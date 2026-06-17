Inter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqda

·23·Sport
Inter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqda

Italiyaning amaldagi chempioni Inter yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada mustahkamlashda davom etmoqda. Milanliklar Latsio jamoasining tajribali posboni Ivan Provedel transferi boʻyicha yakuniy kelishuvga erishdilar. Ushbu transfer klubning darvozabonlar chizigʻidagi raqobatni oshirish va faxriy Yann Sommer ketganidan soʻng yuzaga kelishi mumkin boʻlgan boʻshliqni toʻldirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyalik taniqli insayder Alfredo Pedulla maʼlumotiga koʻra, ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Dastlab Latsio oʻz darvozaboni uchun 5 million yevro talab qilgan boʻlsa, Inter bu summani 2,5 million yevrogacha tushirishga harakat qildi. Yakunda tomonlar oʻzaro murosaga kelib, transfer qiymatini 3 million yevro etib belgilashdi. Tez orada futbolchi San Siroda tibbiy koʻrikdan oʻtishi va shartnoma imzolashi kutilmoqda.

Yangi murabbiy va oʻzgargan rejalar

Ivan Provedelning Rimni tark etishiga klubdagi murabbiylar almashinuvi asosiy sabab boʻldi. Uning asosiy himoyachisi boʻlgan Maurizio Sarri jamoadan ketib, Atalanta boshqaruvini qoʻlga olgach, Provedelning holati murakkablashdi. Latsio jamoasining yangi ustozi boʻlishi kutilayotgan Gennaro Gattuso asosiy eʼtiborni yosh darvozabon Christos Mandasga qaratishni rejalashtirgan. Natijada, 32 yoshli tajribali posbon oʻzi uchun yangi chorlov izlashga majbur boʻldi.

Inter bosh murabbiyi Cristian Chivu (maʼlumotlarga koʻra u ham jarayonda faol) jamoada yuqori saviyadagi raqobat boʻlishini istagan. Garchi klub tarkibida Josep Martinez kabi iqtidorlar boʻlsa-da, Provedelning tajribasi A Seriya va Chempionlar ligasi oʻyinlarida asqotishi kutilmoqda. Futbolchining oʻzi ham bolaligidan Inter muxlisi boʻlgani va bu transfer uning faoliyatidagi eng yuqori nuqta ekanini yashirmayapti.

Shartnoma tafsilotlari va kelajak

Goal.com nashri xabar berishicha, Ivan Provedel milanliklar bilan uch yillik shartnoma imzolaydi. Kelishuvga koʻra, u yiliga 1,5 million yevro maosh oladi, shuningdek, turli natijalar uchun bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bu shartnoma darvozabonning 2029-yilgacha Italiya futboli elitasida qolishini taʼminlaydi.

Futbolchining agenti Gianni Riva mijozining qarorini quyidagicha izohladi:

  • Provedel Inter safiga shunchaki zaxirada oʻtirish uchun kelayotgani yoʻq;
  • U oʻz imkoniyatlarini koʻrsatishga va asosiy tarkib uchun kurashishga tayyor;
  • Bu transfer uning shaxsiy ambitsiyalari va bolalikdagi orzusining roʻyobga chiqishidir.
Ushbu transfer Inter uchun moliyaviy jihatdan juda foydali kelishuv hisoblanadi. Kam mablagʻ evaziga A Seriyada oʻzini koʻrsatgan, barqaror va ishonchli darvozabonni qoʻlga kiritish klubning transfer siyosati muvaffaqiyatli ekanidan dalolat beradi.

InterLatsioA SeriyaTransferIvan Provedel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiUch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiBugun, 18:50Dani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaDani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaBugun, 18:30Barselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaBarselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaBugun, 18:19Sebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiSebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiBugun, 18:07O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?Bugun, 17:51Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiLuka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati