Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqda

·41·Sport
Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqda

Kataloniyaning Barselona klubi Robert Lewandowski ketganidan soʻng boʻshab qolgan markaziy hujumchi oʻrnini toʻldirish uchun kutilmagan nomzod – Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane variantini oʻrganmoqda. Sport nashri xabariga koʻra, klub rahbariyati allaqachon futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, uning Ispaniya chempionatiga koʻchib oʻtishga boʻlgan munosabatini oʻrgangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Bavariya safida toʻp surayotgan 32 yoshli hujumchining Myunxen klubi bilan shartnomasi borasida muayyan tushunmovchiliklar yuzaga kelgan. Aynan shu holat Barselona uchun transfer imkoniyatini ochishi mumkin deb qaralmoqda. Garchi rasmiy taklif hali yuborilmagan boʻlsa-da, kataloniyaliklar futbolchining lageridan dastlabki maʼlumotlarni olishga muvaffaq boʻlishdi.

Shartnoma muddati boʻyicha kelishmovchilik

Harry Kane va Bavariya rahbariyati oʻrtasidagi asosiy muammo yangi shartnomaning muddati bilan bogʻliq. Futbolchining amaldagi kelishuvi 2027-yilda nihoyasiga yetadi. Maʼlumotlarga koʻra, Kane oʻz kelajagini 2030-yilgacha Myunxen bilan bogʻlamoqchi, biroq klub rahbariyati unga faqat ikki yillik qoʻshimcha uzaytirishni taklif qilmoqda.

Goal.com nashrining yozishicha, hozircha bu transfer amalga oshishi ehtimoli past deb baholanmoqda. Futbolchi Myunxendagi hayotidan mamnun, biroq shartnoma borasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolsa, vaziyat keskin oʻzgarishi mumkin. Barselona aynan shu jarayonni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Hansi Flickning taktik talablari

Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick jamoa oldiga yuqori pressingga asoslangan oʻyin uslubini qoʻygan. Shu sababli, unga nafaqat gol uradigan, balki himoyada ham faol ishlaydigan hujumchi zarur. Harry Kane oʻzining universal mahorati bilan ushbu talablarga toʻla javob beradi.

Shunga qaramay, klubning transfer roʻyxatida birinchi raqamli maqsad sifatida Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez qolmoqda. Argentinalik futbolchi Barselona safiga oʻtishga katta qiziqish bildirgan va Flickning taktik sxemasiga eng mos keladigan nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Kataloniyaliklar uchun moliyaviy tomonlama ham Kane transferi oson kechmaydi. Angliyalik yulduz Bavariya safida yiliga 25 million yevro maosh oladi. Agar tomonlar oʻzaro kelishuvga erisha olmasa, Barselona jahon chempionatidan soʻng oʻzining hal qiluvchi harakatlarini boshlashi kutilmoqda.

BarselonaHarry KaneBavariyaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53Khiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdiKhiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdiBugun, 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi