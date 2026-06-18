Luis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladi

·0·Sport
Luis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati ilk turdayoq bir-biridan yorqin rekordlar va unutilmas tarixiy lahzalarni taqdim etmoqda. Musobaqaning «K» guruhi 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Kolumbiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (3:1) nafaqat hamyurtlarimizning tarixiy debyuti, balki jahon futboli yulduzlarining fenomenal ko‘rsatkichlari bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. Bahsning shubhasiz eng yorqin qahramoniga aylangan Kolumbiya terma jamoasi yetakchisi Luis Dias maydonda haqiqiy shou namoyish etdi.

Germaniyaning mashhur «Bavariya» klubi sharafini sharaf bilan himoya qilayotgan ushbu mahoratli yarim himoyachi «oq bo‘rilar»ga qarshi kechgan o‘yinda o‘z terma jamoasining g‘alabasini yaqqol ta’minlab berdi.

Ham gol, ham golli uzatma: 60 yillik rekord taslim etildi

Uchrashuv davomida o‘zining yuqori klassi, tezkor reydlari va zargarona paslari bilan ajralib turgan Luis Dias bo‘lajak Mundialdagi ilk qadamini juda sermahsul boshladi. Bahsning 40-daqiqasida aynan uning chaqqon harakatlari va aniq uzatmasidan so‘ng kolumbiyaliklar hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi. Ikkinchi bo‘limda vakillarimiz muvozanatni tiklagan bir paytda esa Dias yana sahnaga chiqdi. O‘yinning 65-daqiqasida u yurtimiz himoyachilarini ortda qoldirib, O‘zbekiston darvozasini aniq nishonga oldi va jamoasini yana hisobda oldinga olib chiqdi — 2:1.

Shu tariqa, Luis Dias Jahon chempionatlari tarixida Kolumbiya terma jamoasi libosidagi debyut uchrashuvining o‘zidayoq ham gol urgan, ham golli uzatmani amalga oshirgan tarixdagi ilk futbolchi sifatida yilnomalarga muhrlandi. Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Mundiallarda bunday statistik ko‘rsatkichlar naq 1966 yildan buyon rasmiy ravishda yuritib kelinadi va shu kungacha hech bir kolumbiyalik afsonaga debyut o‘yinida bunday natija qayd etish nasib qilmagan edi.

Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali «Bavariya» klubi yulduzi Luis Diasning Kolumbiya milliy terma jamoasidagi umumiy va tarixiy statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqadagi tarixiy maqomi

O‘zbekiston bilan o‘yindagi hissasi

Terma jamoadagi umumiy statistikasi

Joriy faoliyat yuritayotgan klubi

• Kolumbiya tarixidagi mutlaq rekordchi!


• 1966 yildan beri ilk bor qayd etilgan natija.

40-daqiqa: Assist (Golli pas)


65-daqiqa: Chiroyli gol muallifi


Natija: O‘yin taqdirini hal qildi.

Jami uchrashuv: 75 ta bahs


Umumiy gollar soni: 23 ta gol


Izoh: Bu uning JCHdagi ilk uchrashuvi edi!

Klub: «Bavariya» (Myunxen, Germaniya)


Maqomi: Klub va terma jamoaning bosh yulduzi.

To‘purarning uzoq kutilgan Mundialdagi debyuti

Umuman olganda, 29 yoshli futbolchi shu kunga qadar milliy terma jamoasi safida jami 75 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 23 ta gol kiritishga ulgurgan edi. Biroq, faoliyati davomida dunyo grandlari mudofaasini vayron qilgan Myunxen klubining bugungi yetakchisiga shu kunga qadar Jahon chempionatlarining final bosqichida to‘p surish baxti nasib etmagandi. 2026 yilgi Mundialning ilk o‘yini esa u uchun nafaqat uzoq kutilgan debyut, balki haqiqiy triumf sifatida boshlandi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Luis Diasning maydondagi bunday kosmik darajadagi o‘yini va sovuqqonligi Kolumbiyaning ushbu turnirda juda uzoqqa borishidan dalolat beradi. Afsuski, uning bu tarixiy rekordi aynan bizning terma jamoamiz bilan o‘yinda sodir bo‘ldi. Biroq, yigitlarimiz dunyo darajasidagi mana shunday «gol mashinalari»ga qarshi qanday o‘ynash kerakligi bo‘yicha katta tajriba to‘plashdi. Keyingi turlarda Portugaliya va Kongo DR jamoalariga qarshi bahslarda vakillarimizdan xuddi shunday shijoat kutib qolamiz!

Jahon chempionatining eng shov-shuvli rekordlari, yulduz futbolchilarning eksklyuziv statistikasi va «K» guruhidagi barcha qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida mag‘lub bo‘ldiBugun, 04:06«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdiBugun, 03:54Harri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildiHarri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 02:53Gana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiGana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiBugun, 02:37Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiCristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiBugun, 22:16JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiJCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiBugun, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi