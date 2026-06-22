Fabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdi
O‘zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Portugaliyaga qarshi o‘yin oldidan raqibning kuchli tomonlari va o‘z jamoasining vazifalari haqida fikr bildirdi.
Uning aytishicha, Portugaliya tarkibida ko‘plab yuqori saviyali futbolchilar bor va jamoada Krishtianu Ronaldu ham harakat qiladi. Kannavaro portugaliyaliklar to‘pni nazorat qilishni yaxshi ko‘rishi, qisqa paslar orqali o‘yinni boshqarishi va raqibga bosim o‘tkazish imkonini kam berishiga e’tibor qaratdi.
«Portugaliya har bir vaziyatda xavfli. Shuning uchun biz himoyada juda intizomli bo‘lishimiz kerak. To‘p bizda bo‘lganida esa ularga muammo tug‘dirishga harakat qilishimiz lozim», dedi murabbiy.
Kannavaro Krishtianu Ronalduning darajasini ham alohida qayd etdi. Biroq uning fikricha, o‘yin boshlangandan keyin futbolchilar raqibning yulduzli nomlariga emas, o‘z vazifalariga e’tibor qaratishi shart.
«Ronaldu buyuk futbolchi va katta yulduz. Ammo uchrashuv boshlangach, bularning barchasini unutish kerak. Biz maydondagi vazifamizga to‘liq e’tibor qaratishimiz shart», dedi u.
Italiyalik mutaxassis turnir yakunida O‘zbekiston haqida qanday taassurot qolishini istashini ham aytdi. U terma jamoa jahon chempionatida ilk bor qatnashayotgan bo‘lsa-da, kuchli raqiblardan qo‘rqmaydigan, yaxshi tashkil etilgan va intizomli jamoa sifatida esda qolishini xohlamoqda.
…