«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqda
Myunxenning «Bavariya» klubi jamoa yetakchilaridan biri Maykl Olise bilan osonlikcha xayrlashmoqchi emas. Nemis grandi fransuz futbolchisini faqat rekord darajadagi taklif tushgan taqdirdagina sotish masalasini ko‘rib chiqishi mumkin.
Jurnalist Roberto Gomes ma’lumotiga ko‘ra, «Bavariya» rahbariyati Madridning «Real» klubini Olise bo‘yicha o‘z pozitsiyasi bilan tanishtirgan.
Manba ta’kidlashicha, myunxenliklar bu yozda 24 yoshli vinger uchun 222 million yevrodan yuqori taklif kelib tushsagina muzokara boshlashga tayyor.
Ushbu summa futbol tarixidagi eng qimmat transfer bilan teng. 2017 yilda «Pari Sen-Jermen» braziliyalik Neymarni «Barselona»dan aynan 222 million yevroga xarid qilgan edi.
Hozirga qadar mazkur kelishuv jahon futboli tarixidagi eng qimmat transfer sifatida qolmoqda. Agar Olise uchun bundan yuqori mablag‘ to‘lansa, fransuz futbolchisi yangi rekord o‘rnatishi mumkin.
Maykl Olise ayni paytda Fransiya milliy terma jamoasi bilan JCH-2026da ishtirok etmoqda. Fransuzlar guruh bosqichida olti ochko to‘plab, muddatidan oldin pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Olise o‘tgan mavsumda «Bavariya»ning eng samarali futbolchilaridan biri bo‘ldi. U barcha musobaqalar doirasida 52 ta uchrashuvda maydonga tushib, 22 ta gol urdi va 31 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Fransuz vingeri 2024 yil yozida Angliyaning «Kristal Pelas» klubidan «Bavariya» safiga kelib qo‘shilgan edi. U qisqa vaqt ichida myunxenliklar hujumining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylandi.
Olisega «Real» tomonidan qiziqish bildirilayotgan bo‘lsa-da, «Bavariya»ning juda yuqori narx belgilashi transferni amalga oshirishni qiyinlashtirishi mumkin.
Nemis klubi futbolchini kelajakdagi asosiy loyihasining muhim qismi deb hisoblamoqda va uni faqat rad etib bo‘lmaydigan darajadagi taklif evaziga qo‘yib yuborish niyatida.
…