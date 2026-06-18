Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdi
Angliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatini Xorvatiyaga qarshi yirik gʻalaba bilan boshladi. Birinchi boʻlimdagi asabiy oʻyindan soʻng, "uch sherlar" ikkinchi taymda oʻzgarib ketishdi va yakunda 4:2 hisobida zafar quchishdi. Jamoa sardori Harri Keyn tanaffus vaqtida bosh murabbiy Tomas Tuxel kiyinish xonasida aytgan soʻzlari futbolchilarga qanday taʼsir qilgani haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi qismi oʻta keskin kurashlar ostida oʻtdi. Harri Keyn penaltidan va Deklan Raysning burchakdan uzatgan toʻpidan soʻng boshi bilan gol urib, Angliya terma jamoasining Jahon chempionatlaridagi toʻpurari Gari Linekerning rekordini yangiladi. Biroq Xorvatiya ikki bor hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻldi va jamoalar tanaffusga durang natija bilan yoʻl olishdi.
Kiyinish xonasidagi oʻzgarishGoal.com nashri xabariga koʻra, ikkinchi boʻlimda Angliya butunlay boshqacha tempda harakat qildi. Jud Bellingem hisobda jamoasini oldinga olib chiqqan boʻlsa, zaxiradan maydonga tushgan Markus Reshford uchrashuvga yakuniy nuqtani qoʻydi. Harri Keynning soʻzlariga koʻra, Tomas Tuxel futbolchilardan bosimni olib tashlashni soʻragan.
"Murabbiy bizga kishanlardan xalos boʻlishni, xotirjamlikni saqlashni va shunchaki oʻynashni aytdi. U 'Eng yomoni nima boʻlishi mumkin? Dunyoga kimligimizni koʻrsatib qoʻyinglar' dedi. Biz ikkinchi boʻlimga katta tezlik bilan chiqdik va raqib bunga dosh bera olmadi. Mana shu biz har bir oʻyinda intiladigan darajadir", — deydi Bavariya hujumchisi.
Keyn, shuningdek, hisobda oldinga chiqib olgandan soʻng oʻyin nazoratini toʻliq qoʻlga olishganini va qarshi hujumlarda yanada koʻproq gol urishlari mumkin boʻlganini taʼkidladi. Uning fikricha, turnirni kuchli raqibga qarshi bunday gʻalaba bilan boshlash jamoa uchun juda muhim edi.
Jamoaning yana bir yetakchisi Jud Bellingem ham Tomas Tuxelning kiyinish xonasidagi atmosferasini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy baqir-chaqir yoki ortiqcha dramatik harakatlarsiz jamoaga kerakli gaplarni ayta olgan. Jamoaning yetukligi va yetakchi futbolchilarning borligi esa bu koʻrsatmalarni maydonda amalga oshirishga yordam bergan.
Ushbu gʻalaba Angliya terma jamoasining turnirdagi ambitsiyalarini yana bir bor tasdiqladi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi yangi davr nafaqat natija, balki oʻyin sifati boʻyicha ham muxlislarda katta umid uygʻotmoqda. Angliya keyingi turlarda ushbu gʻalabali seriyani davom ettirishga harakat qiladi.
…