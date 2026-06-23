Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!

·37·Sport
Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!

Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda amaldagi chempion Argentina terma jamoasi Avstriyaga qarshi maydonga tushdi. Lionel Skaloni shogirdlari o‘ta shiddatli kechgan o‘yinda 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi va musobaqaning keyingi bosqich masalasini muddatidan oldin hal qilishdi.

Penaltidagi omadsizlikdan haqiqiy revanshgacha

Uchrashuv starti Argentina terma jamoasi va shaxsan Lionel Messi uchun kutilmagan drama bilan boshlandi. O‘yinning dastlabki 9-daqiqasida argentinaliklar raqib darvozasiga 11 metrlik jarima zarbasini tepish huquqini qo‘lga kiritishdi. Biroq to‘p qarshisiga kelgan Messi penaltidan unumli foydalana olmadi va muxlislarni biroz xavotirga qo‘ydi.

Shunga qaramay, bu omadsizlik dunyo futboli afsonasini sindira olmadi, aksincha, unga qo‘shimcha shijoat bag‘ishladi:

  • 39-daqiqa: 38 yoshli forvard raqib jarima maydonchasidagi xavfli vaziyatni gol bilan yakunlab, baribir o‘z maqsadiga erishdi va yevropaliklar darvozasini ishg‘ol qildi.

  • 90+5-daqiqa: Uchrashuvga hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda Messi raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va chiroyli gol evaziga dublini rasmiylashtirdi.

Messidan navbatdagi dahshatli rekordlar!

Avstriyaga qarshi kechgan ushbu uchrashuv Lionel Messini rekordlar cho‘qqisida yanada yuqoriga ko‘tardi. Mazkur o‘yindagi dubl evaziga:

  • Leo mundiallar tarixidagi o‘zining 18-golini urishga muvaffaq bo‘ldi va mutlaq to‘purarlik rekordini yangiladi.

  • Tajribali hujumchi joriy Jahon chempionatining o‘zida kiritgan gollari sonini 5 taga yetkazib oldi.

Turnir jadvalidagi vaziyat qanday?

Ushbu zafarli yurishdan so‘ng Argentina terma jamoasi o‘z ochkolari sonini 6 taga yetkazdi va guruh bosqichi tugashini kutmasdan, pley-off bosqichi yo‘llanmasini naqd qildi.

Mag‘lubiyatga uchragan Avstriya terma jamoasi hisobida esa 3 ochko mavjud. Endi ular keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun so‘nggi turda Jazoir terma jamoasiga qarshi bor kuchlari bilan maydonga tushishlariga to‘g‘ri keladi.

JCH-2026. 2-tur Argentina — Avstriya 2:0

Gollar: Lionel Messi, 39', 90+5'

Lionel MessiArgentinaAvstriyaLionel ScaloniJazoir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Bugun, 00:31Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 00:20Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiArgentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiBugun, 00:13Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiBugun, 00:12Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Kecha, 23:18Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiLionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKecha, 23:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi