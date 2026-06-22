Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqda
Kataloniyaning Barselona klubi Robert Lewandowski ketganidan soʻng boʻshab qolgan markaziy hujumchi oʻrnini toʻldirish uchun kutilmagan nomzod – Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane variantini oʻrganmoqda. Sport nashri xabariga koʻra, klub rahbariyati allaqachon futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, uning Ispaniya chempionatiga koʻchib oʻtishga boʻlgan munosabatini oʻrgangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Bavariya safida toʻp surayotgan 32 yoshli hujumchining Myunxen klubi bilan shartnomasi borasida muayyan tushunmovchiliklar yuzaga kelgan. Aynan shu holat Barselona uchun transfer imkoniyatini ochishi mumkin deb qaralmoqda. Garchi rasmiy taklif hali yuborilmagan boʻlsa-da, kataloniyaliklar futbolchining lageridan dastlabki maʼlumotlarni olishga muvaffaq boʻlishdi.
Shartnoma muddati boʻyicha kelishmovchilikHarry Kane va Bavariya rahbariyati oʻrtasidagi asosiy muammo yangi shartnomaning muddati bilan bogʻliq. Futbolchining amaldagi kelishuvi 2027-yilda nihoyasiga yetadi. Maʼlumotlarga koʻra, Kane oʻz kelajagini 2030-yilgacha Myunxen bilan bogʻlamoqchi, biroq klub rahbariyati unga faqat ikki yillik qoʻshimcha uzaytirishni taklif qilmoqda.
Goal.com nashrining yozishicha, hozircha bu transfer amalga oshishi ehtimoli past deb baholanmoqda. Futbolchi Myunxendagi hayotidan mamnun, biroq shartnoma borasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolsa, vaziyat keskin oʻzgarishi mumkin. Barselona aynan shu jarayonni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Hansi Flickning taktik talablariBarselona bosh murabbiyi Hansi Flick jamoa oldiga yuqori pressingga asoslangan oʻyin uslubini qoʻygan. Shu sababli, unga nafaqat gol uradigan, balki himoyada ham faol ishlaydigan hujumchi zarur. Harry Kane oʻzining universal mahorati bilan ushbu talablarga toʻla javob beradi.
Shunga qaramay, klubning transfer roʻyxatida birinchi raqamli maqsad sifatida Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez qolmoqda. Argentinalik futbolchi Barselona safiga oʻtishga katta qiziqish bildirgan va Flickning taktik sxemasiga eng mos keladigan nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Kataloniyaliklar uchun moliyaviy tomonlama ham Kane transferi oson kechmaydi. Angliyalik yulduz Bavariya safida yiliga 25 million yevro maosh oladi. Agar tomonlar oʻzaro kelishuvga erisha olmasa, Barselona jahon chempionatidan soʻng oʻzining hal qiluvchi harakatlarini boshlashi kutilmoqda.
…