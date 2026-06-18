Kolumbiyalik muxlislar yig‘lagan o‘zbekistonlik bolani qo‘llab-quvvatladi

·63·Sport
Kolumbiyalik muxlislar yig‘lagan o‘zbekistonlik bolani qo‘llab-quvvatladi

FIFA Jahon chempionatida O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat maydondagi kurash, balki ta’sirli muxlislik lahzalari bilan ham yodda qoldi.

Uchrashuv davomida Kolumbiya gol urganidan keyin tribunadagi yosh o‘zbekistonlik muxlisning ko‘z yosh to‘kayotgani kameralarga muhrlandi.

Shundan so‘ng kolumbiyalik muxlislar bolani qo‘llab-quvvatlash maqsadida «O‘zbekiston, O‘zbekiston» deb hayqira boshladi.

Ushbu holat stadiondagi tomoshabinlar orasida samimiy muhit yuzaga keltirdi va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.

Muxlislar mazkur voqeani Jahon chempionatidagi eng ta’sirli va esda qolarli lahzalardan biri sifatida baholamoqda.

O‘zbekiston terma jamoasi uchun bu bahs mundial tarixidagi ilk o‘yin sifatida qayd etildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiDeklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 07:15Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiTomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiBugun, 06:55Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Bugun, 06:50Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiEkspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiBugun, 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi