Eldor Shomurodov: «Kolumbiya bilan o‘yindagi xatolarni takrorlamaymiz!»
Jahon chempionatidagi tarixiy debyutidan so‘ng futbol ishqibozlarining diqqat-markazida bo‘lib turgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi bugun guruh bosqichidagi eng muhim o‘yinlardan birini o‘tkazadi. Terma jamoamiz sardori va bosh to‘purari Eldor Shomurodov ilk turda Kolumbiyaga qarshi (1:3) kechgan bahsdagi xatolar va oldinda turgan mas’uliyatli vazifalar haqida gapirdi.
Sardorning iqrori: Birinchi bo‘limda nimalar pand berdi?
Milliy jamoamiz yetakchisi kolumbiyaliklarga qarshi uchrashuvning dastlabki yarmida jamoa o‘yinida kamchiliklar ko‘zga tashlanganini va buning asl sabablarini ochiqlab o‘tdi:
«Fikrimcha, Kolumbiyaga qarshi birinchi bo‘limdagi xatolarimizga asosiy sabab — murabbiy bergan ko‘rsatmalarni to‘liq bajara olmaganimiz bo‘ldi. Endi bu kabi xatolarni takrorlamaslikka harakat qilamiz, o‘z o‘yinimizni ko‘rsatishga, to‘pni ko‘proq nazorat qilishga va golli vaziyatlar yaratishga intilamiz», — dedi jamoa sardori.
Tarixiy debyut va unutilmas ilk gol
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv joriy yilning 18 iyun kuni bo‘lib o‘tgan edi. Garchi o‘yin 1:3 hisobida raqib foydasiga hal bo‘lgan bo‘lsa-da, bu bahs o‘zbek futboli solnomasidan mustahkam joy oldi:
Ilk qadam: Bu uchrashuv O‘zbekiston terma jamoasining o‘z tarixidagi Jahon chempionatlari final bosqichidagi ilk o‘yini sifatida rekordlar varag‘iga muhrlandi.
Tarixiy gol: Mundiallardagi ilk golimiz muallifi esa iste’dodli yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayev bo‘ldi.
Bugun Xyustonda hayot-mamot bahsi!
Jahon chempionatining "K" guruhidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yuborishi kutilayotgan navbatdagi to‘qnashuv aynan bugun bo‘lib o‘tadi. Eldor Shomurodov boshchiligidagi vakillarimiz Portugaliya yulduzlariga qarshi saf tortadilar.
Mazkur hayajonli bellashuv AQSHning Xyuston shahrida joylashgan mahobatli «NRG Stadium» arenasida o‘tkaziladi. Ochko olish har ikki jamoa uchun ham keyingi bosqich taqdirini hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Rekordchi sardor: Turkiya to‘purari yangi zafarlar sari
Eldor Shomurodov nafaqat terma jamoada, balki klublar miqyosida ham faoliyatining eng yorqin davrini o‘tkazmoqda. Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi sharafini himoya qilayotgan 30 yoshli hujumchimiz Superligadagi debyut mavsumidayoq haqiqiy furor ko‘tardi:
Turkiya qiroli: Eldor chempionat davomida raqiblar darvozasiga 22 ta to‘p kiritib, Turkiya yuqori divizionining mutlaq to‘purariga aylandi.
Milliy jamoa afsonasi: Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi libosida hozirgacha 93 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 44 ta gol yozdirib qo‘ygan. Bu ko‘rsatkich o‘zbek futboli tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi.
Muxlislar bugungi shiddatli bahsda Turkiyani mahv etgan sardorimizdan Portugaliya darvozasiga ham gollar kutib qolishadi. Olg‘a, O‘zbekiston!
…