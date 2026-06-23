«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqda

·0·Sport
«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqda

Myunxenning «Bavariya» klubi jamoa yetakchilaridan biri Maykl Olise bilan osonlikcha xayrlashmoqchi emas. Nemis grandi fransuz futbolchisini faqat rekord darajadagi taklif tushgan taqdirdagina sotish masalasini ko‘rib chiqishi mumkin.

Jurnalist Roberto Gomes ma’lumotiga ko‘ra, «Bavariya» rahbariyati Madridning «Real» klubini Olise bo‘yicha o‘z pozitsiyasi bilan tanishtirgan.

Manba ta’kidlashicha, myunxenliklar bu yozda 24 yoshli vinger uchun 222 million yevrodan yuqori taklif kelib tushsagina muzokara boshlashga tayyor.

Ushbu summa futbol tarixidagi eng qimmat transfer bilan teng. 2017 yilda «Pari Sen-Jermen» braziliyalik Neymarni «Barselona»dan aynan 222 million yevroga xarid qilgan edi.

Hozirga qadar mazkur kelishuv jahon futboli tarixidagi eng qimmat transfer sifatida qolmoqda. Agar Olise uchun bundan yuqori mablag‘ to‘lansa, fransuz futbolchisi yangi rekord o‘rnatishi mumkin.

Maykl Olise ayni paytda Fransiya milliy terma jamoasi bilan JCH-2026da ishtirok etmoqda. Fransuzlar guruh bosqichida olti ochko to‘plab, muddatidan oldin pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Olise o‘tgan mavsumda «Bavariya»ning eng samarali futbolchilaridan biri bo‘ldi. U barcha musobaqalar doirasida 52 ta uchrashuvda maydonga tushib, 22 ta gol urdi va 31 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Fransuz vingeri 2024 yil yozida Angliyaning «Kristal Pelas» klubidan «Bavariya» safiga kelib qo‘shilgan edi. U qisqa vaqt ichida myunxenliklar hujumining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylandi.

Olisega «Real» tomonidan qiziqish bildirilayotgan bo‘lsa-da, «Bavariya»ning juda yuqori narx belgilashi transferni amalga oshirishni qiyinlashtirishi mumkin.

Nemis klubi futbolchini kelajakdagi asosiy loyihasining muhim qismi deb hisoblamoqda va uni faqat rad etib bo‘lmaydigan darajadagi taklif evaziga qo‘yib yuborish niyatida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaReal Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaBugun, 17:36Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiBugun, 17:36Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiBugun, 17:18Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 17:11Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Bugun, 17:04Portugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganPortugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...