Xorij nashrlari O‘zbekiston mag‘lub bo‘lishiga sababchi kolumbiyaliklarni aytdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Ma’lumki, «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan tarixiy to‘qnashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Amerikaning kuchli vakili Kolumbiyaga qarshi mardonavor maydonga tushdi. Garchi «oq bo‘rilar» debyut bahsida mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da (1:3), Fabio Kannavaro shogirdlari o‘yin sifati va namoyish etilgan shijoat borasida guruh favoriti hisoblangan raqibdan aslo qolishmadi. Ayniqsa, yosh yulduzimiz Abbosbek Fayzullayev tomonidan kiritilgan Jahon chempionatlari tarixidagi ilk golimiz butun dunyo futbol jamoatchiligining alohida e’tirofiga sabab bo‘ldi.
Shunga qaramay, birinchi tur bahsi vakillarimiz uchun ochkosiz yakunlandi. Xo‘sh, maydonda o‘zbekistonliklarga qarshi mazkur noxush natijani raqib tarkibidagi aynan qaysi futbolchilar yaratdi? Bugun xorijning yetakchi sport nashrlari Nestor Lorenso shogirdlarining mazkur uchrashuvdagi harakatlariga 10 ballik tizim asosida o‘zining subyektiv baholarini e’lon qildi.
Quyidagi rasmiy sport reytingi jadvali orqali O‘zbekiston terma jamoasiga qarshi bahsda Kolumbiya termasi tarkibida eng yuqori baholangan to‘rt nafar bosh qahramon va ularning statistik ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi
Qo‘yilgan baho (10)
O‘yindagi asosiy hissasi va bajargan ishi
Ekspertlarning qisqacha sharhi
• Luis Dias
9,0 ball
• 1 ta gol va 1 ta zargarona golli uzatma (assist).
• Raqib maydonchasida 3 marta to‘pni qaytarib oldi.
• Uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi.
• «Bavariya» yulduzi vakillarimiz uchun haqiqiy sinov bo‘ldi.
• Daniel Munos
8,0 ball
• Uchrashuvda hisobni ochgan chiroyli gol muallifi.
• 3 ta to‘pni to‘sdi, 4 ta yakkakurashning 3 tasida g‘olib chiqdi.
• O‘ng qanot himoyachisi o‘z yo‘lagini to‘liq nazorat qildi.
• Mudofaa va hujumda katta hajmdagi ishni bajardi.
• Gustavo Puerta
7,5 ball
• Maydonda 80 daqiqa harakat qildi.
• Markazda Shukurovdan to‘pni olib, Diasni hujumga chiqardi.
• Ikkinchi golning tug‘ilishiga bevosita sababchi bo‘ldi.
• Jangovar va kesuvchi pasi bilan ajralib turdi.
• Kucho Ernandes
7,5 ball
• Zahiradan maydonga tushib, bor-yo‘g‘i 10 daqiqa o‘ynadi.
• Qanotda tinimsiz kurashib, golli uzatma yetkazdi.
• Murabbiy ishonchini to‘liq oqladi.
• Qarshi hujumlarda o‘ta faollik namoyish etdi.
«Oq bo‘rilar» mudofaasini parchalagan kolumbiyalik yulduzlar
Xorijlik ekspertlarning fikriga ko‘ra, kolumbiyaliklarning g‘alabasiga eng salmoqli hissa qo‘shgan futbolchi, shubhasiz, Germaniyaning «Bavariya» klubi vingeri Luis Dias (9.0) bo‘ldi. U nafaqat Munosning goliga ajoyib uzatma berdi, balki bahsning 65-daqiqasida Abduqodir Husanov qarshiligiga qaramay, aniq zarba bilan jamoasining g‘alaba to‘pini kiritdi. Bundan tashqari, u 12 ta yakkakurashning 8 tasida g‘olib chiqib, yuqori pressingda harakat qildi.
Mudofaa chizig‘i vakili Daniel Munos (8.0) esa uchrashuvda hisobni ochishdan tashqari, o‘zining qanotida vakillarimizga umuman bo‘sh hudud qoldirmadi. Ikki marta to‘pni tortib olib, terma jamoamiz hujumchilarini qattiq bosim (pressing) ostida ushlab turdi.
Maydon markazida kurashgan Gustavo Puerta (7,5) esa ikkinchi bo‘limda Eldor Shomurodovdan to‘pni sovuqqonlik bilan tortib olib, jamoasining ikkinchi goliga zamin yaratdi. Zahiradan maydonga tushgan Kucho Ernandes (7,5) esa atigi 10 daqiqa ichida tinimsiz shijoat ko‘rsatib, o‘yinga nuqta qo‘ygan Sampazning goliga chiroyli assistentlik qildi.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Kolumbiya tarkibidagi futbolchilarning individual mahorati va jahon darajasidagi tajribasi bahs taqdirini hal qildi. Biroq, ushbu reytingdan ko‘rinib turibdiki, raqib bizni mag‘lub etish uchun bor kuch va imkoniyatlarini ishga solishga majbur bo‘lgan. Yigitlarimiz mana shunday kuchli yulduzlarga qarshi munosib qarshilik ko‘rsata olishlarini isbotlashdi. Endigi bor e’tiborni 23 iyun kuni Krishtianu Ronaldu boshliq Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsga qaratamiz. Biz senga ishonamiz, O‘zbekiston!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, yulduz futbolchilarning eksklyuziv baholari va milliy terma jamoamizning Mundialdagi keyingi yurishlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…