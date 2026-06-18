O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdi

·30·Sport
O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdi

Boks olamida navbatdagi yirik va nufuzli musobaqa — Jahon kubogi bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Dunyoning eng kuchli charm qo‘lqop ustalari jam bo‘lgan ushbu nufuzli turnirda O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari ham o‘zlarining ilk janglarini o‘tkazishdi. Ringda kechgan shiddatli va murosasiz to‘qnashuvlar mahalliy boks ishqibozlariga bir olam hayajon va quvonch bag‘ishladi.

O‘zbekiston boks federatsiyasi axborot xizmati xabar berishicha, bugungi kun dasturidan o‘rin olgan bahslarda vakillarimiz aksariyat hollarda mazmunli g‘alabalarni qo‘lga kiritib, keyingi bosqich masalasini ijobiy hal etishdi.

Sitora Turdibekova va Abdumalik Halokovdan ishonchli start

Musobaqaning bugungi kun kundalik bellashuvlarini ayollar o‘rtasidagi bahslarda -60 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan mahoratli vakilamiz Sitora Turdibekova ochib berdi. Yaponiyalik kuchli raqib Ayaka Taguchiga qarshi ringga ko‘tarilgan hamyurtimiz uchrashuvni yuqori notada boshladi. Har ikki sportchining bor kuchini ishga solib harakat qilgani bois juda qiziqarli va shiddatli kechgan to‘qnashuv yakunida Turdibekova hakamlarning 3:2 hisobidagi qarori bilan zafar quchdi va keyingi raundga yo‘l oldi.

Erkaklar o‘rtasidagi bahslarda esa -60 kg vaznda yurtimizning asosiy umidlaridan biri, tajribali Abdumalik Halokov dastlabki dovondan osonlik bilan o‘tdi. Ringda Venesuela vakili Vilson Solorzanoga qarshi ro‘baro‘ kelgan Halokov kutilganidek, birinchi soniyalardan raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Uch bo‘lim davomida yaqqol ustunlik qilgan Abdumalik haqli ravishda 5:0 hisobidagi mutlaq g‘alabani rasmiylashtirdi.

Quyidagi maxsus sport tahlili jadvali orqali Jahon kubogining bugungi kun dasturida ishtirok etgan o‘zbek bokschilarining qayd etgan natijalari va raqiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Vakilimiz va vazn toifasi

Raqib sportchi va mamlakat

Jang yakunidagi hisob

Navbatdagi bosqich maqomi

Sitora Turdibekova (-60 kg)

• Ayaka Taguchi (Yaponiya )

3 : 2 (G‘alaba)

• Muvaffaqiyatli o‘tdi / Pley-off

Abdumalik Halokov (-60 kg)

• Vilson Solorzano (Venesuela )

5 : 0 (Yaqqol g‘alaba)

• Muvaffaqiyatli o‘tdi / Pley-off

Shavkatjon Boltayev (-70 kg)

• Joonsu Kim (Janubiy Koreya )

3 : 2 (G‘alaba)

• Muvaffaqiyatli o‘tdi / Pley-off

Javohir Ummataliyev (-80 kg)

• Sabirjan Akkalikov (Qozog‘iston )

3 : 2 (Qiyin g‘alaba)

• Muvaffaqiyatli o‘tdi / Pley-off

Samandar Olimov (-55 kg)

• Amin Mammadzada (Ozarbayjon )

1 : 4 (Mag‘lubiyat)

• Musobaqani tark etdi

Prinsipial derbidagi g‘alaba va kutilmagan mag‘lubiyat

Bugungi kunning eng hayajonli va markaziy janglaridan biri -80 kg vazn toifasida kuzatildi. Qur’a tasodifiga ko‘ra, hamyurtimiz Javohir Ummataliyev ilk bosqichdayoq musobaqaning favoritlaridan biri, qozog‘istonlik nomdor bokschi Sabirjan Akkalikovga qarshi ringga chiqdi. Ikki qo‘shni davlat vakillari o‘rtasidagi bahs haqiqiy jang maydoniga aylandi. Iroda va matonat namoyish etgan Javohir juda shiddatli kechgan qarama-qarshilikda raqibini 3:2 hisobida taslim etib, turnirning bosh sensatsiyalaridan birini qayd etdi.

Shuningdek, -70 kg vaznda Jahon kubogidagi debyut jangini o‘tkazgan Shavkatjon Boltayev ham koreyalik Joonsu Kim bilan kechgan keskin kurashda hakamlarning 3:2 hisobidagi qarori bilan muhim g‘alabani naqd qildi.

Afsuski, bugungi kun terma jamoamiz uchun butkul yo‘qotishlarsiz o‘tmadi. -55 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan yosh va umidli bokschimiz Samandar Olimov ozarbayjonlik tajribali Amin Mammadzadaga qarshi bahsda o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyish eta olmadi va 1:4 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqadagi ishtirokini erta yakunlashga majbur bo‘ldi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:

Ilk kungi bahslar o‘zbek boks maktabining dunyoda hamon yetakchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Ayniqsa, Ummataliyevning Qozog‘iston vakili ustidan qozongan zafari va Halokovning chiroyli g‘alabasi qolgan sportchilarimizga katta motivatsiya bag‘ishlaydi. Vakillarimizga navbatdagi bosqichlarda ham faqat va faqat oltin medallar sari yurishni davom ettirishlarini tilab qolamiz!

Jahon kubogining eng qaynoq natijalari, o‘zbek bokschilarining ringdagi har bir chiqishi va eksklyuziv tahlillarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonSitora TurdibekovaAbdumalik HalokovYaponiyaVenesuela
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiBugun, 20:20Tomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaTomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaBugun, 19:52AQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiAQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiBugun, 19:33Jahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiJahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiBugun, 19:14Jahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiJahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiBugun, 19:03Yurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildiYurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi