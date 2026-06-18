Jahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdi

·0·Sport
Jahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati ilk kunlardanyoq kutilmagan va shov-shuvli natijalarni taqdim etishda davom etmoqda. Musobaqaning «K» guruhi 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Portugaliya va Kongo DR milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv futbol olamida chinakam shov-shuvga aylandi. Futbol afsonasi Krishtianu Ronalduning tarixiy, naq 6-mundialdagi debyut bahsi Yevropa grandining oson g‘alabasi bilan yakunlanishi taxmin qilingan edi, biroq afrikaliklar maydonda haqiqiy iroda namoyish etishdi.

O‘yindan oldin Kongo DR bosh murabbiyi Sebasten Desabr va’da qilgan «syurpriz» amalda o‘z isbotini topdi va uchrashuvda 1:1 hisobidagi jangovar durang natija qayd etildi.

Joau Neveshning tezkor goli va Yoan Vissaning javobi

Uchrashuv yevropaliklarning to‘liq ustunligi ostida boshlandi. Hali bahsning ilk daqiqalari ketayotgan bir paytda, ya’ni 6-daqiqadayoq portugallarning iqtidorli yarim himoyachisi Joau Nevesh raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochgan edi. Bu goldan so‘ng ko‘pchilik Portugaliyaning yirik g‘alabasini kutgandi.

Biroq, birinchi bo‘lim tugashi arafasida afrikaliklar katta kuch bilan oldinga intilishdi. Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda (45+1-daqiqada) Kongo DR terma jamoasining hujumchisi Yoan Vissa portugallar mudofaasidagi xatodan unumli foydalanib, darvozani ishg‘ol qildi va oradagi muvozanatni tikladi. Ikkinchi bo‘limda Krishtianu Ronaldu va uning jamoadoshlari qanchalik harakat qilishmasin, Kongo DR himoyasini yorib o‘ta olishmadi.

Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali ushbu shov-shuvli bahsning yakuniy natijasi, gol mualliflari va jamoalarning maydondagi to‘liq tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

O‘yin natijasi va gollar

Portugaliya milliy termasi

Kongo DR milliy termasi

Navbatdagi tur taqvimi (23 iyun)

Yakuniy hisob: 1:1


Joau Nevesh: 6-daqiqa (1:0)


Yoan Vissa: 45+1-daqiqa (1:1)

• Koshta (D), Kanselu, Araujo, Veyga, Mendesh;


• Vitinya, Joau Nevesh, Pedru Netu;


• Brunu Fernandesh, Bernardu Silva, Krishtianu Ronaldu.

• Mpasi-Nzo (D), Van-Bissaka, Tuanzebe, Kapyuadi;


• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutussami;


• Kayembe, Sedrik Bakambu, Yoan Vissa.

Portugaliya – O‘zbekiston


• Kongo DR – Kolumbiya



Izoh: Terma jamoamiz uchun muhim bahs!

Endigi raqib — O‘zbekiston milliy terma jamoasi!

Ushbu kutilmagan durang natija «K» guruhidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi va guruhdan chiqish uchun kurashni yanada qizdirdi. Portugaliyadek qudratli terma jamoaning ilk turda ochko yo‘qotishi, shubhasiz, guruhdoshimiz Odil Ahmedov aytgan «Portugaliya bilan o‘yin eng osoni bo‘ladi» degan jasur taxminlar bejiz emasligini ko‘rsatmoqda.

Endi guruhning 2-turida Portugaliya milliy terma jamoasi 23 iyun kuni aynan bizning O‘zbekiston milliy terma jamoamizga qarshi maydonga tushadi. Ilk turda qahramonlik ko‘rsatgan Kongo DR esa shu kuni Kolumbiya terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Vakillarimiz uchun Portugaliyaga qarshi kechadigan bahs guruh taqdirini hal qiluvchi eng muhim to‘qnashuvga aylanishi shubhasiz.

Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:

Kongo DR terma jamoasi dunyo yulduzlaridan iborat Portugaliyani to‘xtatib qolish mumkinligini butun dunyoga ko‘rsatdi. Bu natija O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun juda yaxshi imkoniyat va qo‘shimcha motivatsiya bo‘ladi. Ronaldu va uning jamoadoshlari ikkinchi turda bor alamlarini bizdan olishga harakat qilishadi, biroq yigitlarimiz to‘g‘ri taktika tanlashsa, ulardan ochko tortib olish mumkinligi isbotlandi. Portugaliyaga qarshi kechadigan tarixiy bahsda yigitlarimizga ishonamiz!

Jahon chempionatidagi eng sensatsion natijalar, terma jamoamiz ishtirokidagi o‘yinlarning eng qaynoq tafsilotlari va eksklyuziv tahlillarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildiYurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildiKecha, 18:56Uch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiUch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiKecha, 18:50Dani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaDani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaKecha, 18:30Barselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaBarselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaKecha, 18:19Inter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaInter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaKecha, 18:16Sebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiSebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiKecha, 18:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati