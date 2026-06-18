Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bellashuvlari okean ortida qizg‘in davom etmoqda. Millionlab vatandoshlarimiz diqqat markazida bo‘lgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk Mundial uchrashuvini o‘tkazdi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» debyut bahsini Janubiy Amerikaning kuchli vakili Kolumbiyaga qarshi boshlab, deyarli qirq daqiqa davomida o‘z darvozalari daxlsizligini munosib himoya qilishdi. Birinchi golni o‘tkazib yuborganlaridan keyin ham iroda ko‘rsatib, muvozanatni tiklashga erishishdi, biroq raqib tomonidan kiritilgan qolgan ikki golga javob qaytarishning iloji bo‘lmadi va bahs 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat bilan yakunlandi.
Mazkur uchrashuvdan so‘ng nufuzli «Yevro-Futbol» nashri terma jamoamiz tarkibida vaqtida Rossiya Premer-ligasida (RPL) to‘p surgan to‘rt nafar futbolchi maydonga tushganiga alohida e’tibor qaratdi. Himoyachi Rustam Ashurmatovning harakatlari alohida materialda tahlil qilingan bo‘lsa, ushbu maqolada Rossiya sporti ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan qolgan uch nafar taniqli legionerimizning o‘yini sinchiklab baholandi. Ekspertlar uchrashuv boshidagi boshlang‘ich start bahosini 6,0 ball qilib belgilagan holda, 10 ballik tizim asosida futbolchilarimizga o‘z baholarini berishdi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Kolumbiyaga qarshi bahsda RPL sobiq yulduzlarining ko‘rsatgan statistik natijalari va ekspertlar xulosasi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi
Qo‘yilgan baho (10)
Uchrashuvdagi asosiy harakatlari va statistikasi
Ekspertlarning taktik sharhi
• Oston O‘runov
3,0 ball
• 45 daqiqa ichida atigi 8 marta to‘pga tegdi.
• Bor-yo‘g‘i 2 ta aniq uzatmani amalga oshirdi.
• Birinchi bo‘limda o‘yindan uzilib qoldi va tanaffusda almashtirildi.
• Abbosbek Fayzullayev
4,0 ball
• Bo‘sh darvozaga tarixiy gol urdi va follar ishladi.
• 5 ta aniq pas, 16 marta to‘p yo‘qotish qayd etdi.
• Ko‘p to‘p yo‘qotdi, hujumlarni o‘tkirlashtirishda faollik yetishmadi.
• Eldor Shomurodov
4,0 ball
• Zarbasi bilan golli vaziyat yaratdi, ammo markazda to‘pni boy berdi.
• Oxirgi daqiqalarda tezlik yetishmadi.
• Ikkita gol sodir bo‘lgan epizodlarda bevosita ishtirok etdi.
Oston O‘runov maydonda deyarli ko‘rinmadi
Moskvaning «Spartak» klubi sobiq yarim himoyachisi Oston O‘runov birinchi bo‘lim davomida yashil maydonda o‘z mahoratini ko‘rsata olmadi va deyarli ko‘rinmay qoldi. Shu sababli bosh murabbiy Kannavaro uni tanaffusdayoq Sherzod Nasrullayev bilan birga zaxiraga oldi. Bundan maqsad chap qanotga yangi kuch va yuqori tezlik qo‘shish edi. Ko‘p jihatdan bu taktik o‘zgarish o‘zini oqladi — ikkinchi taymda vakillarimiz hisobda ortda qolayotganlari bois hujumda xavfliroq va faolroq o‘ynay boshlashdi, to‘p ham ko‘proq aynan shu chap qanot yo‘nalishida harakatlandi. Biroq O‘runovning shaxsiy statistikasi havas qilarli darajada bo‘lmadi: u maydonda bo‘lgan 45+5 daqiqa davomida bor-yo‘g‘i 8 marta to‘pga tegdi, ulardan faqat ikkitasigina aniq pas sifatida sheriklariga yetdi. Nashr tahlilchilari uni o‘yindan butunlay uzilib qolgan deb baholashdi.
Fayzullayev: Tarixiy gol, ammo ko‘p to‘p yo‘qotishlar
Moskva SSKAsining sobiq yulduzi Abbosbek Fayzullayev uchrashuvda raqib jarima maydonchasi ichida qulay masofadan bo‘sh darvozani aniq nishonga olib, yurtimiz uchun tarixiy gol muallifiga aylandi va bir nechta xavfli jarima zarbalarini ishlab oldi. Ammo ekspertlar uning ushbu harakatlaridan tashqari ijobiy ishlari kam bo‘lganini qayd etishdi. Abbosbek oldingi bahslardagi kabi bu safar ham hujum chizig‘ida to‘pni tez-tez raqibga topshirib qo‘ydi va hujumlarni rivojlantirishga yetarlicha hissa qo‘sholmadi. Raqamlar shuni ko‘rsatmoqdaki, u atigi 5 ta aniq uzatma bergan bir paytda, naq 16 marta to‘pni yo‘qotdi va havodan uzatgan 6 ta pasi ham manziliga aniq yetib bormadi. Tanaffusdan keyin u chap qanot pozitsiyasiga o‘tkazilgan bo‘lsa-da, bu taktika ham vaziyatni tubdan o‘zgartira olmadi.
Eldor Shomurodovning bahsli vaziyatlari
Terma jamoamiz sardori va «Rostov» klubi sobiq hujumchisi Eldor Shomurodov esa shartli ravishda o‘yindagi ikkita golli vaziyatning markazida bo‘ldi. Birinchi holatda Dostonbek Hamdamov chap qanotdan to‘pni oxirigacha yetkazib pas berganida, Eldor kuchli zarba yo‘llab darvozabon Vargasni xato qilishga majbur etdi — darvozabondan qaytgan to‘pni esa Fayzullayev golga aylantirdi. Biroq, quvonchimiz uzoqqa cho‘zilmadi; oradan atigi besh daqiqa o‘tib, maydon markazida raqib pressingi ostida qolgan Shomurodov to‘pni Puertaga boy berdi va Kolumbiyaning ikkinchi goli aynan mana shu qo‘pol xato tufayli darvozamizga kirib keldi. Uchrashuvning so‘nggi soniyalarida, ya’ni 90+2-daqiqada Eldor raqib jarima maydonining o‘ng qanotiga biroz tezroq yugurishga ulgurmagani bois imkoniyatni qo‘ldan chiqardi; u yerga birinchi bo‘lib yetib kelgan Jon Arias to‘pni qo‘li bilan o‘ynagandek tuyulgan bo‘lsa-da, hakam bahsli vaziyatda penalti belgilamadi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Rossiya chempionatida katta tajriba to‘plagan yetakchi legionerlarimiz uchun Jahon chempionatining ilk turi kutilganidan ko‘ra ancha og‘ir o‘tdi. Albatta, bu baholar futbolchilarimizni ruhan sindirish uchun emas, balki kamchiliklardan to‘g‘ri xulosa chiqarish uchun xizmat qiladi. Oldinda bizni Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi alamzada Portugaliya terma jamoasi kutmoqda. Ishonamizki, Fabio Kannavaro yigitlarning xatolarini to‘g‘rilab, navbatdagi turda haqiqiy jangovar o‘yinni namoyish etadi. Bor kuchingni ko‘rsat, O‘zbekiston, biz senga ishonishda davom etamiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq ekspertlik tahlillari, legionerlarimizning statistikasi va terma jamoamizning Mundialdagi keyingi yurishlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…