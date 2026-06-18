Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladi

·0·Sport
Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladi

Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri Tyerri Anri Portugaliya terma jamoasining JCh-2026 saralash bosqichi doirasida Kongo DRga qarshi oʻyinidan soʻng Krishtianu Ronalduni keskin tanqid ostiga oldi. Xyustondagi "NRG Stadium"da kechgan va 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahs portugaliyaliklar uchun kutilmagan ochko yoʻqotishiga aylandi. Anrining fikricha, jamoaning gʻalaba qozona olmaganiga aynan Ronalduning maydondagi notoʻgʻri harakatlari sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Tyerri Anri Fox News telekanalidagi tahliliy koʻrsatuvda Krishtianu Ronalduning jamoaviy oʻyindan koʻra shaxsiy rekordlariga koʻproq eʼtibor qaratayotganini taʼkidlagan. 41 yoshli hujumchi ushbu uchrashuvda maydonga tushib, jahon chempionatlari tarixidagi eng yoshi katta maydon oʻyinchisiga aylangan boʻlsa-da, uning samaradorligi mutaxassislarda katta shubha uygʻotmoqda.

Taktik xato va shaxsiy manfaat

Anri oʻyinning ikkinchi boʻlimidagi aniq bir vaziyatni misol qilib keltirdi. Unda Joao Cancelo toʻp bilan harakatlanayotgan vaqtda Ronaldu boʻsh hudud ochish oʻrniga, Bruno Fernandesning yoʻliga chiqib qolgan. "Eng muhim narsa shuki, jamoa gol urishi kerak, siz emas. Ronaldu gol urishni juda xohlagani uchun Bruno Fernandesga yetkazib berilishi kerak boʻlgan pas yoʻlini yopib qoʻydi. Agar u himoyachini oʻzi bilan ergashtirib, jarima maydonchasi ichkarisiga qarab yugurganida, Bruno boʻsh qolgan darvozani osonlikcha ishgʻol qilgan boʻlardi", — deydi fransiyalik sobiq yulduz.

Tahlillarga koʻra, Krishtianu Ronalduning maydondagi intuitsiyasi bu safar unga pand bergan. U toʻpni oʻzi qabul qilib olishga intilishi natijasida hujumning mantiqiy yakuniga xalaqit bergan. Anri bu holatni tushuntirar ekan, himoyachilar uchun bunday vaziyatda harakat qilish ancha osonlashganini va Portugaliya hujumining keskinligi yoʻqolganini qoʻshimcha qildi.

Statistik maʼlumotlar ham Anrining tanqidini tasdiqlamoqda. Ronaldu butun oʻyin davomida raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba bera olmadi. Bu uning uzoq yillik xalqaro faoliyatidagi eng yomon koʻrsatkichlardan biri sifatida qayd etildi. Oltinchi bor jahon chempionatida ishtirok etib, rekord oʻrnatishni koʻzlayotgan hujumchining asabiylashayotgani maydonda ham yaqqol koʻzga tashlangan.

Jamoadoshlar orasidagi tushunmovchilik

Oʻyin davomida nafaqat ekspertlar, balki maydondagi futbolchilar ham Ronalduning harakatlaridan norozi boʻlgani sezilgan. Xususan, Bruno Fernandesning bir necha bor norozi ohangda qoʻllarini siltagani va jamoadoshidan boʻsh hudud yaratishni soʻragani kameralar obyektiviga tushib qolgan. Anrining soʻzlariga koʻra, jamoaning ikki yetakchisi oʻrtasidagi bu kabi kelishmovchiliklar Portugaliyaning umumiy oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Portugaliya terma jamoasi uchun JCh-2026 saralash bosqichining starti kutilganidek kechmadi. Kongo DR kabi autsayder hisoblangan jamoa bilan durang oʻynalishi, bosh murabbiy va yetakchi futbolchilar zimmasiga katta bosim yuklamoqda. Keyingi bahslarda Krishtianu Ronalduning asosiy tarkibdagi oʻrni va uning jamoaviy taktikaga qanchalik moslashishi asosiy muhokama mavzusi boʻlib qolishi shubhasiz.

Krishtianu RonalduPortugaliyaTyerri AnriFutbolJCh-2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 21:35Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiRonaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiBugun, 21:15Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaHarry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaBugun, 21:12Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiCristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiBugun, 20:53Ruben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiRuben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchiBugun, 20:33Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Bugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi