbiya terma jamoasi tajribali va bir-birini ko‘z yumib ham tushunadigan yaxlit mexanizmga o‘xshaydi. Jeyms Rodrigesning aqlli uzatmalari va Luis Diasning tezkor hujumlari ertaga milliy terma jamoamiz himoyachilari uchun eng katta imtihon bo‘lishi aniq. Biroq raqibning barqaror emasligi va oxirgi paytlardagi omadsizliklari Vakillarimizga ulardan ochko tortib olish uchun yaxshi imkoniyat taqdim etadi. Yigitlarimizga tarixiy bahsda omad tilaymiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari haqidagi eksklyuziv ma’lumotlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…