O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdi
Boks olamida navbatdagi yirik va nufuzli musobaqa — Jahon kubogi bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Dunyoning eng kuchli charm qo‘lqop ustalari jam bo‘lgan ushbu nufuzli turnirda O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari ham o‘zlarining ilk janglarini o‘tkazishdi. Ringda kechgan shiddatli va murosasiz to‘qnashuvlar mahalliy boks ishqibozlariga bir olam hayajon va quvonch bag‘ishladi.
O‘zbekiston boks federatsiyasi axborot xizmati xabar berishicha, bugungi kun dasturidan o‘rin olgan bahslarda vakillarimiz aksariyat hollarda mazmunli g‘alabalarni qo‘lga kiritib, keyingi bosqich masalasini ijobiy hal etishdi.
Sitora Turdibekova va Abdumalik Halokovdan ishonchli start
Musobaqaning bugungi kun kundalik bellashuvlarini ayollar o‘rtasidagi bahslarda -60 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan mahoratli vakilamiz Sitora Turdibekova ochib berdi. Yaponiyalik kuchli raqib Ayaka Taguchiga qarshi ringga ko‘tarilgan hamyurtimiz uchrashuvni yuqori notada boshladi. Har ikki sportchining bor kuchini ishga solib harakat qilgani bois juda qiziqarli va shiddatli kechgan to‘qnashuv yakunida Turdibekova hakamlarning 3:2 hisobidagi qarori bilan zafar quchdi va keyingi raundga yo‘l oldi.
Erkaklar o‘rtasidagi bahslarda esa -60 kg vaznda yurtimizning asosiy umidlaridan biri, tajribali Abdumalik Halokov dastlabki dovondan osonlik bilan o‘tdi. Ringda Venesuela vakili Vilson Solorzanoga qarshi ro‘baro‘ kelgan Halokov kutilganidek, birinchi soniyalardan raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Uch bo‘lim davomida yaqqol ustunlik qilgan Abdumalik haqli ravishda 5:0 hisobidagi mutlaq g‘alabani rasmiylashtirdi.
Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali Jahon kubogining bugungi kun dasturida ishtirok etgan o‘zbek bokschilarining qayd etgan natijalari va raqiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Vakilimiz va vazn toifasi
Raqib sportchi va mamlakat
Jang yakunidagi hisob
Navbatdagi bosqich maqomi
• Sitora Turdibekova (-60 kg)
• Ayaka Taguchi (Yaponiya )
• 3 : 2 (G‘alaba)
• Muvaffaqiyatli o‘tdi / Pley-off
• Abdumalik Halokov (-60 kg)
• Vilson Solorzano (Venesuela )
• 5 : 0 (Yaqqol g‘alaba)
• Muvaffaqiyatli o‘tdi / Pley-off
• Shavkatjon Boltayev (-70 kg)
• Joonsu Kim (Janubiy Koreya )
• 3 : 2 (G‘alaba)
• Muvaffaqiyatli o‘tdi / Pley-off
• Javohir Ummataliyev (-80 kg)
• Sabirjan Akkalikov (Qozog‘iston )
• 3 : 2 (Qiyin g‘alaba)
• Muvaffaqiyatli o‘tdi / Pley-off
• Samandar Olimov (-55 kg)
• Amin Mammadzada (Ozarbayjon )
• 1 : 4 (Mag‘lubiyat)
• Musobaqani tark etdi
Prinsipial derbidagi g‘alaba va kutilmagan mag‘lubiyat
Bugungi kunning eng hayajonli va markaziy janglaridan biri -80 kg vazn toifasida kuzatildi. Qur’a tasodifiga ko‘ra, hamyurtimiz Javohir Ummataliyev ilk bosqichdayoq musobaqaning favoritlaridan biri, qozog‘istonlik nomdor bokschi Sabirjan Akkalikovga qarshi ringga chiqdi. Ikki qo‘shni davlat vakillari o‘rtasidagi bahs haqiqiy jang maydoniga aylandi. Iroda va matonat namoyish etgan Javohir juda shiddatli kechgan qarama-qarshilikda raqibini 3:2 hisobida taslim etib, turnirning bosh sensatsiyalaridan birini qayd etdi.
Shuningdek, -70 kg vaznda Jahon kubogidagi debyut jangini o‘tkazgan Shavkatjon Boltayev ham koreyalik Joonsu Kim bilan kechgan keskin kurashda hakamlarning 3:2 hisobidagi qarori bilan muhim g‘alabani naqd qildi.
Afsuski, bugungi kun terma jamoamiz uchun butkul yo‘qotishlarsiz o‘tmadi. -55 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan yosh va umidli bokschimiz Samandar Olimov ozarbayjonlik tajribali Amin Mammadzadaga qarshi bahsda o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyish eta olmadi va 1:4 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqadagi ishtirokini erta yakunlashga majbur bo‘ldi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:
Ilk kungi bahslar o‘zbek boks maktabining dunyoda hamon yetakchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Ayniqsa, Ummataliyevning Qozog‘iston vakili ustidan qozongan zafari va Halokovning chiroyli g‘alabasi qolgan sportchilarimizga katta motivatsiya bag‘ishlaydi. Vakillarimizga navbatdagi bosqichlarda ham faqat va faqat oltin medallar sari yurishni davom ettirishlarini tilab qolamiz!
Jahon kubogining eng qaynoq natijalari, o‘zbek bokschilarining ringdagi har bir chiqishi va eksklyuziv tahlillarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…