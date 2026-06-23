Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqda

·0·Sport
Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqda

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal yozgi transfer oynasi uchun oʻzining asosiy maqsadini belgilab oldi. Mikel Arteta jamoasi hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Aston Villa yulduzi Morgan Rogersni sotib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu transfer London klubi uchun rekord darajadagi mablagʻga tushishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Guardian nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 23 yoshli Angliya terma jamoasi aʼzosi Arsenalning transfer roʻyxatida birinchi oʻringa koʻtarilgan. Garchi futbolchi Aston Villa bilan noyabr oyida olti yillik shartnoma imzolagan boʻlsa-da, u Emirates stadioniga koʻchib oʻtish gʻoyasiga ijobiy munosabatda ekani aytilmoqda. Biroq Birmingem klubi oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas.

Transfer qiymati va raqobat

Goal.com xabar berishicha, Morgan Rogersning transfer bahosi 100 million funt sterlingga yetishi mumkin. Bu summa Arsenal rahbariyatini choʻchitayotgani yoʻq, chunki Mikel Arteta futbolchining koʻp qirraliligini yuqori baholamoqda. Rogers nafaqat qanotlarda, balki maydon markazida ham birdek samarali oʻyin koʻrsata oladi, bu esa jamoa taktik chizmasida yangi imkoniyatlarni ochadi.

Hozirda futbolchi Angliya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli oʻyinlari, xususan, Xorvatiya ustidan qozonilgan gʻalabadagi hissasi unga boʻlgan qiziqishni yanada oshirdi. Arsenaldan tashqari, Chelsi va Yevropaning bir qator grand klublari ham futbolchi atrofidagi vaziyatni kuzatib bormoqda.

Tarkibdagi kutilayotgan oʻzgarishlar

Rogersning kelishi Arsenalning joriy tarkibida jiddiy oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Xabarlarga koʻra, klub rahbariyati oʻtgan mavsumda kutilgan oʻyinni namoyish eta olmagan Martin Odegaardning kelajagini muhokama qilmoqda. Shuningdek, Londonliklar braziliyalik hujumchi Gabriel Martinelli boʻyicha tushadigan manfaatli takliflarni koʻrib chiqishga tayyor ekani bildirilgan.

Arsenal faqat Rogers bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub seleksionerlari yana bir qator yosh iqtidorlarni kuzatuvga olgan:

  • Lill yarim himoyachisi Ayyoub Bouaddi;
  • Lester Siti yosh yulduzi Jeremy Monga;
  • Yevropaning boshqa chempionatlaridagi istiqbolli hujumchilar.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun Angliya Premer-ligasidagi bunday yirik transferlar doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Agar ushbu kelashuv amalga oshsa, Morgan Rogers nafaqat Arsenal tarixidagi, balki butun liga tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylanishi mumkin. Hozircha barcha eʼtibor Jahon chempionati yakuniga va rasmiy muzokaralar boshlanishiga qaratilgan.

ArsenalAston VillaMorgan RogersTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorBugun, 14:17Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiZlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiBugun, 13:51Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"Bugun, 13:18Kylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdiKylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdiBugun, 13:11Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiBugun, 12:37Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiLionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi