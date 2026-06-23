Eldor Shomurodov: «Kolumbiya bilan o‘yindagi xatolarni takrorlamaymiz!»

·62·Sport
Eldor Shomurodov: «Kolumbiya bilan o‘yindagi xatolarni takrorlamaymiz!»

Jahon chempionatidagi tarixiy debyutidan so‘ng futbol ishqibozlarining diqqat-markazida bo‘lib turgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi bugun guruh bosqichidagi eng muhim o‘yinlardan birini o‘tkazadi. Terma jamoamiz sardori va bosh to‘purari Eldor Shomurodov ilk turda Kolumbiyaga qarshi (1:3) kechgan bahsdagi xatolar va oldinda turgan mas’uliyatli vazifalar haqida gapirdi.

Sardorning iqrori: Birinchi bo‘limda nimalar pand berdi?

Milliy jamoamiz yetakchisi kolumbiyaliklarga qarshi uchrashuvning dastlabki yarmida jamoa o‘yinida kamchiliklar ko‘zga tashlanganini va buning asl sabablarini ochiqlab o‘tdi:

«Fikrimcha, Kolumbiyaga qarshi birinchi bo‘limdagi xatolarimizga asosiy sabab — murabbiy bergan ko‘rsatmalarni to‘liq bajara olmaganimiz bo‘ldi. Endi bu kabi xatolarni takrorlamaslikka harakat qilamiz, o‘z o‘yinimizni ko‘rsatishga, to‘pni ko‘proq nazorat qilishga va golli vaziyatlar yaratishga intilamiz», — dedi jamoa sardori.

Tarixiy debyut va unutilmas ilk gol

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv joriy yilning 18 iyun kuni bo‘lib o‘tgan edi. Garchi o‘yin 1:3 hisobida raqib foydasiga hal bo‘lgan bo‘lsa-da, bu bahs o‘zbek futboli solnomasidan mustahkam joy oldi:

  • Ilk qadam: Bu uchrashuv O‘zbekiston terma jamoasining o‘z tarixidagi Jahon chempionatlari final bosqichidagi ilk o‘yini sifatida rekordlar varag‘iga muhrlandi.

  • Tarixiy gol: Mundiallardagi ilk golimiz muallifi esa iste’dodli yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayev bo‘ldi.

Bugun Xyustonda hayot-mamot bahsi!

Jahon chempionatining "K" guruhidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yuborishi kutilayotgan navbatdagi to‘qnashuv aynan bugun bo‘lib o‘tadi. Eldor Shomurodov boshchiligidagi vakillarimiz Portugaliya yulduzlariga qarshi saf tortadilar.

Mazkur hayajonli bellashuv AQSHning Xyuston shahrida joylashgan mahobatli «NRG Stadium» arenasida o‘tkaziladi. Ochko olish har ikki jamoa uchun ham keyingi bosqich taqdirini hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Rekordchi sardor: Turkiya to‘purari yangi zafarlar sari

Eldor Shomurodov nafaqat terma jamoada, balki klublar miqyosida ham faoliyatining eng yorqin davrini o‘tkazmoqda. Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi sharafini himoya qilayotgan 30 yoshli hujumchimiz Superligadagi debyut mavsumidayoq haqiqiy furor ko‘tardi:

  • Turkiya qiroli: Eldor chempionat davomida raqiblar darvozasiga 22 ta to‘p kiritib, Turkiya yuqori divizionining mutlaq to‘purariga aylandi.

  • Milliy jamoa afsonasi: Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi libosida hozirgacha 93 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 44 ta gol yozdirib qo‘ygan. Bu ko‘rsatkich o‘zbek futboli tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi.

Muxlislar bugungi shiddatli bahsda Turkiyani mahv etgan sardorimizdan Portugaliya darvozasiga ham gollar kutib qolishadi. Olg‘a, O‘zbekiston!

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevHyustonNRG Stadium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?Bugun, 09:39Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 09:28O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 09:27Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 09:18Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 09:17Konseysau: «O‘zbekiston bizga qarshi qanday taktikada o‘ynashini bilaman»Konseysau: «O‘zbekiston bizga qarshi qanday taktikada o‘ynashini bilaman»Bugun, 09:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi