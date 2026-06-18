Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladi
Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri Tyerri Anri Portugaliya terma jamoasining JCh-2026 saralash bosqichi doirasida Kongo DRga qarshi oʻyinidan soʻng Krishtianu Ronalduni keskin tanqid ostiga oldi. Xyustondagi "NRG Stadium"da kechgan va 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahs portugaliyaliklar uchun kutilmagan ochko yoʻqotishiga aylandi. Anrining fikricha, jamoaning gʻalaba qozona olmaganiga aynan Ronalduning maydondagi notoʻgʻri harakatlari sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Tyerri Anri Fox News telekanalidagi tahliliy koʻrsatuvda Krishtianu Ronalduning jamoaviy oʻyindan koʻra shaxsiy rekordlariga koʻproq eʼtibor qaratayotganini taʼkidlagan. 41 yoshli hujumchi ushbu uchrashuvda maydonga tushib, jahon chempionatlari tarixidagi eng yoshi katta maydon oʻyinchisiga aylangan boʻlsa-da, uning samaradorligi mutaxassislarda katta shubha uygʻotmoqda.
Taktik xato va shaxsiy manfaatAnri oʻyinning ikkinchi boʻlimidagi aniq bir vaziyatni misol qilib keltirdi. Unda Joao Cancelo toʻp bilan harakatlanayotgan vaqtda Ronaldu boʻsh hudud ochish oʻrniga, Bruno Fernandesning yoʻliga chiqib qolgan. "Eng muhim narsa shuki, jamoa gol urishi kerak, siz emas. Ronaldu gol urishni juda xohlagani uchun Bruno Fernandesga yetkazib berilishi kerak boʻlgan pas yoʻlini yopib qoʻydi. Agar u himoyachini oʻzi bilan ergashtirib, jarima maydonchasi ichkarisiga qarab yugurganida, Bruno boʻsh qolgan darvozani osonlikcha ishgʻol qilgan boʻlardi", — deydi fransiyalik sobiq yulduz.
Tahlillarga koʻra, Krishtianu Ronalduning maydondagi intuitsiyasi bu safar unga pand bergan. U toʻpni oʻzi qabul qilib olishga intilishi natijasida hujumning mantiqiy yakuniga xalaqit bergan. Anri bu holatni tushuntirar ekan, himoyachilar uchun bunday vaziyatda harakat qilish ancha osonlashganini va Portugaliya hujumining keskinligi yoʻqolganini qoʻshimcha qildi.
Statistik maʼlumotlar ham Anrining tanqidini tasdiqlamoqda. Ronaldu butun oʻyin davomida raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba bera olmadi. Bu uning uzoq yillik xalqaro faoliyatidagi eng yomon koʻrsatkichlardan biri sifatida qayd etildi. Oltinchi bor jahon chempionatida ishtirok etib, rekord oʻrnatishni koʻzlayotgan hujumchining asabiylashayotgani maydonda ham yaqqol koʻzga tashlangan.
Jamoadoshlar orasidagi tushunmovchilikOʻyin davomida nafaqat ekspertlar, balki maydondagi futbolchilar ham Ronalduning harakatlaridan norozi boʻlgani sezilgan. Xususan, Bruno Fernandesning bir necha bor norozi ohangda qoʻllarini siltagani va jamoadoshidan boʻsh hudud yaratishni soʻragani kameralar obyektiviga tushib qolgan. Anrining soʻzlariga koʻra, jamoaning ikki yetakchisi oʻrtasidagi bu kabi kelishmovchiliklar Portugaliyaning umumiy oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Portugaliya terma jamoasi uchun JCh-2026 saralash bosqichining starti kutilganidek kechmadi. Kongo DR kabi autsayder hisoblangan jamoa bilan durang oʻynalishi, bosh murabbiy va yetakchi futbolchilar zimmasiga katta bosim yuklamoqda. Keyingi bahslarda Krishtianu Ronalduning asosiy tarkibdagi oʻrni va uning jamoaviy taktikaga qanchalik moslashishi asosiy muhokama mavzusi boʻlib qolishi shubhasiz.
…