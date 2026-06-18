Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdi
Portugaliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining ilk turida Kongo DRga qarshi oʻyindan soʻng oʻz noroziligini yashirib oʻtirmadi. Xyustonda boʻlib oʻtgan bahs kutilmaganda 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangach, 41 yoshli sardor jamoadoshlaridan farqli oʻlaroq, muxlislar bilan xayrlashmasdan kiyinish xonasiga yoʻl oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv Portugaliya uchun juda muvaffaqiyatli boshlangan edi. Roberto Martinez shogirdlari oʻyin debyutidayoq Joao Nevesning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olishdi. Biroq, Yoane Wissa tomonidan kiritilgan javob goli portugaliyaliklarning rejalarini chippakka chiqardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, final hushtagi chalinganidan soʻng Cristiano Ronaldo maydonda bir daqiqa ham qolishni istamagan.
Sardorning noroziligi va jamoaviy ruhPortugaliya terma jamoasining boshqa aʼzolari oʻyindan soʻng stadionni toʻldirib turgan minglab muxlislarga minnatdorchilik bildirish uchun maydonda qolishdi. Futbolchilar Xyustondagi arenani qizil-yashil rangga boʻyagan ishqibozlar qarshisida hurmat bajo keltirishayotgan bir paytda, Ronaldo boshini eggancha tunnel tomon yoʻl oldi. U yoʻl-yoʻlakay raqib murabbiylar shtabi vakili bilan qoʻl berib koʻrishgan boʻlsa-da, anʼanaviy minnatdorchilik aylanmasida ishtirok etmadi.
Ushbu holat Ronaldoning nafaqat natijadan, balki oʻz oʻyinidan ham qoniqmagani bilan izohlanmoqda. Bahs davomida hujumchi bir nechta qulay imkoniyatlarni qoʻldan boy berdi. 2006-yildan buyon oltinchi bor Jahon chempionatida ishtirok etayotgan yulduz uchun bu turnir oʻziga xos ahamiyatga ega. Hozirgacha u JCh doirasida 23 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta gol va 2 ta assist muallifiga aylangan.
Keyingi raqib — OʻzbekistonPortugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez turnir oldidan bergan intervyusida guruhdagi har bir ochko muhimligini taʼkidlagan edi. "Agar durang oʻynasak — bu falokat, yutqazsak — dunyoning oxiri", degan edi mutaxassis. Oʻyindan soʻng esa u bosiqlik bilan vaziyatni tahlil qilish kerakligini va bu Jahon chempionatining bir qismi ekanini qayd etdi.
Endilikda Portugaliya terma jamoasi bor eʼtiborini keyingi turga qaratishga majbur. Guruhdagi vaziyatni oʻnglash uchun ular navbatdagi bahsda Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Guruh bosqichining yakuniy uchrashuvi esa Kolumbiyaga qarshi boʻlib oʻtadi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun Ronaldoning ushbu holati va jamoasining ochko yoʻqotishi keyingi oʻyin oldidan qoʻshimcha intriga taqdim etmoqda.
…