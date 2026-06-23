Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!
Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda amaldagi chempion Argentina terma jamoasi Avstriyaga qarshi maydonga tushdi. Lionel Skaloni shogirdlari o‘ta shiddatli kechgan o‘yinda 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi va musobaqaning keyingi bosqich masalasini muddatidan oldin hal qilishdi.
Penaltidagi omadsizlikdan haqiqiy revanshgacha
Uchrashuv starti Argentina terma jamoasi va shaxsan Lionel Messi uchun kutilmagan drama bilan boshlandi. O‘yinning dastlabki 9-daqiqasida argentinaliklar raqib darvozasiga 11 metrlik jarima zarbasini tepish huquqini qo‘lga kiritishdi. Biroq to‘p qarshisiga kelgan Messi penaltidan unumli foydalana olmadi va muxlislarni biroz xavotirga qo‘ydi.
Shunga qaramay, bu omadsizlik dunyo futboli afsonasini sindira olmadi, aksincha, unga qo‘shimcha shijoat bag‘ishladi:
39-daqiqa: 38 yoshli forvard raqib jarima maydonchasidagi xavfli vaziyatni gol bilan yakunlab, baribir o‘z maqsadiga erishdi va yevropaliklar darvozasini ishg‘ol qildi.
90+5-daqiqa: Uchrashuvga hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda Messi raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va chiroyli gol evaziga dublini rasmiylashtirdi.
Messidan navbatdagi dahshatli rekordlar!
Avstriyaga qarshi kechgan ushbu uchrashuv Lionel Messini rekordlar cho‘qqisida yanada yuqoriga ko‘tardi. Mazkur o‘yindagi dubl evaziga:
Leo mundiallar tarixidagi o‘zining 18-golini urishga muvaffaq bo‘ldi va mutlaq to‘purarlik rekordini yangiladi.
Tajribali hujumchi joriy Jahon chempionatining o‘zida kiritgan gollari sonini 5 taga yetkazib oldi.
Turnir jadvalidagi vaziyat qanday?
Ushbu zafarli yurishdan so‘ng Argentina terma jamoasi o‘z ochkolari sonini 6 taga yetkazdi va guruh bosqichi tugashini kutmasdan, pley-off bosqichi yo‘llanmasini naqd qildi.
Mag‘lubiyatga uchragan Avstriya terma jamoasi hisobida esa 3 ochko mavjud. Endi ular keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun so‘nggi turda Jazoir terma jamoasiga qarshi bor kuchlari bilan maydonga tushishlariga to‘g‘ri keladi.
JCH-2026. 2-tur Argentina — Avstriya 2:0
Gollar: Lionel Messi, 39', 90+5'
…