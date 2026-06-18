Jahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati ilk kunlardanyoq kutilmagan va shov-shuvli natijalarni taqdim etishda davom etmoqda. Musobaqaning «K» guruhi 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Portugaliya va Kongo DR milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv futbol olamida chinakam shov-shuvga aylandi. Futbol afsonasi Krishtianu Ronalduning tarixiy, naq 6-mundialdagi debyut bahsi Yevropa grandining oson g‘alabasi bilan yakunlanishi taxmin qilingan edi, biroq afrikaliklar maydonda haqiqiy iroda namoyish etishdi.
O‘yindan oldin Kongo DR bosh murabbiyi Sebasten Desabr va’da qilgan «syurpriz» amalda o‘z isbotini topdi va uchrashuvda 1:1 hisobidagi jangovar durang natija qayd etildi.
Joau Neveshning tezkor goli va Yoan Vissaning javobi
Uchrashuv yevropaliklarning to‘liq ustunligi ostida boshlandi. Hali bahsning ilk daqiqalari ketayotgan bir paytda, ya’ni 6-daqiqadayoq portugallarning iqtidorli yarim himoyachisi Joau Nevesh raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochgan edi. Bu goldan so‘ng ko‘pchilik Portugaliyaning yirik g‘alabasini kutgandi.
Biroq, birinchi bo‘lim tugashi arafasida afrikaliklar katta kuch bilan oldinga intilishdi. Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda (45+1-daqiqada) Kongo DR terma jamoasining hujumchisi Yoan Vissa portugallar mudofaasidagi xatodan unumli foydalanib, darvozani ishg‘ol qildi va oradagi muvozanatni tikladi. Ikkinchi bo‘limda Krishtianu Ronaldu va uning jamoadoshlari qanchalik harakat qilishmasin, Kongo DR himoyasini yorib o‘ta olishmadi.
Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali ushbu shov-shuvli bahsning yakuniy natijasi, gol mualliflari va jamoalarning maydondagi to‘liq tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
O‘yin natijasi va gollar
Portugaliya milliy termasi
Kongo DR milliy termasi
Navbatdagi tur taqvimi (23 iyun)
• Yakuniy hisob: 1:1
• Joau Nevesh: 6-daqiqa (1:0)
• Yoan Vissa: 45+1-daqiqa (1:1)
• Koshta (D), Kanselu, Araujo, Veyga, Mendesh;
• Vitinya, Joau Nevesh, Pedru Netu;
• Brunu Fernandesh, Bernardu Silva, Krishtianu Ronaldu.
• Mpasi-Nzo (D), Van-Bissaka, Tuanzebe, Kapyuadi;
• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutussami;
• Kayembe, Sedrik Bakambu, Yoan Vissa.
• Portugaliya – O‘zbekiston
• Kongo DR – Kolumbiya
• Izoh: Terma jamoamiz uchun muhim bahs!
Endigi raqib — O‘zbekiston milliy terma jamoasi!
Ushbu kutilmagan durang natija «K» guruhidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi va guruhdan chiqish uchun kurashni yanada qizdirdi. Portugaliyadek qudratli terma jamoaning ilk turda ochko yo‘qotishi, shubhasiz, guruhdoshimiz Odil Ahmedov aytgan «Portugaliya bilan o‘yin eng osoni bo‘ladi» degan jasur taxminlar bejiz emasligini ko‘rsatmoqda.
Endi guruhning 2-turida Portugaliya milliy terma jamoasi 23 iyun kuni aynan bizning O‘zbekiston milliy terma jamoamizga qarshi maydonga tushadi. Ilk turda qahramonlik ko‘rsatgan Kongo DR esa shu kuni Kolumbiya terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Vakillarimiz uchun Portugaliyaga qarshi kechadigan bahs guruh taqdirini hal qiluvchi eng muhim to‘qnashuvga aylanishi shubhasiz.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Kongo DR terma jamoasi dunyo yulduzlaridan iborat Portugaliyani to‘xtatib qolish mumkinligini butun dunyoga ko‘rsatdi. Bu natija O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun juda yaxshi imkoniyat va qo‘shimcha motivatsiya bo‘ladi. Ronaldu va uning jamoadoshlari ikkinchi turda bor alamlarini bizdan olishga harakat qilishadi, biroq yigitlarimiz to‘g‘ri taktika tanlashsa, ulardan ochko tortib olish mumkinligi isbotlandi. Portugaliyaga qarshi kechadigan tarixiy bahsda yigitlarimizga ishonamiz!
Jahon chempionatidagi eng sensatsion natijalar, terma jamoamiz ishtirokidagi o‘yinlarning eng qaynoq tafsilotlari va eksklyuziv tahlillarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…