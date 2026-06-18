Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdi

·48·Sport
Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdi

Portugaliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining ilk turida Kongo DRga qarshi oʻyindan soʻng oʻz noroziligini yashirib oʻtirmadi. Xyustonda boʻlib oʻtgan bahs kutilmaganda 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangach, 41 yoshli sardor jamoadoshlaridan farqli oʻlaroq, muxlislar bilan xayrlashmasdan kiyinish xonasiga yoʻl oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv Portugaliya uchun juda muvaffaqiyatli boshlangan edi. Roberto Martinez shogirdlari oʻyin debyutidayoq Joao Nevesning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olishdi. Biroq, Yoane Wissa tomonidan kiritilgan javob goli portugaliyaliklarning rejalarini chippakka chiqardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, final hushtagi chalinganidan soʻng Cristiano Ronaldo maydonda bir daqiqa ham qolishni istamagan.

Sardorning noroziligi va jamoaviy ruh

Portugaliya terma jamoasining boshqa aʼzolari oʻyindan soʻng stadionni toʻldirib turgan minglab muxlislarga minnatdorchilik bildirish uchun maydonda qolishdi. Futbolchilar Xyustondagi arenani qizil-yashil rangga boʻyagan ishqibozlar qarshisida hurmat bajo keltirishayotgan bir paytda, Ronaldo boshini eggancha tunnel tomon yoʻl oldi. U yoʻl-yoʻlakay raqib murabbiylar shtabi vakili bilan qoʻl berib koʻrishgan boʻlsa-da, anʼanaviy minnatdorchilik aylanmasida ishtirok etmadi.

Ushbu holat Ronaldoning nafaqat natijadan, balki oʻz oʻyinidan ham qoniqmagani bilan izohlanmoqda. Bahs davomida hujumchi bir nechta qulay imkoniyatlarni qoʻldan boy berdi. 2006-yildan buyon oltinchi bor Jahon chempionatida ishtirok etayotgan yulduz uchun bu turnir oʻziga xos ahamiyatga ega. Hozirgacha u JCh doirasida 23 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta gol va 2 ta assist muallifiga aylangan.

Keyingi raqib — Oʻzbekiston

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez turnir oldidan bergan intervyusida guruhdagi har bir ochko muhimligini taʼkidlagan edi. "Agar durang oʻynasak — bu falokat, yutqazsak — dunyoning oxiri", degan edi mutaxassis. Oʻyindan soʻng esa u bosiqlik bilan vaziyatni tahlil qilish kerakligini va bu Jahon chempionatining bir qismi ekanini qayd etdi.

Endilikda Portugaliya terma jamoasi bor eʼtiborini keyingi turga qaratishga majbur. Guruhdagi vaziyatni oʻnglash uchun ular navbatdagi bahsda Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Guruh bosqichining yakuniy uchrashuvi esa Kolumbiyaga qarshi boʻlib oʻtadi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun Ronaldoning ushbu holati va jamoasining ochko yoʻqotishi keyingi oʻyin oldidan qoʻshimcha intriga taqdim etmoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJCh-2026FutbolOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiTyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiBugun, 21:54Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 21:35Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiRonaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiBugun, 21:15Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaHarry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaBugun, 21:12Ruben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiRuben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiBugun, 20:33Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Bugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi