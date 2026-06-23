Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqda
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal yozgi transfer oynasi uchun oʻzining asosiy maqsadini belgilab oldi. Mikel Arteta jamoasi hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Aston Villa yulduzi Morgan Rogersni sotib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu transfer London klubi uchun rekord darajadagi mablagʻga tushishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Guardian nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 23 yoshli Angliya terma jamoasi aʼzosi Arsenalning transfer roʻyxatida birinchi oʻringa koʻtarilgan. Garchi futbolchi Aston Villa bilan noyabr oyida olti yillik shartnoma imzolagan boʻlsa-da, u Emirates stadioniga koʻchib oʻtish gʻoyasiga ijobiy munosabatda ekani aytilmoqda. Biroq Birmingem klubi oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas.
Transfer qiymati va raqobatGoal.com xabar berishicha, Morgan Rogersning transfer bahosi 100 million funt sterlingga yetishi mumkin. Bu summa Arsenal rahbariyatini choʻchitayotgani yoʻq, chunki Mikel Arteta futbolchining koʻp qirraliligini yuqori baholamoqda. Rogers nafaqat qanotlarda, balki maydon markazida ham birdek samarali oʻyin koʻrsata oladi, bu esa jamoa taktik chizmasida yangi imkoniyatlarni ochadi.
Hozirda futbolchi Angliya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli oʻyinlari, xususan, Xorvatiya ustidan qozonilgan gʻalabadagi hissasi unga boʻlgan qiziqishni yanada oshirdi. Arsenaldan tashqari, Chelsi va Yevropaning bir qator grand klublari ham futbolchi atrofidagi vaziyatni kuzatib bormoqda.
Tarkibdagi kutilayotgan oʻzgarishlarRogersning kelishi Arsenalning joriy tarkibida jiddiy oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Xabarlarga koʻra, klub rahbariyati oʻtgan mavsumda kutilgan oʻyinni namoyish eta olmagan Martin Odegaardning kelajagini muhokama qilmoqda. Shuningdek, Londonliklar braziliyalik hujumchi Gabriel Martinelli boʻyicha tushadigan manfaatli takliflarni koʻrib chiqishga tayyor ekani bildirilgan.
Arsenal faqat Rogers bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub seleksionerlari yana bir qator yosh iqtidorlarni kuzatuvga olgan:
- Lill yarim himoyachisi Ayyoub Bouaddi;
- Lester Siti yosh yulduzi Jeremy Monga;
- Yevropaning boshqa chempionatlaridagi istiqbolli hujumchilar.
…