Aston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqda

·0·Sport
Aston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqda

Birmingemning Aston Villa klubi oʻzining yosh yulduzi Morgan Rogers borasida qatʼiy pozitsiyasini namoyish etmoqda. Angliya Premer-ligasining gigantlari hisoblangan Arsenal va Chelsi futbolchi uchun jiddiy qiziqish bildirayotgan bir paytda, Villa rahbariyati transfer narxi boʻyicha oʻz talablarini eʼlon qildi. Jamoa egalari Nassef Sawiris va Wes Edens iqtidorli hujumchini arzon garovga qoʻyib yubormaslikka qaror qilishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri xabariga koʻra, Aston Villa 23 yoshli Rogers uchun kamida 100 million funt sterling miqdorida mablagʻ talab qilmoqda. Klub rahbariyati hozirgi transfer bozoridagi narx-navoni asos qilib olgan holda, oʻz futbolchisini eng qimmatli aktivlardan biri deb hisoblaydi. Xususan, boshqa klublar oʻz oʻyinchilari uchun soʻrayotgan yirik summalar Birmingem klubining bu qadar baland narx belgilashiga sabab boʻlgan.

Moliyaviy cheklovlar va transfer siyosati

Garchi Aston Villa oʻtgan mavsumda ajoyib natijalar qayd etib, Yevropa ligasida gʻalaba qozongan boʻlsa-da, klub UEFAning moliyaviy qoidalariga (FFP) rioya qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Reglamentga koʻra, klublar daromadining 70 foizidan ortigʻini futbol bilan bogʻliq xarajatlarga sarflashi mumkin emas. Avvalroq ushbu qoidani buzgani uchun 9,5 million funt jarimaga tortilgan Villa uchun Morgan Rogersning sotuvi moliyaviy muvozanatni tiklash uchun yagona yoʻl boʻlishi mumkin.

Shunga qaramay, klub oʻzining Premer-ligadagi raqiblariga hech qanday "chegirma" taqdim etmoqchi emas. Rogers oʻtgan mavsumda 14 ta gol va 12 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining naqadar muhim figura ekanligini isbotladi. Unai Emery jamoasi Chempionlar ligasida munosib ishtirok etishni maqsad qilgan va tarkibni kuchaytirish uchun qoʻshimcha mablagʻga muhtoj.

Unai Emeryning rejalari va yangi nishonlar

Agar Morgan Rogers jamoani tark etadigan boʻlsa, Unai Emery qanot hujumi chizigʻini kuchaytirish uchun bir nechta nomzodlarni koʻrib chiqmoqda. Ispaniyalik mutaxassis Arsenal safidagi sobiq shogirdi Gabriel Martinelli oʻyiniga katta qiziqish bilan qaraydi. Biroq braziliyalik futbolchining yuqori maoshi Villa uchun moliyaviy toʻsiq boʻlishi mumkin.

Klubning qisqa roʻyxatidan quyidagi futbolchilar ham joy olgan:

  • Harry Wilson – Fulxem bilan shartnomasi yakunlangan va erkin agent maqomida;
  • Harvey Barnes – Nyukasl Yunayted qanot yarim himoyachisi;
  • Ibrahim Mbaye – PSJning yosh iqtidori, uning oʻyinlari hozirda Jahon chempionatida kuzatilmoqda.

Aston Villa ayni damda Evann Guessand va Tammy Abraham kabi futbolchilarga sarflangan muvaffaqiyatsiz transfer xarajatlari hamda ijaradagi oʻyinchilarning maosh yukidan xalos boʻlishga intilmoqda. Morgan Rogers transferi boʻyicha muzokaralar yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Aston VillaArsenalChelsiMorgan RogersTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiArgentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiBugun, 00:57Messining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaMessining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaBugun, 00:48Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Bugun, 00:31Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 00:20Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiArgentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiBugun, 00:13Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi