Inter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqda
Italiyaning amaldagi chempioni Inter yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada mustahkamlashda davom etmoqda. Milanliklar Latsio jamoasining tajribali posboni Ivan Provedel transferi boʻyicha yakuniy kelishuvga erishdilar. Ushbu transfer klubning darvozabonlar chizigʻidagi raqobatni oshirish va faxriy Yann Sommer ketganidan soʻng yuzaga kelishi mumkin boʻlgan boʻshliqni toʻldirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyalik taniqli insayder Alfredo Pedulla maʼlumotiga koʻra, ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Dastlab Latsio oʻz darvozaboni uchun 5 million yevro talab qilgan boʻlsa, Inter bu summani 2,5 million yevrogacha tushirishga harakat qildi. Yakunda tomonlar oʻzaro murosaga kelib, transfer qiymatini 3 million yevro etib belgilashdi. Tez orada futbolchi San Siroda tibbiy koʻrikdan oʻtishi va shartnoma imzolashi kutilmoqda.
Yangi murabbiy va oʻzgargan rejalarIvan Provedelning Rimni tark etishiga klubdagi murabbiylar almashinuvi asosiy sabab boʻldi. Uning asosiy himoyachisi boʻlgan Maurizio Sarri jamoadan ketib, Atalanta boshqaruvini qoʻlga olgach, Provedelning holati murakkablashdi. Latsio jamoasining yangi ustozi boʻlishi kutilayotgan Gennaro Gattuso asosiy eʼtiborni yosh darvozabon Christos Mandasga qaratishni rejalashtirgan. Natijada, 32 yoshli tajribali posbon oʻzi uchun yangi chorlov izlashga majbur boʻldi.
Inter bosh murabbiyi Cristian Chivu (maʼlumotlarga koʻra u ham jarayonda faol) jamoada yuqori saviyadagi raqobat boʻlishini istagan. Garchi klub tarkibida Josep Martinez kabi iqtidorlar boʻlsa-da, Provedelning tajribasi A Seriya va Chempionlar ligasi oʻyinlarida asqotishi kutilmoqda. Futbolchining oʻzi ham bolaligidan Inter muxlisi boʻlgani va bu transfer uning faoliyatidagi eng yuqori nuqta ekanini yashirmayapti.
Shartnoma tafsilotlari va kelajakGoal.com nashri xabar berishicha, Ivan Provedel milanliklar bilan uch yillik shartnoma imzolaydi. Kelishuvga koʻra, u yiliga 1,5 million yevro maosh oladi, shuningdek, turli natijalar uchun bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bu shartnoma darvozabonning 2029-yilgacha Italiya futboli elitasida qolishini taʼminlaydi.
Futbolchining agenti Gianni Riva mijozining qarorini quyidagicha izohladi:
- Provedel Inter safiga shunchaki zaxirada oʻtirish uchun kelayotgani yoʻq;
- U oʻz imkoniyatlarini koʻrsatishga va asosiy tarkib uchun kurashishga tayyor;
- Bu transfer uning shaxsiy ambitsiyalari va bolalikdagi orzusining roʻyobga chiqishidir.
…