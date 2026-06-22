Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?
Portugaliya terma jamoasi navbatdagi yirik turnirni boshlar ekan, jamoa sardori Krishtianu Ronaldu atrofidagi bahs-munozaralar yana avj oldi. Jahon chempionatining debyut uchrashuvida Kongo DR termasiga qarshi kechgan oʻyindagi nursiz ishtirok 41 yoshli hujumchining asosiy tarkibdagi oʻrni borasidagi savollarni qayta kun tartibiga chiqardi. Roberto Martines boshqaruvidagi jamoa favoritlar qatorida sanalsa-da, ilk turdagi durang koʻpchilikni oʻylantirib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida Ronaldu deyarli koʻrinmadi va raqib darvozasiga birorta aniq zarba bera olmadi. Dunyo futbolining boshqa yulduzlari — Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Xoland va Harry Kane kabi futbolchilar ilk turdayoq kamida ikkitadan gol urib, oʻz jamoalariga gʻalaba keltirgan bir paytda, Krishtianu maydonda 90 daqiqa davomida soyada qolib ketdi. Bu holat mutaxassislar va muxlislarning keskin eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.
Statistika va samaradorlik muammosiRonaldu oxirgi marta yirik turnirlarda ochiq oʻyindan gol urganiga qariyb besh yil boʻldi. Kongo DR bilan bahsda u bor-yoʻgʻi 9 marta toʻpga tegdi va bu hujumchi uchun juda past koʻrsatkichdir. Martines esa oʻyin davomida hech qanday samaradorlik koʻrsatmagan yulduzni zaxiraga olishga botina olmadi. Natijada, Yoane Wissa tomonidan urilgan goldan soʻng, portugallar oʻyinni qutqarib qolish uchun yetarli bosim oʻtkaza olishmadi.
Goal.com nashri tahliliga koʻra, Martines oʻzining superyulduzini qachon maydondan olish kerakligini oʻrganishi shart. Aks holda, Portugaliya yana bir jahon chempionatini muvaffaqiyatsiz yakunlashi xavfi mavjud. Murabbiy oʻyindan soʻng Ronalduni himoya qilib chiqqan boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari bu himoyani oqlamayapti.
Oʻzbekiston bilan bahs — hal qiluvchi imtihonPortugaliya terma jamoasining keyingi raqibi — Jahon chempionati debyutanti hisoblangan Oʻzbekiston milliy terma jamoasi boʻladi. Seshanba kuni boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv Martines va Ronaldu uchun haqiqiy sinovga aylanadi. Agar 41 yoshli hujumchi ushbu oʻyinda ham oʻzini koʻrsata olmasa, murabbiyga nisbatan bosim yanada kuchayishi aniq.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun bu oʻyin tarixiy ahamiyatga ega. Dunyo futboli afsonasining oʻzbekistonlik himoyachilarga qarshi qanday harakat qilishi va Martinesning taktik oʻzgarishlarga qoʻl urish-urmasligi uchrashuvning asosiy intrigasi boʻlib qolmoqda. Portugaliya uchun gʻalaba suv va havodek zarur, biroq bu yoʻlda Ronaldu asosiy qurolmi yoki toʻsiq — buni vaqt koʻrsatadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Portugaliya Krishtianu Ronaldudan butunlay voz kechishi shart emas, biroq murabbiy oʻyin tizginini qoʻlga olishi va kerak boʻlganda qatʼiy qarorlar qabul qila bilishi lozim. Aks holda, yulduzli tarkibga ega jamoaning chempionlik orzulari yana sarobga aylanishi mumkin.
…