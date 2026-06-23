Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»
JCH-2026 guruh bosqichi doirasidagi O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy to‘qnashuv yaqinlashgani sari, xorijlik ekspertlarning ham mazkur bahsga bo‘lgan qiziqishi ortib bormoqda. Taniqli ukrainalik jurnalist va futbol sharhlovchisi Viktor Vatsko bo‘lajak o‘yin borasida o‘z taxminlari bilan o‘rtoqlashdi. Sport.ua manbasiga tayanib, ekspertning qiziqarli tahlilini e’tiboringizga havola etamiz.
Portugaliya uchun reabilitatsiya va Ronaldu faktori
Vatskoning fikricha, Portugaliya uchun bu bahs turnirdagi omadsiz startdan (Kongo DR bilan 1:1) so‘ng o‘z muxlislari oldida o‘ziga xos reabilitatsiya bo‘ladi. Bundan tashqari, ular so‘nggi turdagi Kolumbiyaga qarshi hal qiluvchi to‘qnashuv oldidan o‘zlariga bo‘lgan ishonchni qaytarib olishni maqsad qilishgan.
Kutilganidek, yevropaliklar bosh murabbiyi Roberto Martines asosiy tarkibda yana Krishtianu Ronalduga ishonch bildiradi:
Martinesning o‘zgarmas qarori: Ushbu mutaxassis qo‘l ostida Ronaldu deyarli har doim o‘yinni ilk daqiqalardan boshlaydi va birinchi turdagi durang ham bu qarorni o‘zgartira olmaydi.
Ronalduning motivatsiyasi: «An-Nasr» hujumchisi uchun bu bahs yana bir bor o‘z darajasini ko‘rsatish va tanqidchilarga nimanidir isbotlash uchun qulay fursatdir.
Jurnalistdan qiziqarli fakt: Jahon chempionatlarining hal qiluvchi bosqichlarida Ronaldu kutilgandek ishonchli o‘yin namoyish etmagan. Uning hisobidagi 23 o‘yinda 8 ta gol — Krishtianu kabi yulduz uchun unchalik yuqori ko‘rsatkich emas.
O‘zbekistonning imkoniyatlari va himoyadagi o‘zgarishlar
Viktor Vatsko Osiyo vakillari maydonga autsayder sifatida tushishini va Portugaliya to‘p nazoratini o‘z qo‘liga olishini taxmin qilmoqda. Biroq hammasi ham vakillarimiz uchun mayuslikdan iborat emas:
Portugaliya himoyasidagi zaiflik: Yevropaliklarning mudofaa chizig‘i hali ham mutlaqo ishonchli ko‘rinmayapti, shu sababli O‘zbekiston terma jamoasida gol urish uchun yaxshi imkoniyatlar yuzaga keladi.
Ruben Diashning qaytishi: Birinchi o‘yinda maydonga tushmagan Ruben Diashning safga qaytayotgani Portugaliya himoya markazidagi vaziyatni jiddiy ravishda kuchaytirishi kutilmoqda.
Tajriba va hayajon omili: Jurnalistning alohida qayd etishicha, futbolchilarimizning Jahon chempionatidagi tajribasi kamligi va kuchli raqib oldidagi ehtimoliy hayajoni o‘yin davomida terma jamoamiz zarariga ishlab ketishi mumkin.
Argentina-2022 ssenariysi va yakuniy prognoz
Ukrainalik ekspert Portugaliyaning birinchi turdagi omadsizligiga jiddiy fojia sifatida qaramaslik kerakligini ta’kidladi va tarixdan muhim misol keltirdi:
«2022 yilgi jahon chempionatida bo‘lajak g‘olib — Argentina terma jamoasi ham musobaqani Saudiya Arabistonidan kutilmagan mag‘lubiyat (1:2) bilan boshlagan edi. Keyin nima bo‘lganini esa hamma yaxshi eslaydi».
Vatsko bu safar qandaydir kutilmagan sensatsiya qidirish shart emasligini aytib, Portugaliyaning yirik hisobdagi g‘alabasini taxmin qildi. Uning yakuniy prognozi — 3:0 (Portugaliya foydasiga).
Eslatib o‘tamiz: Portugaliya — O‘zbekiston o‘rtasidagi hayotiy muhim uchrashuv bugun, 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00da start oladi. Sirli va shijoatli milliy jamoamizga ushbu qiyin sinovda omad tilaymiz!
…