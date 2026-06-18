Luis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati ilk turdayoq bir-biridan yorqin rekordlar va unutilmas tarixiy lahzalarni taqdim etmoqda. Musobaqaning «K» guruhi 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Kolumbiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (3:1) nafaqat hamyurtlarimizning tarixiy debyuti, balki jahon futboli yulduzlarining fenomenal ko‘rsatkichlari bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. Bahsning shubhasiz eng yorqin qahramoniga aylangan Kolumbiya terma jamoasi yetakchisi Luis Dias maydonda haqiqiy shou namoyish etdi.
Germaniyaning mashhur «Bavariya» klubi sharafini sharaf bilan himoya qilayotgan ushbu mahoratli yarim himoyachi «oq bo‘rilar»ga qarshi kechgan o‘yinda o‘z terma jamoasining g‘alabasini yaqqol ta’minlab berdi.
Ham gol, ham golli uzatma: 60 yillik rekord taslim etildi
Uchrashuv davomida o‘zining yuqori klassi, tezkor reydlari va zargarona paslari bilan ajralib turgan Luis Dias bo‘lajak Mundialdagi ilk qadamini juda sermahsul boshladi. Bahsning 40-daqiqasida aynan uning chaqqon harakatlari va aniq uzatmasidan so‘ng kolumbiyaliklar hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi. Ikkinchi bo‘limda vakillarimiz muvozanatni tiklagan bir paytda esa Dias yana sahnaga chiqdi. O‘yinning 65-daqiqasida u yurtimiz himoyachilarini ortda qoldirib, O‘zbekiston darvozasini aniq nishonga oldi va jamoasini yana hisobda oldinga olib chiqdi — 2:1.
Shu tariqa, Luis Dias Jahon chempionatlari tarixida Kolumbiya terma jamoasi libosidagi debyut uchrashuvining o‘zidayoq ham gol urgan, ham golli uzatmani amalga oshirgan tarixdagi ilk futbolchi sifatida yilnomalarga muhrlandi. Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Mundiallarda bunday statistik ko‘rsatkichlar naq 1966 yildan buyon rasmiy ravishda yuritib kelinadi va shu kungacha hech bir kolumbiyalik afsonaga debyut o‘yinida bunday natija qayd etish nasib qilmagan edi.
Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali «Bavariya» klubi yulduzi Luis Diasning Kolumbiya milliy terma jamoasidagi umumiy va tarixiy statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqadagi tarixiy maqomi
O‘zbekiston bilan o‘yindagi hissasi
Terma jamoadagi umumiy statistikasi
Joriy faoliyat yuritayotgan klubi
• Kolumbiya tarixidagi mutlaq rekordchi!
• 1966 yildan beri ilk bor qayd etilgan natija.
• 40-daqiqa: Assist (Golli pas)
• 65-daqiqa: Chiroyli gol muallifi
• Natija: O‘yin taqdirini hal qildi.
• Jami uchrashuv: 75 ta bahs
• Umumiy gollar soni: 23 ta gol
• Izoh: Bu uning JCHdagi ilk uchrashuvi edi!
• Klub: «Bavariya» (Myunxen, Germaniya)
• Maqomi: Klub va terma jamoaning bosh yulduzi.
To‘purarning uzoq kutilgan Mundialdagi debyuti
Umuman olganda, 29 yoshli futbolchi shu kunga qadar milliy terma jamoasi safida jami 75 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 23 ta gol kiritishga ulgurgan edi. Biroq, faoliyati davomida dunyo grandlari mudofaasini vayron qilgan Myunxen klubining bugungi yetakchisiga shu kunga qadar Jahon chempionatlarining final bosqichida to‘p surish baxti nasib etmagandi. 2026 yilgi Mundialning ilk o‘yini esa u uchun nafaqat uzoq kutilgan debyut, balki haqiqiy triumf sifatida boshlandi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Luis Diasning maydondagi bunday kosmik darajadagi o‘yini va sovuqqonligi Kolumbiyaning ushbu turnirda juda uzoqqa borishidan dalolat beradi. Afsuski, uning bu tarixiy rekordi aynan bizning terma jamoamiz bilan o‘yinda sodir bo‘ldi. Biroq, yigitlarimiz dunyo darajasidagi mana shunday «gol mashinalari»ga qarshi qanday o‘ynash kerakligi bo‘yicha katta tajriba to‘plashdi. Keyingi turlarda Portugaliya va Kongo DR jamoalariga qarshi bahslarda vakillarimizdan xuddi shunday shijoat kutib qolamiz!
Jahon chempionatining eng shov-shuvli rekordlari, yulduz futbolchilarning eksklyuziv statistikasi va «K» guruhidagi barcha qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…