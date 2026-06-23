Arsenal transfer bozorida gʻalaba qozondi: Londonliklar Lester iqtidorini qoʻlga kiritdi

·0·Sport
Arsenal transfer bozorida gʻalaba qozondi: Londonliklar Lester iqtidorini qoʻlga kiritdi

Londonning Arsenal klubi transfer bozorida yirik gʻalabaga erishdi. "Kanonirlar" Lester Siti jamoasining yosh yulduzi Jeremy Monga transferi boʻyicha kelishuvga erishganini eʼlon qildi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa ushbu iqtidorli vinger uchun kurashda Yevropaning bir qator grand klublarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

talkSPORT nashri xabariga koʻra, Arsenal 16 yoshli futbolchi uchun taxminan 10 million funt sterling miqdorida tovon puli toʻlaydi. Londonliklar uzoq davom etishi mumkin boʻlgan sud jarayonlari va kompensatsiya masalalarini chetlab oʻtish uchun Lester Siti bilan toʻgʻridan-toʻgʻri kelishuvga erishishni afzal koʻrdi. Bu esa klubga iqtidorli oʻyinchi uchun raqobatda ustunlik berdi.

Angliya U-19 terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Jeremy Monga uchun kurash ancha jiddiy kechdi. Unga Manchester Yunayted, Nyukasl, Lids Yunayted kabi ichki raqiblardan tashqari, Italiyaning Roma hamda Germaniyaning Bayer Leverkusen va RB Leypsig klublari ham qiziqish bildirgan edi. Biroq futbolchi oʻz faoliyatini Emirates Stadiumda davom ettirishga qaror qildi.

Tarixiy natijalar va Ruud van Nistelrooy eʼtirofi

Monga Lester Siti safida debyut qilganida jamoani Manchester Yunayted afsonasi Ruud van Nistelrooy boshqarayotgan edi. 2025-yilning aprel oyida Nyukaslga qarshi oʻyinda maydonga tushgan oʻsmir Angliya yuqori divizioni tarixidagi eng yosh debyutantlar roʻyxatida ikkinchi oʻringa koʻtarildi. Oʻshanda u bor-yoʻgʻi 15 yoshu 271 kunlik edi.

Ruud van Nistelrooy yosh futbolchining debyutidan soʻng uning iqtidoriga yuqori baho bergan edi: "Uning harakatlarida yuqori sifatni koʻrish mumkin. U tezkor va ajoyib vinger. Jeremy — fantastik iqtidor va juda mehnatkash bola. U ushbu daqiqalarga loyiq edi va kelajakda yanada koʻprogʻiga erishadi".

Oʻtgan mavsumda Monga Chempionship tarixidagi eng yosh gol muallifiga ham aylandi. U Preston North End darvozasini ishgʻol qilib, mavsum davomida 27 ta oʻyinda bitta gol va ikkita golli uzatmani amalga oshirdi. Biroq uning individual harakatlari Lester Sitining quyi divizionga tushib ketishidan qutqarib qola olmadi. Jamoaning League Oneʼga tushishi futbolchining ketishini tezlashtirdi.

Mikel Arteta uchun ushbu transfer jamoa tarkibini yoshartirish va hujum chizigʻida raqobatni kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Arsenal kelasi mavsumda nafaqat Angliya Premer-ligasi chempionligini himoya qilishni, balki Chempionlar ligasida ham zafari quchishni maqsad qilgan. Jeremy Monga kabi yosh iqtidorlar esa jamoaning uzoq muddatli strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi.

ArsenalLester SitiTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar termaga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaNeymar termaga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaBugun, 16:20Harry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaHarry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaBugun, 15:50Folarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiFolarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiBugun, 15:38Martin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiMartin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiBugun, 15:31Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiErling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiBugun, 14:53Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaArsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...