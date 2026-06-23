Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»

·46·Sport
Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»

JCH-2026 guruh bosqichi doirasidagi O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy to‘qnashuv yaqinlashgani sari, xorijlik ekspertlarning ham mazkur bahsga bo‘lgan qiziqishi ortib bormoqda. Taniqli ukrainalik jurnalist va futbol sharhlovchisi Viktor Vatsko bo‘lajak o‘yin borasida o‘z taxminlari bilan o‘rtoqlashdi. Sport.ua manbasiga tayanib, ekspertning qiziqarli tahlilini e’tiboringizga havola etamiz.

Portugaliya uchun reabilitatsiya va Ronaldu faktori

Vatskoning fikricha, Portugaliya uchun bu bahs turnirdagi omadsiz startdan (Kongo DR bilan 1:1) so‘ng o‘z muxlislari oldida o‘ziga xos reabilitatsiya bo‘ladi. Bundan tashqari, ular so‘nggi turdagi Kolumbiyaga qarshi hal qiluvchi to‘qnashuv oldidan o‘zlariga bo‘lgan ishonchni qaytarib olishni maqsad qilishgan.

Kutilganidek, yevropaliklar bosh murabbiyi Roberto Martines asosiy tarkibda yana Krishtianu Ronalduga ishonch bildiradi:

  • Martinesning o‘zgarmas qarori: Ushbu mutaxassis qo‘l ostida Ronaldu deyarli har doim o‘yinni ilk daqiqalardan boshlaydi va birinchi turdagi durang ham bu qarorni o‘zgartira olmaydi.

  • Ronalduning motivatsiyasi: «An-Nasr» hujumchisi uchun bu bahs yana bir bor o‘z darajasini ko‘rsatish va tanqidchilarga nimanidir isbotlash uchun qulay fursatdir.

Jurnalistdan qiziqarli fakt: Jahon chempionatlarining hal qiluvchi bosqichlarida Ronaldu kutilgandek ishonchli o‘yin namoyish etmagan. Uning hisobidagi 23 o‘yinda 8 ta gol — Krishtianu kabi yulduz uchun unchalik yuqori ko‘rsatkich emas.

O‘zbekistonning imkoniyatlari va himoyadagi o‘zgarishlar

Viktor Vatsko Osiyo vakillari maydonga autsayder sifatida tushishini va Portugaliya to‘p nazoratini o‘z qo‘liga olishini taxmin qilmoqda. Biroq hammasi ham vakillarimiz uchun mayuslikdan iborat emas:

  • Portugaliya himoyasidagi zaiflik: Yevropaliklarning mudofaa chizig‘i hali ham mutlaqo ishonchli ko‘rinmayapti, shu sababli O‘zbekiston terma jamoasida gol urish uchun yaxshi imkoniyatlar yuzaga keladi.

  • Ruben Diashning qaytishi: Birinchi o‘yinda maydonga tushmagan Ruben Diashning safga qaytayotgani Portugaliya himoya markazidagi vaziyatni jiddiy ravishda kuchaytirishi kutilmoqda.

  • Tajriba va hayajon omili: Jurnalistning alohida qayd etishicha, futbolchilarimizning Jahon chempionatidagi tajribasi kamligi va kuchli raqib oldidagi ehtimoliy hayajoni o‘yin davomida terma jamoamiz zarariga ishlab ketishi mumkin.

Argentina-2022 ssenariysi va yakuniy prognoz

Ukrainalik ekspert Portugaliyaning birinchi turdagi omadsizligiga jiddiy fojia sifatida qaramaslik kerakligini ta’kidladi va tarixdan muhim misol keltirdi:

«2022 yilgi jahon chempionatida bo‘lajak g‘olib — Argentina terma jamoasi ham musobaqani Saudiya Arabistonidan kutilmagan mag‘lubiyat (1:2) bilan boshlagan edi. Keyin nima bo‘lganini esa hamma yaxshi eslaydi».

Vatsko bu safar qandaydir kutilmagan sensatsiya qidirish shart emasligini aytib, Portugaliyaning yirik hisobdagi g‘alabasini taxmin qildi. Uning yakuniy prognozi — 3:0 (Portugaliya foydasiga).

Eslatib o‘tamiz: Portugaliya — O‘zbekiston o‘rtasidagi hayotiy muhim uchrashuv bugun, 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00da start oladi. Sirli va shijoatli milliy jamoamizga ushbu qiyin sinovda omad tilaymiz!

PortugalO'zbekistonCristiano RonaldoViktor VatskoAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiArgentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiBugun, 00:57Aston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaAston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaBugun, 00:53Messining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaMessining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaBugun, 00:48Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 00:20Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiArgentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiBugun, 00:13Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi