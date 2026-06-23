Aston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqda
Birmingemning Aston Villa klubi oʻzining yosh yulduzi Morgan Rogers borasida qatʼiy pozitsiyasini namoyish etmoqda. Angliya Premer-ligasining gigantlari hisoblangan Arsenal va Chelsi futbolchi uchun jiddiy qiziqish bildirayotgan bir paytda, Villa rahbariyati transfer narxi boʻyicha oʻz talablarini eʼlon qildi. Jamoa egalari Nassef Sawiris va Wes Edens iqtidorli hujumchini arzon garovga qoʻyib yubormaslikka qaror qilishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri xabariga koʻra, Aston Villa 23 yoshli Rogers uchun kamida 100 million funt sterling miqdorida mablagʻ talab qilmoqda. Klub rahbariyati hozirgi transfer bozoridagi narx-navoni asos qilib olgan holda, oʻz futbolchisini eng qimmatli aktivlardan biri deb hisoblaydi. Xususan, boshqa klublar oʻz oʻyinchilari uchun soʻrayotgan yirik summalar Birmingem klubining bu qadar baland narx belgilashiga sabab boʻlgan.
Moliyaviy cheklovlar va transfer siyosatiGarchi Aston Villa oʻtgan mavsumda ajoyib natijalar qayd etib, Yevropa ligasida gʻalaba qozongan boʻlsa-da, klub UEFAning moliyaviy qoidalariga (FFP) rioya qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Reglamentga koʻra, klublar daromadining 70 foizidan ortigʻini futbol bilan bogʻliq xarajatlarga sarflashi mumkin emas. Avvalroq ushbu qoidani buzgani uchun 9,5 million funt jarimaga tortilgan Villa uchun Morgan Rogersning sotuvi moliyaviy muvozanatni tiklash uchun yagona yoʻl boʻlishi mumkin.
Shunga qaramay, klub oʻzining Premer-ligadagi raqiblariga hech qanday "chegirma" taqdim etmoqchi emas. Rogers oʻtgan mavsumda 14 ta gol va 12 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining naqadar muhim figura ekanligini isbotladi. Unai Emery jamoasi Chempionlar ligasida munosib ishtirok etishni maqsad qilgan va tarkibni kuchaytirish uchun qoʻshimcha mablagʻga muhtoj.
Unai Emeryning rejalari va yangi nishonlarAgar Morgan Rogers jamoani tark etadigan boʻlsa, Unai Emery qanot hujumi chizigʻini kuchaytirish uchun bir nechta nomzodlarni koʻrib chiqmoqda. Ispaniyalik mutaxassis Arsenal safidagi sobiq shogirdi Gabriel Martinelli oʻyiniga katta qiziqish bilan qaraydi. Biroq braziliyalik futbolchining yuqori maoshi Villa uchun moliyaviy toʻsiq boʻlishi mumkin.
Klubning qisqa roʻyxatidan quyidagi futbolchilar ham joy olgan:
- Harry Wilson – Fulxem bilan shartnomasi yakunlangan va erkin agent maqomida;
- Harvey Barnes – Nyukasl Yunayted qanot yarim himoyachisi;
- Ibrahim Mbaye – PSJning yosh iqtidori, uning oʻyinlari hozirda Jahon chempionatida kuzatilmoqda.
Aston Villa ayni damda Evann Guessand va Tammy Abraham kabi futbolchilarga sarflangan muvaffaqiyatsiz transfer xarajatlari hamda ijaradagi oʻyinchilarning maosh yukidan xalos boʻlishga intilmoqda. Morgan Rogers transferi boʻyicha muzokaralar yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…