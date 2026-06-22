Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?

·48·Sport
Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?

Portugaliya terma jamoasi navbatdagi yirik turnirni boshlar ekan, jamoa sardori Krishtianu Ronaldu atrofidagi bahs-munozaralar yana avj oldi. Jahon chempionatining debyut uchrashuvida Kongo DR termasiga qarshi kechgan oʻyindagi nursiz ishtirok 41 yoshli hujumchining asosiy tarkibdagi oʻrni borasidagi savollarni qayta kun tartibiga chiqardi. Roberto Martines boshqaruvidagi jamoa favoritlar qatorida sanalsa-da, ilk turdagi durang koʻpchilikni oʻylantirib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida Ronaldu deyarli koʻrinmadi va raqib darvozasiga birorta aniq zarba bera olmadi. Dunyo futbolining boshqa yulduzlari — Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Xoland va Harry Kane kabi futbolchilar ilk turdayoq kamida ikkitadan gol urib, oʻz jamoalariga gʻalaba keltirgan bir paytda, Krishtianu maydonda 90 daqiqa davomida soyada qolib ketdi. Bu holat mutaxassislar va muxlislarning keskin eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.

Statistika va samaradorlik muammosi

Ronaldu oxirgi marta yirik turnirlarda ochiq oʻyindan gol urganiga qariyb besh yil boʻldi. Kongo DR bilan bahsda u bor-yoʻgʻi 9 marta toʻpga tegdi va bu hujumchi uchun juda past koʻrsatkichdir. Martines esa oʻyin davomida hech qanday samaradorlik koʻrsatmagan yulduzni zaxiraga olishga botina olmadi. Natijada, Yoane Wissa tomonidan urilgan goldan soʻng, portugallar oʻyinni qutqarib qolish uchun yetarli bosim oʻtkaza olishmadi.

Goal.com nashri tahliliga koʻra, Martines oʻzining superyulduzini qachon maydondan olish kerakligini oʻrganishi shart. Aks holda, Portugaliya yana bir jahon chempionatini muvaffaqiyatsiz yakunlashi xavfi mavjud. Murabbiy oʻyindan soʻng Ronalduni himoya qilib chiqqan boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari bu himoyani oqlamayapti.

Oʻzbekiston bilan bahs — hal qiluvchi imtihon

Portugaliya terma jamoasining keyingi raqibi — Jahon chempionati debyutanti hisoblangan Oʻzbekiston milliy terma jamoasi boʻladi. Seshanba kuni boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv Martines va Ronaldu uchun haqiqiy sinovga aylanadi. Agar 41 yoshli hujumchi ushbu oʻyinda ham oʻzini koʻrsata olmasa, murabbiyga nisbatan bosim yanada kuchayishi aniq.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun bu oʻyin tarixiy ahamiyatga ega. Dunyo futboli afsonasining oʻzbekistonlik himoyachilarga qarshi qanday harakat qilishi va Martinesning taktik oʻzgarishlarga qoʻl urish-urmasligi uchrashuvning asosiy intrigasi boʻlib qolmoqda. Portugaliya uchun gʻalaba suv va havodek zarur, biroq bu yoʻlda Ronaldu asosiy qurolmi yoki toʻsiq — buni vaqt koʻrsatadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Portugaliya Krishtianu Ronaldudan butunlay voz kechishi shart emas, biroq murabbiy oʻyin tizginini qoʻlga olishi va kerak boʻlganda qatʼiy qarorlar qabul qila bilishi lozim. Aks holda, yulduzli tarkibga ega jamoaning chempionlik orzulari yana sarobga aylanishi mumkin.

Krishtianu RonalduPortugaliyaRoberto MartinesJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinMessi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinBugun, 21:52J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi