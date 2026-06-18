Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdi

·25·Sport
Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdi

Angliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatini Xorvatiyaga qarshi yirik gʻalaba bilan boshladi. Birinchi boʻlimdagi asabiy oʻyindan soʻng, "uch sherlar" ikkinchi taymda oʻzgarib ketishdi va yakunda 4:2 hisobida zafar quchishdi. Jamoa sardori Harri Keyn tanaffus vaqtida bosh murabbiy Tomas Tuxel kiyinish xonasida aytgan soʻzlari futbolchilarga qanday taʼsir qilgani haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi qismi oʻta keskin kurashlar ostida oʻtdi. Harri Keyn penaltidan va Deklan Raysning burchakdan uzatgan toʻpidan soʻng boshi bilan gol urib, Angliya terma jamoasining Jahon chempionatlaridagi toʻpurari Gari Linekerning rekordini yangiladi. Biroq Xorvatiya ikki bor hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻldi va jamoalar tanaffusga durang natija bilan yoʻl olishdi.

Kiyinish xonasidagi oʻzgarish

Goal.com nashri xabariga koʻra, ikkinchi boʻlimda Angliya butunlay boshqacha tempda harakat qildi. Jud Bellingem hisobda jamoasini oldinga olib chiqqan boʻlsa, zaxiradan maydonga tushgan Markus Reshford uchrashuvga yakuniy nuqtani qoʻydi. Harri Keynning soʻzlariga koʻra, Tomas Tuxel futbolchilardan bosimni olib tashlashni soʻragan.

"Murabbiy bizga kishanlardan xalos boʻlishni, xotirjamlikni saqlashni va shunchaki oʻynashni aytdi. U 'Eng yomoni nima boʻlishi mumkin? Dunyoga kimligimizni koʻrsatib qoʻyinglar' dedi. Biz ikkinchi boʻlimga katta tezlik bilan chiqdik va raqib bunga dosh bera olmadi. Mana shu biz har bir oʻyinda intiladigan darajadir", — deydi Bavariya hujumchisi.

Keyn, shuningdek, hisobda oldinga chiqib olgandan soʻng oʻyin nazoratini toʻliq qoʻlga olishganini va qarshi hujumlarda yanada koʻproq gol urishlari mumkin boʻlganini taʼkidladi. Uning fikricha, turnirni kuchli raqibga qarshi bunday gʻalaba bilan boshlash jamoa uchun juda muhim edi.

Jamoaning yana bir yetakchisi Jud Bellingem ham Tomas Tuxelning kiyinish xonasidagi atmosferasini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy baqir-chaqir yoki ortiqcha dramatik harakatlarsiz jamoaga kerakli gaplarni ayta olgan. Jamoaning yetukligi va yetakchi futbolchilarning borligi esa bu koʻrsatmalarni maydonda amalga oshirishga yordam bergan.

Ushbu gʻalaba Angliya terma jamoasining turnirdagi ambitsiyalarini yana bir bor tasdiqladi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi yangi davr nafaqat natija, balki oʻyin sifati boʻyicha ham muxlislarda katta umid uygʻotmoqda. Angliya keyingi turlarda ushbu gʻalabali seriyani davom ettirishga harakat qiladi.

AngliyaTomas TuxelHarri KeynJCh-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiDeklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 07:15Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Bugun, 06:50Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiEkspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiBugun, 06:36Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Bugun, 06:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi